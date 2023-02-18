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Польша (8154) членство в НАТО (1440) членство в ЕС (933) Моравецкий Матеуш (285)

Моравецкий: Украина не должна быть буферной зоной. Ее место – в ЕС и НАТО

моравецький

Польша не может согласиться с тем, чтобы Украина была буферной зоной, для длительного мира в Европе нужно членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Моравецкий отметил, что обратил внимание, как многие политики в западной Европе говорят, что Россия не должна выиграть войну, а Украина не должна ее проиграть.

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"Мы пытаемся изменить этот нарратив другим: Россия должна проиграть войну, а Украина должна ее выиграть", - сказал он.

По его словам, речь идет не о мелкой семантической разнице, а о основополагающем разногласии в подходах к происходящему за восточной границей Польши.

По мнению премьера Польши, мир должен готовиться к долгосрочному сдерживанию России.

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"Мы также не можем согласиться с тем, чтобы Украина была своеобразной буферной зоной. Если мы хотим обеспечить длительный мир в Европе, длительную безопасность, то Украина должна быть интегрирована со свободным миром – с ЕС и НАТО" - сказал Моравецкий.

По его словам, чтобы так и произошло, нужно изменить отношение и поддерживать Украину, пока она не выиграет войну, а Россия ее не проиграет.
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Топ комментарии
+4
Для Європи Україна завжди буде бампером або буфером. Зараз це "сіра корумпована зона" між ЄС та ***********. Тут зручно воювати за європейські цінності руками українців та сплачувати їх життями процвітання та спокій європейців. А ще можна втюхувати сюди всі неліквіди - від шкідливих продуктів та медикаментів до застарілого військового хламу, утилізація якого коштує дорожче ніж виробництво новітньої зброї для себе. Але ми змушені чемно казати "дякую" і приймати будь яку допомогу - самі винні. Це ми перетворили Україну в корумповану клоаку в якій зараз на найвищих посадах етнічна мафія. Ну от хто змусив етнічних українців (80% населення) обрати і терпіти цю мафію? Кацапи спершу глузували з такого "патріотизму", а потім дійшли висновку що тут самі дурні яких легко захопити і перетворити на "руzкіх", бо вони вже геть ожидовіли та прокацапились - кожному стало можна тицьнути в пику "за шмат гнилої ковбаси ти Україну продаси". В Європі чудово розуміють що ми гнилі і корумповані, але їм потрібний бампер за прийнятну ціну. Ставлення зміниться тільки тоді коли ми знову повстанемо і таки доведемо революцію до кінця, а зробити це без потоків крові корупціонерів неможливо так само як приготувати яєшню не розбивши яйця.
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18.02.2023 14:25
+3
НЕ ГОВОРЮ, ЧТО НЕ ВЕРЮ, НО В ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ, НАПИШИ, ОТКУДА СВЕДЕНИЯ,
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18.02.2023 14:19
+2
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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18.02.2023 14:01
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Правила форума Совет форумчан
танки Абрамс для ВСУ
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18.02.2023 14:00 Ответить
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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18.02.2023 14:01 Ответить
Невже досі ще десь ідуть розмови про "буферну зону"?
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18.02.2023 14:08 Ответить
З нашими ''зеленими засранцями'' при владі НАТО нам не ''світить''!
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18.02.2023 14:08 Ответить
Буферна зона буде вглиб території рф на 200-300км!
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18.02.2023 14:11 Ответить
Состояние Зели за 2 года 10 ярдов долларов,ни один милиардер такого бабла не накосил.. даже Билл Гейтс и Бернар Арно..., говоря об Илане Маске...
Слава ЗеКодломойских чувакам...
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18.02.2023 14:12 Ответить
НЕ ГОВОРЮ, ЧТО НЕ ВЕРЮ, НО В ПЕРВЫЙ РАЗ ЧИТАЮ, НАПИШИ, ОТКУДА СВЕДЕНИЯ,
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18.02.2023 14:19 Ответить
Звідки такі дані?
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18.02.2023 14:25 Ответить
Зі Старої площі...
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18.02.2023 15:18 Ответить
Для Європи Україна завжди буде бампером або буфером. Зараз це "сіра корумпована зона" між ЄС та ***********. Тут зручно воювати за європейські цінності руками українців та сплачувати їх життями процвітання та спокій європейців. А ще можна втюхувати сюди всі неліквіди - від шкідливих продуктів та медикаментів до застарілого військового хламу, утилізація якого коштує дорожче ніж виробництво новітньої зброї для себе. Але ми змушені чемно казати "дякую" і приймати будь яку допомогу - самі винні. Це ми перетворили Україну в корумповану клоаку в якій зараз на найвищих посадах етнічна мафія. Ну от хто змусив етнічних українців (80% населення) обрати і терпіти цю мафію? Кацапи спершу глузували з такого "патріотизму", а потім дійшли висновку що тут самі дурні яких легко захопити і перетворити на "руzкіх", бо вони вже геть ожидовіли та прокацапились - кожному стало можна тицьнути в пику "за шмат гнилої ковбаси ти Україну продаси". В Європі чудово розуміють що ми гнилі і корумповані, але їм потрібний бампер за прийнятну ціну. Ставлення зміниться тільки тоді коли ми знову повстанемо і таки доведемо революцію до кінця, а зробити це без потоків крові корупціонерів неможливо так само як приготувати яєшню не розбивши яйця.
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18.02.2023 14:25 Ответить
мамачки, да сколько можно, опять морковку ослу показывают
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18.02.2023 14:35 Ответить
Проблема не только в том, что сами ее напрессовали за 25 последних лет, а что сегодня, войну получив, мы играем в дурака все также!
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18.02.2023 14:38 Ответить
Дякуємо !!!
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18.02.2023 14:48 Ответить
Щира дяка полякам, але з «нашими» корупціонерами при владі таке щастя нам не світить!
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18.02.2023 15:19 Ответить
 
 