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Новости Война
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НАТО (8643) россия (93038) Финляндия (910) членство в НАТО (1440) Марин Санна (20)

В тот день, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, стало очевидно, что Финляндия будет членом НАТО, - премьер Марин

санна,марін

Членство Финляндии в НАТО стало очевидным для финского народа в день полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку только членство в Альянсе - это "линия, которую Россия не пересечет".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе дискуссии на Мюнхенском форуме по безопасности.

"Когда война началась 24 февраля, и сейчас мы приближаемся уже к ее печальной годовщине, то стало очевидно, что Финляндия будет членом НАТО - в тот же день, когда Россия атаковала Украину", - сказала она.

По словам Марин, наиболее важной вещью для финского народа является то, чтобы мы были независимыми, в безопасности и имели суверенную страну и сами принимали решения. "И потому, когда Россия, наш сосед, атаковала своего другого соседа, Украину, то стало очевидным, что Финляндия присоединится к НАТО. Потому что это - единственная линия, которую Россия не пересечет", - подчеркнула глава финского правительства.

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По ее словам, решение Финляндии присоединиться к НАТО является для нее "актом безопасности и мира".

Марин также сообщила, что Финляндия хочет присоединиться к Альянсу одновременно со Швецией, что также важно для "безопасного планирования НАТО на севере". "Поэтому это в интересах НАТО также, чтобы Финляндия и Швеция совместно вступили в Альянс", - сказала она.

Премьер-министр добавила, что Финляндия не изменила свою позицию и продолжает настаивать на совместном со Швецией вступлении в Альянс, о чем дала четкий сигнал Турции и Венгрии, которые все еще медлят с ратификацией совместной заявки обеих стран.

Швеция и Финляндия решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

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29 июня 2022 г. на саммите в Мадриде страны НАТО официально "пригласили" Финляндию и Швецию стать членами Альянса.

Для присоединения новых стран к Североатлантическому альянсу необходимо согласие всех 30 стран-членов, а также ратификация этого шага парламентами всех стран НАТО. Процесс замедляется из-за позиции Венгрии и Турции.
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Топ комментарии
+6
******* "тверезі адекватні"країни,ті,що пізнали на собі "прелєсті руськава міра", Польща, Литва Латвія Естонія, Фінляндія,інші досі в рожевих окулярах
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18.02.2023 15:13
+5
ще б !!! кацапи про цю війну воліють не згодувати, бо фіни за 3 місяці накосили майле 0.5 мільйона кацапського червоножопого, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!





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18.02.2023 15:23
+3
дуже хотіла перетнути але не встигла...забула касабія про попередню війну з фінами
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18.02.2023 15:06
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дуже хотіла перетнути але не встигла...забула касабія про попередню війну з фінами
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18.02.2023 15:06 Ответить
ще б !!! кацапи про цю війну воліють не згодувати, бо фіни за 3 місяці накосили майле 0.5 мільйона кацапського червоножопого, комуно-нацистького лайна і біонепотребу !!!





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18.02.2023 15:23 Ответить
******* "тверезі адекватні"країни,ті,що пізнали на собі "прелєсті руськава міра", Польща, Литва Латвія Естонія, Фінляндія,інші досі в рожевих окулярах
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18.02.2023 15:13 Ответить
Куйло очень куйловый шпион, раз не сумел понять душу западного бюргера. Бюргер - это большой кот, который лежит на подоконнике первого этажа, греется на солнышке, в пол глаза смотрит, что делается во дворе. Но когда котята слишком расходятся, спрыгивает с подоконника и когтистой лапой наводит порядок во дворе. И снова на подоконник.
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18.02.2023 15:30 Ответить
ПутЕн не учел того,что Украина не добрый кокер спаниель,а россомаха (с) Стивен Кинг
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18.02.2023 15:45 Ответить
Суомі треба було чекати на цю війну? На початку 90-их розуму бракувало? Чи Зимова війна забулася?
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18.02.2023 16:21 Ответить
А как на счет исключения из НАТО (к примеру Турции)? Пусть останутся наедине своими лучшими "торговыми парнерами" в их "дружеских объятиях" (смертельных)!
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18.02.2023 17:44 Ответить
Выборг - финский город!
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18.02.2023 17:45 Ответить
Шикарная женщина-шикарные слова..
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18.02.2023 20:54 Ответить
 
 