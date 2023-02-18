В тот день, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, стало очевидно, что Финляндия будет членом НАТО, - премьер Марин

Членство Финляндии в НАТО стало очевидным для финского народа в день полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку только членство в Альянсе - это "линия, которую Россия не пересечет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе дискуссии на Мюнхенском форуме по безопасности.

"Когда война началась 24 февраля, и сейчас мы приближаемся уже к ее печальной годовщине, то стало очевидно, что Финляндия будет членом НАТО - в тот же день, когда Россия атаковала Украину", - сказала она.

По словам Марин, наиболее важной вещью для финского народа является то, чтобы мы были независимыми, в безопасности и имели суверенную страну и сами принимали решения. "И потому, когда Россия, наш сосед, атаковала своего другого соседа, Украину, то стало очевидным, что Финляндия присоединится к НАТО. Потому что это - единственная линия, которую Россия не пересечет", - подчеркнула глава финского правительства.

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По ее словам, решение Финляндии присоединиться к НАТО является для нее "актом безопасности и мира".

Марин также сообщила, что Финляндия хочет присоединиться к Альянсу одновременно со Швецией, что также важно для "безопасного планирования НАТО на севере". "Поэтому это в интересах НАТО также, чтобы Финляндия и Швеция совместно вступили в Альянс", - сказала она.

Премьер-министр добавила, что Финляндия не изменила свою позицию и продолжает настаивать на совместном со Швецией вступлении в Альянс, о чем дала четкий сигнал Турции и Венгрии, которые все еще медлят с ратификацией совместной заявки обеих стран.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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29 июня 2022 г. на саммите в Мадриде страны НАТО официально "пригласили" Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Для присоединения новых стран к Североатлантическому альянсу необходимо согласие всех 30 стран-членов, а также ратификация этого шага парламентами всех стран НАТО. Процесс замедляется из-за позиции Венгрии и Турции.