Поддержка Украины – это не только моральное решение так делать, это наша собственная безопасность, - Столтенберг

Страны Запада должны сделать ряд выводов из-за российской агрессии против Украины и не должны определять свою политику, учитывая только экономические интересы.

Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Мы можем быть шокированы жестокостью войны России против Украины, но мы не должны быть удивлены. Это часть модели российской агрессии последних лет. НАТО и союзники распространили детальные данные разведки о планах Москвы по вторжению задолго до его начала. Многие месяцы мы пытались привлечь России к дипломатии. Я призвал Путина отступить. Но, несмотря на наши призывы к миру, он решил атаковать", - отметил чиновник.

Генсек подчеркнул, что мир должен выделить важные уроки войны в Украине, первый из которых заключается в необходимости поддержки и увеличения помощи для украинской стороны.

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"Путин не планирует мир, он планирует еще больше войны. Новые наступления. И нет никаких признаков того, что он сменил свои амбиции. Он мобилизует сотни тысяч военных, подчиняя экономику страны военным планам, и связывается с авторитарными режимами, как в Северной Корее, для получения еще большего количества оружия. Так что мы должны дать Украине все то, что ей необходимо для победы", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, иногда раздаются опасения, что поддержкой Украины Запад рискует вызвать эскалацию. Однако победа России в войне значительно большая опасность, подчеркнул чиновник.

"Я хочу быть открытым, нет никакого варианта без риска. Но наибольший риск – это победа Путина. Если Путин выиграет в Украине, это станет знаком для него и других авторитарных лидеров, что они могут использовать силу, чтобы получить то, что желают. Это сделает мир более опасным и уязвимым. Поддержка Украины - это не только моральное решение так делать, это наша собственная безопасность", - отметил генсек НАТО.

Второй урок состоит в том, что Запад должен продолжать усиливать свою безопасность, подчеркнул он.

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"Войны непредсказуемы. И мы не знаем, когда и как эта война завершится. Но я знаю одно: даже если война завершится завтра, наша среда безопасности изменилась на долгое время. Нет пути назад", – подчеркнул Столтенберг.

По его словам, от ситуации в Украине зависит безопасность других регионов мира.

"Кремль хочет другой Европы. Хочет, чтобы Россия контролировала соседей. Мы также знаем, что Китай наблюдает за этим очень внимательно, чтобы увидеть цену, которую за это платит Россия. Что происходит в Европе сейчас может произойти в Азии завтра. Так что война в Украине показывает, что безопасность – это не региональный вопрос. Оно глобальное. В этом новом мире мы не можем относиться к защите как к опции. Это необходимость. Да, тратя больше на защиту, мы будем вкладывать меньше средств на другие задачи. Но нет ничего важнее нашей безопасности и сохранения мира", - сказал чиновник.

Третьим уроком он назвал усиление устойчивости западных обществ.

"Военные силы необходимы для защиты нашей безопасности. Но этого недостаточно. Мы также должны защитить наше киберпространство, цепи доставок и инфраструктуру", - отметил Столтенберг.

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Генсек НАТО призвал не ставить экономические интересы над политическими и проблемами безопасности.

"Не так давно многие спорили, что импортирование российского газа - это экономическая проблема. Это не так. Это политическая проблема. Это о нашей безопасности. Потому что зависимость Европы от российского газа сделала нас уязвимыми. Поэтому мы не должны повторять эти же ошибки". с Китаем и другими авторитарными режимами. Конечно, мы должны продолжать экономически взаимодействовать с Китаем. Но наши экономические интересы не должны преобладать интересы безопасности", - подчеркнул он.

Столтенберг призвал к единству между Европой и Северной Америкой.

"Важнейший урок украинской войны - Северная Америка и Европа должны держаться вместе. В более опасном мире нам необходима наша трансатлантическая союзность, как никогда до этого. Без НАТО не может быть безопасности в Европе", - подытожил чиновник.

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