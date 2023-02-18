Моравецкий: Украина не должна быть буферной зоной. Ее место – в ЕС и НАТО

Польша не может согласиться с тем, чтобы Украина была буферной зоной, для длительного мира в Европе нужно членство Украины в ЕС и НАТО.

Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Моравецкий отметил, что обратил внимание, как многие политики в западной Европе говорят, что Россия не должна выиграть войну, а Украина не должна ее проиграть.

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"Мы пытаемся изменить этот нарратив другим: Россия должна проиграть войну, а Украина должна ее выиграть", - сказал он.

По его словам, речь идет не о мелкой семантической разнице, а о основополагающем разногласии в подходах к происходящему за восточной границей Польши.

По мнению премьера Польши, мир должен готовиться к долгосрочному сдерживанию России.

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"Мы также не можем согласиться с тем, чтобы Украина была своеобразной буферной зоной. Если мы хотим обеспечить длительный мир в Европе, длительную безопасность, то Украина должна быть интегрирована со свободным миром – с ЕС и НАТО" - сказал Моравецкий.

По его словам, чтобы так и произошло, нужно изменить отношение и поддерживать Украину, пока она не выиграет войну, а Россия ее не проиграет.