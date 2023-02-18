Моравецкий: Украина не должна быть буферной зоной. Ее место – в ЕС и НАТО
Польша не может согласиться с тем, чтобы Украина была буферной зоной, для длительного мира в Европе нужно членство Украины в ЕС и НАТО.
Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Моравецкий отметил, что обратил внимание, как многие политики в западной Европе говорят, что Россия не должна выиграть войну, а Украина не должна ее проиграть.
"Мы пытаемся изменить этот нарратив другим: Россия должна проиграть войну, а Украина должна ее выиграть", - сказал он.
По его словам, речь идет не о мелкой семантической разнице, а о основополагающем разногласии в подходах к происходящему за восточной границей Польши.
По мнению премьера Польши, мир должен готовиться к долгосрочному сдерживанию России.
"Мы также не можем согласиться с тем, чтобы Украина была своеобразной буферной зоной. Если мы хотим обеспечить длительный мир в Европе, длительную безопасность, то Украина должна быть интегрирована со свободным миром – с ЕС и НАТО" - сказал Моравецкий.
По его словам, чтобы так и произошло, нужно изменить отношение и поддерживать Украину, пока она не выиграет войну, а Россия ее не проиграет.
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Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
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безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
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Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
Слава ЗеКодломойских чувакам...