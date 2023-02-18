19-летний поставщик Козак получит 24 млн грн на питание пациентов госпиталя во Львове, - СМИ
Львовский областной госпиталь ветеранов войн по результатам открытых торгов с особенностями подписал с 19-летним частным предпринимателем Виктором Козаком договор на услуги по питанию пациентов стоимостью 24 млн. грн.
Об этом пишут "Наши деньги. Львов", сообщает Цензор.НЕТ.
Договором предусмотрено, что предприниматель в течение года будет обеспечивать завтраки, обеды и ужины стоимостью от 25 до 60 гривен.
Дешевле на одну гривну предложение луцкого ООО "Фуди-Кейтеринг" отклонили из-за неподтверждения некоторых документов по материально-технической базе и работникам. А предложение третьего участника, ужгородского ООО "Кейтеринг Сервис Кампани", наоборот, было дороже на 332 тыс. грн.
Победитель Виктор Козак зарегистрировался частным предпринимателем 13 ноября 2020 года, когда ему было всего 16 лет.
За три года он в целом собрал заказы более чем на 42 млн грн. Кроме госпиталя в Винниках, его заказчиком также Львовский областной клинический перинатальный центр, который подписывал с ним договоров на питание стоимостью 6,6 млн грн. Текущий заказ на 24 млн грн является самым крупным бюджетным договором в Prozorro.
В 2020 году во время первых торгов, в которых принимал участие 16-летний на тот момент бизнесмен, его конкурентом был предприниматель Орест Мисько, который в документах указывал электронную почту [email protected]. Такова электронная почта и Владимира Козака, отца Виктора Козака. То есть, 16-летний предприниматель мог знать своего конкурента вне Prozorro.
Как оказалось, Орест Мисько также ходил на торги с предпринимателем Оксаной Попко - в своих справках она предоставила документы отца Виктора Козака на аренду помещения на Сахарова, 42. Собственно, там же показывает свои мощности и сам Виктор Козак.
Орест Миско ни разу не получал заказы от бюджетников, выполняя роль технического участника. Оксана Попко подписала договоров на 11,5 млн грн с Львовским областным медицинским центром превенции и терапии зависимостей.
Отец Виктора Козака Владимир, по данным Clarity, тоже успешный участник закупок питания пациентов. От того же медцентра, что и Попко, он получил подряды на 4,5 млн грн. А также еще 15 млн грн – от Львовского областного клинического перинатального центра. Он также является директором и соучредителем ООО Экспресс Эко Сервис. А его партнерами по бизнесу оказались жены двух старших оперуполномоченных ГУ ГФС во Львовской области Наталья Божик и Светлана Петрив. По данным деклараций, их мужья уволились из ГФС в 2020-2021 годах.
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