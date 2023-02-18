19-летний поставщик Козак получит 24 млн грн на питание пациентов госпиталя во Львове, - СМИ

Львовский областной госпиталь ветеранов войн по результатам открытых торгов с особенностями подписал с 19-летним частным предпринимателем Виктором Козаком договор на услуги по питанию пациентов стоимостью 24 млн. грн.

Об этом пишут "Наши деньги. Львов", сообщает Цензор.НЕТ.

Договором предусмотрено, что предприниматель в течение года будет обеспечивать завтраки, обеды и ужины стоимостью от 25 до 60 гривен.

Дешевле на одну гривну предложение луцкого ООО "Фуди-Кейтеринг" отклонили из-за неподтверждения некоторых документов по материально-технической базе и работникам. А предложение третьего участника, ужгородского ООО "Кейтеринг Сервис Кампани", наоборот, было дороже на 332 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовские налоговики хотели возместить сомнительным компаниям 380 млн грн НДС, - Козицкий. ВИДЕО

Победитель Виктор Козак зарегистрировался частным предпринимателем 13 ноября 2020 года, когда ему было всего 16 лет.

За три года он в целом собрал заказы более чем на 42 млн грн. Кроме госпиталя в Винниках, его заказчиком также Львовский областной клинический перинатальный центр, который подписывал с ним договоров на питание стоимостью 6,6 млн грн. Текущий заказ на 24 млн грн является самым крупным бюджетным договором в Prozorro.

В 2020 году во время первых торгов, в которых принимал участие 16-летний на тот момент бизнесмен, его конкурентом был предприниматель Орест Мисько, который в документах указывал электронную почту [email protected]. Такова электронная почта и Владимира Козака, отца Виктора Козака. То есть, 16-летний предприниматель мог знать своего конкурента вне Prozorro.

Читайте также: Резников анонсировал разработку Military Prozorro для оборонных закупок

Как оказалось, Орест Мисько также ходил на торги с предпринимателем Оксаной Попко - в своих справках она предоставила документы отца Виктора Козака на аренду помещения на Сахарова, 42. Собственно, там же показывает свои мощности и сам Виктор Козак.

Орест Миско ни разу не получал заказы от бюджетников, выполняя роль технического участника. Оксана Попко подписала договоров на 11,5 млн грн с Львовским областным медицинским центром превенции и терапии зависимостей.

Читайте также: "Укроборонпром" сдаст в аренду 2 млн кв. м незадействованных площадей через Prozorro.Продажи, - Найем

Отец Виктора Козака Владимир, по данным Clarity, тоже успешный участник закупок питания пациентов. От того же медцентра, что и Попко, он получил подряды на 4,5 млн грн. А также еще 15 млн грн – от Львовского областного клинического перинатального центра. Он также является директором и соучредителем ООО Экспресс Эко Сервис. А его партнерами по бизнесу оказались жены двух старших оперуполномоченных ГУ ГФС во Львовской области Наталья Божик и Светлана Петрив. По данным деклараций, их мужья уволились из ГФС в 2020-2021 годах.