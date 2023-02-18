Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тыс.

Более 45 тыс. человек погибли в результате произошедшего в Турции и Сирии землетрясения и ожидается, что количество жертв вырастет еще больше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Reuters.

Число погибших в Турции составляет 39 672 человека, в то время как соседняя Сирия сообщила о более чем 5800 погибших. Число жертв в Сирии не меняется уже несколько дней.

В то время как многие международные спасательные команды покинули огромную зону землетрясения, местные команды в субботу продолжали поиски в разрушенных зданиях, надеясь найти выживших. Эксперты говорят, что большинство спасений совершаются в течение 24 часов после землетрясения.

Через двенадцать дней после землетрясения три человека, включая ребенка, были спасены живыми из-под завалов здания в городе Антакья на юге Турции в субботу, через 296 часов после землетрясения.

Гуманитарные организации говорят, что пострадавшие будут нуждаться в помощи в течение следующих месяцев, поскольку разрушены многие важные объекты инфраструктуры.

В соседней Сирии, уже разрушенной более чем десятилетней гражданской войной, большинство жертв приходится на северо-запад, территорию, контролируемую повстанцами, воюющими с президентом Башаром Асадом - конфликт, осложнивший усилия по оказанию помощи людям, пострадавшим от землетрясения.

Ни Турция, ни Сирия не сообщают, сколько людей считаются пропавшими без вести после землетрясения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение в Турции: тела семьи из Запорожья нашли под завалами

Семьи, все еще ожидающие своих родственников в Турции, все больше возмущаются тем, что они считают коррумпированной строительной практикой и глубоко несовершенным городским развитием, что привело к разрушению тысяч домов и предприятий.

Турция пообещала провести расследование по всем, кого подозревают в ответственности за обрушение зданий, и издала приказ о задержании более 100 подозреваемых, в том числе застройщиков.

В четверг Организация Объединенных Наций призвала выделить более 1 миллиарда долларов на операцию по оказанию помощи Турции, а также объявила призыв о выделении 400 миллионов долларов для сирийцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Турции украинские спасатели разобрали 52 завала после землетрясения, - ГСЧС. ФОТО

Как известно, утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обеденное время толчки повторились, повлекшие новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.