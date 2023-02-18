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Львов (4507) предприниматели (1234) торги (60) Prozorro (211) закупки (695)

19-летний поставщик Козак получит 24 млн грн на питание пациентов госпиталя во Львове, - СМИ

львів,госпіталь

Львовский областной госпиталь ветеранов войн по результатам открытых торгов с особенностями подписал с 19-летним частным предпринимателем Виктором Козаком договор на услуги по питанию пациентов стоимостью 24 млн. грн.

Об этом пишут "Наши деньги. Львов", сообщает Цензор.НЕТ.

Договором предусмотрено, что предприниматель в течение года будет обеспечивать завтраки, обеды и ужины стоимостью от 25 до 60 гривен.

Дешевле на одну гривну предложение луцкого ООО "Фуди-Кейтеринг" отклонили из-за неподтверждения некоторых документов по материально-технической базе и работникам. А предложение третьего участника, ужгородского ООО "Кейтеринг Сервис Кампани", наоборот, было дороже на 332 тыс. грн.

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Победитель Виктор Козак зарегистрировался частным предпринимателем 13 ноября 2020 года, когда ему было всего 16 лет.

За три года он в целом собрал заказы более чем на 42 млн грн. Кроме госпиталя в Винниках, его заказчиком также Львовский областной клинический перинатальный центр, который подписывал с ним договоров на питание стоимостью 6,6 млн грн. Текущий заказ на 24 млн грн является самым крупным бюджетным договором в Prozorro.

В 2020 году во время первых торгов, в которых принимал участие 16-летний на тот момент бизнесмен, его конкурентом был предприниматель Орест Мисько, который в документах указывал электронную почту [email protected]. Такова электронная почта и Владимира Козака, отца Виктора Козака. То есть, 16-летний предприниматель мог знать своего конкурента вне Prozorro.

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Как оказалось, Орест Мисько также ходил на торги с предпринимателем Оксаной Попко - в своих справках она предоставила документы отца Виктора Козака на аренду помещения на Сахарова, 42. Собственно, там же показывает свои мощности и сам Виктор Козак.

Орест Миско ни разу не получал заказы от бюджетников, выполняя роль технического участника. Оксана Попко подписала договоров на 11,5 млн грн с Львовским областным медицинским центром превенции и терапии зависимостей.

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Отец Виктора Козака Владимир, по данным Clarity, тоже успешный участник закупок питания пациентов. От того же медцентра, что и Попко, он получил подряды на 4,5 млн грн. А также еще 15 млн грн – от Львовского областного клинического перинатального центра. Он также является директором и соучредителем ООО Экспресс Эко Сервис. А его партнерами по бизнесу оказались жены двух старших оперуполномоченных ГУ ГФС во Львовской области Наталья Божик и Светлана Петрив. По данным деклараций, их мужья уволились из ГФС в 2020-2021 годах.
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Топ комментарии
+50
Ось тут Рєзніку по 17 стало абідно до сліз.
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18.02.2023 12:33
+39
мафія
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18.02.2023 12:34
+35
Сказку про "пройде декілька поколінь" я вперше почув ще на початку 90-х. Вже минуло декілька поколінь, але наступники не краще попередників. Треба змінювати щось інше, ніж покоління.
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18.02.2023 12:42
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Не судіть строго. Кожен краде, як вміє.
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18.02.2023 15:12 Ответить
війна війною а корупція нікуди не зникла
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18.02.2023 16:12 Ответить
терміново мобелізувати, а гроші у МО повернути
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18.02.2023 16:42 Ответить
Одним хоромы, другим окопы....
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18.02.2023 16:47 Ответить
Все таки коментарі - це добре.Почитав статтю - злість,гнів проти сраних корупціонерів,які вже стали спадковими в Україні.Почитав коментарі - справді,чого при...бались до пацана,харчування в принципі недороге,а те що татусь залучає малого до бізнесу з ранніх років так хто ж його в тому осудить?Фактів конкретних зловживань нема,так що можемо лишень позаздрити старому що має здібного сина...
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18.02.2023 17:11 Ответить
Точніше: заздримо сину, що має здібного старого
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19.02.2023 11:03 Ответить
"Завод для патріота" Юрія-Богдана Д-кого - Ваш твір?Якщо так - респект.
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19.02.2023 15:35 Ответить
Совок і посполиті - основна біда, корупція - похідне явище.
"Мудрий", ***, нарід...
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18.02.2023 18:01 Ответить
Время военное, Вову, Ореста, Наташу и Свету с мужьями вывести во двор и пострелять как бешеных собак. Витю мобилизовать и отправить в одну из частей под Бахмут.
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18.02.2023 18:04 Ответить
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