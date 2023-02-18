Белорусы пытаются воздержаться от участия в войне против Украины, но военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко, - ГУР
Военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками страны-террориста полностью привлечь белорусов к войне против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки, об этом представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк заявил в комментарии Британскому телеканалу "ITV news".
"Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит.
По оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину. Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян нет", - заявил Андрей Черняк.
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