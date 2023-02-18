Великобритания объявила о подготовке украинских пилотов и поддержит страны, которые смогут немедленно предоставить Киеву самолеты, - Сунак

Правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов Украине. Лондон передаст Киеву дальнобойные боеприпасы.

Об этом заявил британский премьер Риши Сунак на Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы объявили о том, что мы начинаем подготовку украинских пилотов. Это долгосрочная цель в увеличении безопасности Украины. Но есть определенные сложности в поставках определенных типов самолетов. Мы очень четко сказали, наша позиция заключается в том, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", – заявил Сунак.

Комментируя военную поддержку Украины в целом, Министр призвал партнеров "действовать сейчас" для победы Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", - сказал Сунак.

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