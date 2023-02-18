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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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"Отличившимся" на войне против Украины росгвардейцам будут бесплатно предоставлять землю в Крыму, - распоряжение Путина

крым

Принимавшие участие в войне против Украины сотрудники Росгвардии смогут наравне с российскими военными бесплатно получать земельные участки в Крыму.

Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.

Как сообщает пропагандистское российское государственное информационное агентство ТАСС, этот документ вносит изменения в предварительное распоряжение президента РФ от 19 декабря 2022 года, где Путин рекомендовал подконтрольной России властям Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим РФ, получившим награду войну против Украины, а также семьям погибших.

Ранее российский парламент Крыма одобрил изменения в законодательстве, согласно которым участникам войны против Украины из Крыма будут бесплатно выдаваться земельные участки.

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До этого российский глава Севастополя Михаил Развожаев пообещал участникам спецоперации тысячи бесплатных земельных участков под жилищное строительство. От жителей Севастополя потребовали до 1 января 2023 переоформить украинские документы на землю.
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Топ комментарии
+46
Да такі собі земельні діляночки - 2 Х 1 Х 2 .
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18.02.2023 13:45
+26
Кожному по 2 метра в глибину. І тим хто не "відзначився" - теж.
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18.02.2023 13:46
+16
В розпорядженні помилка, мабуть мається на увазі під землею?
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18.02.2023 13:46
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Да такі собі земельні діляночки - 2 Х 1 Х 2 .
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18.02.2023 13:45 Ответить
+ пачку "пєльмєнєй" зверху
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18.02.2023 13:52 Ответить
Але на умовах оренди на 3-4 місяця. Потім - самовивіз у д. усть-піздюйськ задроченського району зауральської області...
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18.02.2023 13:53 Ответить
То ще жирно, тільки крематорій.
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18.02.2023 14:12 Ответить
Росгвардійцям, що "відзначилися" на війні проти України, безплатно надаватимуть землю 2 Х 1 м в Криму, - розпорядження путіна
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18.02.2023 16:17 Ответить
Та це ще дуже щедро, чорних пакетів буде достатньо.
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18.02.2023 17:57 Ответить
Кожному по 2 метра в глибину. І тим хто не "відзначився" - теж.
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18.02.2023 13:46 Ответить
Це якщо поталанить. А якщо не поталанить - собаки й лиси з'їдять.
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18.02.2023 13:51 Ответить
Ці виродки в Криму вже всіх собак і лисиць з'їли.
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18.02.2023 14:03 Ответить
В розпорядженні помилка, мабуть мається на увазі під землею?
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18.02.2023 13:46 Ответить
От блін. Як всі ******* Українську землю дерибанити!
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18.02.2023 13:50 Ответить
..а в Україні ще з 2014го усі не вострєбовані 200-ті кацаподебіли отримують свої пару квадратних метри
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18.02.2023 13:50 Ответить
це марні сподівання що це допоможе зберігти Крим кацапським
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18.02.2023 13:51 Ответить
до чего же оно подлое и жадное существо.....
знает же, что Крым придется вернуть.... ))
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18.02.2023 13:52 Ответить
Крым до осени будет деоккурирован.
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18.02.2023 13:52 Ответить
до осени какого года?
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18.02.2023 15:56 Ответить
Судя по всему, этого. Даже сценарий уже вырисовывается, называется "контролируемый отход" или "жест доброй воли".
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18.02.2023 16:13 Ответить
всегда рад встретить оптимиста
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18.02.2023 16:24 Ответить
Оптимисты, это которые весной Крым ждут.
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18.02.2023 22:02 Ответить
я бы сказал, это дурачки
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18.02.2023 22:05 Ответить
Я предпочту воздержаться от подобных субъективных оценок ad hominem, так как возможны разные сценарии, в том числе и везение, на которое эти оптимисты рассчитывают. Будем посмотреть.
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18.02.2023 22:09 Ответить
ладно, отпишетесь 31.05
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18.02.2023 22:29 Ответить
Лично со мной речь шла про 31.08. Я реалист, а не оптимист.
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18.02.2023 22:44 Ответить
ОК, до связи 01.09
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18.02.2023 22:46 Ответить
А тебя точно не чмобнут в ВС РФ до 01.09?
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18.02.2023 22:48 Ответить
Запхати їм безкоштовно кримську землю в рота, шоб аж через ж@пу полізла!
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18.02.2023 13:53 Ответить
А тим що розміновувалита здавали Каланчак та Південь Украіни ,щось наділив?
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18.02.2023 13:54 Ответить
...чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка.....
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
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18.02.2023 16:20 Ответить
в Крыму и других оккупированных территориях. Вывод один всю оккупированную территорию освобождать военным путем.
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18.02.2023 13:56 Ответить
1 кубічний метр достатньо для 200-го орка.
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18.02.2023 13:56 Ответить
Мабуть готують самий великий цвинтар для кацапів.
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18.02.2023 14:00 Ответить
2 на 1 мери ***** виділятеме? Тільки поглибше нехай закопуються, щоб не вАняли...
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18.02.2023 14:00 Ответить
Точно так обещали гитлеровцам - жирный чернозем в Украине, и рабов из числа местных.
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18.02.2023 14:01 Ответить
А замість чернозему полонені до середини 50 відбудовували зруйноване, а уряд Німетчини до цих пір розплачується з постраждалими
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18.02.2023 14:37 Ответить
будь-яка загарбницька війна йде під подібним гаслом: ви матимете, те, чим раніше ніколи не володіли, і житимете в будинках які самі не будували. А хто добровільно не поділиться - того знищити.
У Криму - тепло. В Придністров'ї, Україні теж порівняно з Заліссям. От кацапи і радіють війні. Бо мають надію поживитись.
Відносно рабів: за совка більшість директорів заводів були уроджені москалі. Другий секретар ...кому партії - обов'язково москаль. Випускників російських вузів - в Україну. Наших - в Сибір, на БАМ і тд. За довгим рублем - дорога на північ. В Україні порівняно з Тюменню зарплати копійчані.
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18.02.2023 16:35 Ответить
Плюс ще по гектару на Марсі та Місяці...
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18.02.2023 14:04 Ответить
Усе як у Третьому рейху. Тільки той фюрер обіцяв давати землі на сході, цей, а цей на півдні. От тільки війна закінчилась там, звідки вона і прийшла.
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчилль.
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18.02.2023 14:15 Ответить
Это правильно, вычислять "отличившихся" будет легче.
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18.02.2023 14:18 Ответить
А чо в Крыму? Может сразу на Аляске?
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18.02.2023 14:23 Ответить
India
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18.02.2023 14:26 Ответить
Потім будуть викопані та викинуті.
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18.02.2023 14:25 Ответить
Земля для зручності за однією адресою? І за дивним збігом це адреса кладовища!
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18.02.2023 14:39 Ответить
нда, значит 200-х вывозить не будут. Хороший момент - в горах появится чернозем. Плохой - чернозем будет вместо песка на пляжах
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18.02.2023 14:49 Ответить
А ти "в курсі що 80 % території Криму - сухий степ?
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18.02.2023 15:41 Ответить
Тю, освободим - восстановим орошение.
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18.02.2023 15:50 Ответить
вот и я о том же - есть хорошие моменты
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18.02.2023 15:51 Ответить
...але є нюанс....
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18.02.2023 14:49 Ответить
Два на один і два в глибину.
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18.02.2023 14:52 Ответить
Ха-ха.... Есть нюанс: что они будут делать, когда их украинские власти оттуда попрут? Бесплатно Керченский пролив переплывать на подручных средствах?
Повестись на такую байду, как мне кажется, может только полный идиот.
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18.02.2023 14:53 Ответить
Это очень хорошо. Готовые списки не подлежащие обжалованию в реестрах для передаче Моссаду 2
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18.02.2023 15:01 Ответить
***** вважає що "халявщики" будуть захищати Крим до останньої краплини крові як "своє". Але нас така ситуація теж влаштовує - частина військових злочинців буде зібрана в одному місці для знищення без судової тяганини.
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18.02.2023 15:03 Ответить
Безкоштовний сир у мишеловці. Не треба буде ганятись за ними у тих московитських ******.
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18.02.2023 15:03 Ответить
це так орки себе переконують, що вони втримають вкрадене, але Мордор розвалиться ще в цьому десятилітті, а його економіка зазнає колапсу ще цього року
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18.02.2023 15:16 Ответить
Пропоную відправити до посольства Китаю офіційну пропозицію, щодо аренди на 50 років Чмоскви та чмосковської області!
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18.02.2023 15:35 Ответить
Відмірятимуть лопатою? Дві "БСЛ-110" - довжина Одна - ширина В криму земля щільна - на одну БСЛ - у глибину вистачить Грунт вапняковистий - значить через рік (після хімреакцій розпаду) родючість його виросте
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18.02.2023 15:40 Ответить
Эт хорошо. Лучшей засветки претендентов на Гаагу и не придумать.
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18.02.2023 15:48 Ответить
будут обьединяьтся в ватные кооперативы-кладбище домашних свинособак!...............................
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18.02.2023 15:54 Ответить
на глибині 2 метри
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18.02.2023 16:40 Ответить
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18.02.2023 17:03 Ответить
.....ну конечно, когда их из Украины в пакете если привезут, закопать то нужно шоб не вонял....
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18.02.2023 17:19 Ответить
Очередная брехня для служивых палканов - рабов Ымперии, если не сожгут в передвижном крематории или в мартеновской печи Даунбасса, то слегка прикопают (и не в Крыму, если конечно там не убьют) - это в лучшем случае, а обычно оставят гнить (и смердить) на месте, где его "демобилизируют" ВСУ!
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18.02.2023 17:36 Ответить
його шаман Шойгу тягає в машині часу про просторам історії.
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18.02.2023 17:48 Ответить
На Марсі виділяйте, це надійніше.
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18.02.2023 19:39 Ответить
ублюдки,роздають чужі землі,нічого трохи орки поживуть на нашій землі,а потім згинуть,як роса на сонці!
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18.02.2023 22:16 Ответить
 
 