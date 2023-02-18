Премьер Финляндии Марин: "Войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала большой ошибкой недостаточно сильную реакцию мира на вторжение РФ в Крым в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим, что произошло в 2014 году. Мы тогда совершили огромную ошибку, не отреагировав сильнее на вторжение РФ в Крым. Я думаю, что войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

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