"Отличившимся" на войне против Украины росгвардейцам будут бесплатно предоставлять землю в Крыму, - распоряжение Путина
Принимавшие участие в войне против Украины сотрудники Росгвардии смогут наравне с российскими военными бесплатно получать земельные участки в Крыму.
Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым Реалии.
Как сообщает пропагандистское российское государственное информационное агентство ТАСС, этот документ вносит изменения в предварительное распоряжение президента РФ от 19 декабря 2022 года, где Путин рекомендовал подконтрольной России властям Крыма и Севастополя принять законодательные акты, регламентирующие бесплатную выдачу земельных участков военнослужащим РФ, получившим награду войну против Украины, а также семьям погибших.
Ранее российский парламент Крыма одобрил изменения в законодательстве, согласно которым участникам войны против Украины из Крыма будут бесплатно выдаваться земельные участки.
До этого российский глава Севастополя Михаил Развожаев пообещал участникам спецоперации тысячи бесплатных земельных участков под жилищное строительство. От жителей Севастополя потребовали до 1 января 2023 переоформить украинские документы на землю.
Пожалуйста, подождите...
знает же, что Крым придется вернуть.... ))
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
У Криму - тепло. В Придністров'ї, Україні теж порівняно з Заліссям. От кацапи і радіють війні. Бо мають надію поживитись.
Відносно рабів: за совка більшість директорів заводів були уроджені москалі. Другий секретар ...кому партії - обов'язково москаль. Випускників російських вузів - в Україну. Наших - в Сибір, на БАМ і тд. За довгим рублем - дорога на північ. В Україні порівняно з Тюменню зарплати копійчані.
«Вчіть історію, вчіть історію. В історії знаходяться всі таємниці політичної прозорливості ».© Сер Вінстон Черчилль.
Повестись на такую байду, как мне кажется, может только полный идиот.