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Премьер Финляндии Марин: "Войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма"

санна,марін

Премьер-министр Финляндии Санна Марин назвала большой ошибкой недостаточно сильную реакцию мира на вторжение РФ в Крым в 2014 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Посмотрим, что произошло в 2014 году. Мы тогда совершили огромную ошибку, не отреагировав сильнее на вторжение РФ в Крым. Я думаю, что войны не произошло бы, если бы мы более остро отреагировали на захват Крыма", - сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не остановится в Украине, поэтому нет другого варианта, кроме как поддерживать украинцев всеми силами, - Дуда
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Топ комментарии
+27
2008/ Грузія. Крим - це наслідок 2008 року.
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18.02.2023 12:44
+25
100%.
Але деяким у ЄС криваві гроші ***** були дорожчі за Європейські цінності та життя людей. Й всі знають хто то був.... але мовчать..... толерантність мазефака....
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18.02.2023 12:40
+19
Це так !
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18.02.2023 12:40
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Це так !
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18.02.2023 12:40 Ответить
Війни не сталося б якщо:

1. Не обрали би зелене чмо, за яке проголосувало 77%.

2. Не обрали би зелений парламент на виборах, які стали можливими через зраду Батьківщини, Самопомочі і Ляшка.
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18.02.2023 12:49 Ответить
Ви серйозно думаєте, що х...ло не напав на нас, якби прізвище президента було б інше?? Я не є прихильником Зеленського, але ж не оргазмую від "сивочолого гетьмана". Не було в історії України чесних та справедливих президентів. Та навіть кандидатів. Но так сталося, що Зеленський наш Президент. Тому не ображайте його. Я йому не заздрю та ні за які гроші світу не маю бажання опинитися на його місці.
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18.02.2023 13:16 Ответить
Війна почалася ще до виборів президента Порошенка. І перейшла у заморожену фазу в 2015 році. Якби не вибір 2019 року то вона і зараз перебувала б у замороженій фазі, але за 3 роки було зруйновано дві гілки влади (виконавча та законодавча) і паралізовано роботу третьої (судова), що і призвело до активізації військового компоненту, бо ху-ло вирішив, що більш вдалого моменту не буде. Крім того, як вишенька на торті, відбулися скорочення ЗСУ та припинено фінансування оборонного замовлення протягом 3 років. І Вам здається, що це не призвело до війни?
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18.02.2023 13:29 Ответить
Я думаю, що прізвища тут не до чого. Всі "папередники" та й нинішні думали не стільки про Державу скільки про себе та "любих друзів".
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18.02.2023 14:06 Ответить
Прізвища визначають орган, який приймає рішення на виборах і мають суттєве значення.
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18.02.2023 15:10 Ответить
про судову насмішив так насмішив))
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18.02.2023 14:11 Ответить
Та ладно. Війна була очевидна з моменту розпаду сересер. Питання тільки коли. Час настав. Бо псих побачив, що в нього часу обмаль.
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18.02.2023 14:08 Ответить
Псих побачив що Зеля його останній шанс !
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18.02.2023 14:55 Ответить
100%.
Але деяким у ЄС криваві гроші ***** були дорожчі за Європейські цінності та життя людей. Й всі знають хто то був.... але мовчать..... толерантність мазефака....
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18.02.2023 12:40 Ответить
Був порушении світовии правопорядок і була глибока занепокоіность.
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18.02.2023 12:40 Ответить
Утопія. Поки не почнеться масштабна кривава війна, світом правлять ліверна ковбаса і асфальт.
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18.02.2023 12:41 Ответить
2008/ Грузія. Крим - це наслідок 2008 року.
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18.02.2023 12:44 Ответить
Десь читав, що 2008го Обамі ЦРУ надавало доповідь, що слідуюча після Грузії ціль *****, саме військова компані - Україна. Не було сприйнято серйозно і «папка» залишилась без розгляду. А потім був яник… А потім прогоноз справдився.
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18.02.2023 13:35 Ответить
Крим це наслідок виборів 2010, а Грузія то проба пера ху-ла. Без виборів 2010 Криму могло і не бути.
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18.02.2023 15:12 Ответить
поздно вася пить боржоми...
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18.02.2023 12:44 Ответить
адольфовна соучастник бенефиса *****...
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18.02.2023 12:47 Ответить
Та ви і зараз не дуже то гостро реагуєте коли справа стосується постачання потужної далекобійної зброї. Все ескалації боїтеся!
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18.02.2023 12:50 Ответить
Реагувати треба було жостко , і не тільки реагувати і діяти коли була агресія проти Грузії ще в 2008 році. Та ні, де там, Меркель , французи, Західна Європа...цілувались з кровожерним пу в засос, а вертихвостка жулька радісно ухмилялась поряд з карликом пу на прес конференції...... Ось, десь, так.
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18.02.2023 12:51 Ответить
Если бы мордор понес заслуженное наказание за геноцид чеченского народа может бы.... А так Грузия, Сирия, Крым...
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18.02.2023 12:55 Ответить
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18.02.2023 12:58 Ответить
Виправильно сказали, а що тепер?
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18.02.2023 13:09 Ответить
Правильні слова!!! Краще пізно признати свої помилки, ніж ніколи!!!
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18.02.2023 13:11 Ответить
якщо я не помиляюсь,то ЕС в 2014 році висловив стурбованість...на жаль не гостру...
як же нам не вистачало гострої стурбованості...
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18.02.2023 13:12 Ответить
это да. привет обаме от "перезагрузки" - папуас, что с него возьмешь...
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18.02.2023 13:19 Ответить
і якби саме ми, українці, поставили крапку у відносинах з парашкою відразу після подій 2014 року.
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18.02.2023 13:24 Ответить
"хорошая мисля пріходіт опосля" (С)
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18.02.2023 13:53 Ответить
Цей правильний наратив варто в ЄС в громадських місцях публікувати поряд з реклмамою місцевою,тоді може дійде,що якщо не зараз,то в майбутньому вся та реклама вам може бути не потрібною через війну.
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18.02.2023 13:57 Ответить
Війни не було б як би американці не вибрали в президенти чмо Обаму, Європа без США нічого не могла б зробити й при бажанні.
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18.02.2023 13:59 Ответить
Я щось взагалі в 2014 не замітив якоїсь реакції особливої. Захід все шукав в Україні громадянську війну.
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18.02.2023 14:14 Ответить
Отож бо!
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18.02.2023 15:24 Ответить
я ей больше скажу, если бы вы сейчас більш гостро реагували, война бы уже давно закончилась.
А мы уже год не можем ракеты получить нормальной дальности..
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18.02.2023 16:10 Ответить
Она (война) уже давно бы закончилась (и не перешла бы в ядерную), если бы страны НАТО и Европы действительно правильно бы реагировали и ДОСТАНОЧНО делали бы для победы Украины. Теперь уже поздно сотрясать воздух с 23 февраля она перейдей на другой уровень с применение ядерного оружия!
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18.02.2023 18:18 Ответить
Ona koneshno prava- ves zapad prosral eto rade gaza i gazolina. Orali tolko balty i poljaki- shto nado protivostojat putleru. Sosuny putlerskih trub i segodnja ne uspokoivajutsja- to tanki ne dam, to litaki nema, to snarjady 155mm ne imeejem... NATO- bljamba! v ETOM SMYSLE tRAMP BYL PRAV- VSJA Evropa sidela na moshii USA. Sami vkladovali po absoljutnomu minimomu v samosashitu a sredstva zdali ot USA. A segodnja ih ispugaet vtoraja armija mira- Ukrainskaja- eto ved menjajet vsju sistemu Faero! T.e. nado budet miritsja s tem shto Ukry silneje tshem vse drugije Evropeiskije strany. A eto proglatat trudno. Vot i net ni snarjadov ni.... Nadejus shto Dzonsonjuk prodolzhajet vlijat na GB i realnaja pomosh budet. Segodnja v Evrope- kto budet realno pomotsh Ukraine- tot i budet liderom kontinenta.
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18.02.2023 20:28 Ответить
 
 