"Отличившимся" на войне против Украины росгвардейцам будут бесплатно предоставлять землю в Крыму, - распоряжение Путина

Принимавшие участие в войне против Украины сотрудники Росгвардии смогут наравне с российскими военными бесплатно получать земельные участки в Крыму.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

Как сообщает пропагандистское российское государственное информационное агентство ТАСС, этот документ вносит изменения в предварительное распоряжение президента РФ от 19 декабря 2022 года, где Путин рекомендовал подконтрольной России властям Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим РФ, получившим награду войну против Украины, а также семьям погибших.

Ранее российский парламент Крыма одобрил изменения в законодательстве, согласно которым участникам войны против Украины из Крыма будут бесплатно выдаваться земельные участки.

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До этого российский глава Севастополя Михаил Развожаев пообещал участникам спецоперации тысячи бесплатных земельных участков под жилищное строительство. От жителей Севастополя потребовали до 1 января 2023 переоформить украинские документы на землю.