Премьер Финляндии Марин: "Войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма"
Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала большой ошибкой недостаточно сильную реакцию мира на вторжение РФ в Крым в 2014 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Посмотрим, что произошло в 2014 году. Мы тогда совершили огромную ошибку, не отреагировав сильнее на вторжение РФ в Крым. Я думаю, что войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
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1. Не обрали би зелене чмо, за яке проголосувало 77%.
2. Не обрали би зелений парламент на виборах, які стали можливими через зраду Батьківщини, Самопомочі і Ляшка.
Але деяким у ЄС криваві гроші ***** були дорожчі за Європейські цінності та життя людей. Й всі знають хто то був.... але мовчать..... толерантність мазефака....
як же нам не вистачало гострої стурбованості...
А мы уже год не можем ракеты получить нормальной дальности..