РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6019 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
4 482 15
Великобритания (4725) помощь (7441) самолет (3551) Сунак Риши (128)

Великобритания объявила о подготовке украинских пилотов и поддержит страны, которые смогут немедленно предоставить Киеву самолеты, - Сунак

сунак

Правительство Британии готово поддержать те страны, которые примут решение о передаче самолетов Украине. Лондон передаст Киеву дальнобойные боеприпасы.

Об этом заявил британский премьер Риши Сунак на Мюнхенской конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы объявили о том, что мы начинаем подготовку украинских пилотов. Это долгосрочная цель в увеличении безопасности Украины. Но есть определенные сложности в поставках определенных типов самолетов. Мы очень четко сказали, наша позиция заключается в том, что если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Соединенное Королевство с радостью поддержит их в этом", – заявил Сунак.

Комментируя военную поддержку Украины в целом, Министр призвал партнеров "действовать сейчас" для победы Украины.

"Мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", - сказал Сунак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко о разнице между Сунаком и Джонсоном: Первый – прагматик, второй – холерик
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Сунак-наш козак.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:17
+3
Алілуя!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:20
+3
Слова Сунака та НАТО в душу б!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сунак-наш козак.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:17 Ответить
Алілуя!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:20 Ответить
Десь було - перед прийняттям рішення про передачу літаків має бути програма підготовки пілотів та техперсоналу. Прозноз був правильний, звичайно Британія перша "в моді" (тут "література")...третій етап війни.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:23 Ответить
Слова Сунака та НАТО в душу б!
показать весь комментарий
18.02.2023 15:27 Ответить
Они будут обучать на Тайфунах?
показать весь комментарий
18.02.2023 15:32 Ответить
Я не лётчик, но Тайфуны мне не нравятся. Очень шумные. Незаметно москалей в сортире не замочить. Успеют без штанов в очко нырнуть. Да и такой шум говорит о несовершенстве двигателей: и дальность и скорость падает.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:38 Ответить
Ну ти й пукнув,
Тайфун накращий пепелац в своєму класі, з бойовим радіусом в 3 рази більшим у Ф-16.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:42 Ответить
І локатор кращий. Він в усьому кращий. Крім ціни
показать весь комментарий
18.02.2023 16:26 Ответить
все говорят что ничего сейчас не дадут, но з радістю підтримають когось у цьому
это новый вид издевательства?
показать весь комментарий
18.02.2023 15:50 Ответить
Женя Женя,це вони так кажуть для кацапської гидоти,бач Франція не де не казала і Україна,про ракети протитанкові,дуже хороші,а вони вже в нас є.Так що все буде Україна.А кацапня відсосе.
показать весь комментарий
18.02.2023 15:58 Ответить
ну дай Бог
показать весь комментарий
18.02.2023 16:08 Ответить
а другие говорят, что пока не начнут сверху то и они не будут
показать весь комментарий
18.02.2023 15:59 Ответить
Хорошо тем пилотам - всё-равно самолеты не дадут до окончания войны, а пилоты будут учиться и жить себе спокойно в Англии
показать весь комментарий
18.02.2023 18:50 Ответить
Gripen v pomosh! Shvedy davno ne vojevali- let 200, no svoju oboronku ne zabyli. Vyrabatyvajut horoshije veshi- CV90, Lutshnik (uzhe v Ukraine) i Saab na svoih gabaritah smozhet delat mnogoje... Tut politikam nado dumat, kak lomat tu ljotnuju barjeru. Kto dast samoljoty- tomu gosudarstvu v budushem lgotnyje uslovija dlja razvitija biznesa v Ukraine? Umnym opredelit. No bez aviatsii kontrnastup budet bolee krovavym dlja Ukrainy. I togo uz totshno ne hotelos-by videt.
показать весь комментарий
18.02.2023 19:56 Ответить
 
 