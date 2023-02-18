НАТО поддерживает вступление Украины, но сейчас необходимо обеспечить ей победу в войне, - Столтенберг

Поддержка союзниками по НАТО будущего членства Украины в Альянсе остается неизменной, но сейчас главные усилия НАТО сосредоточиваются на поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом сегодня во время дискуссии на Мюнхенском форуме по безопасности сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция НАТО по поводу будущего членства Украины остается неизменной. Мы согласились еще в 2008 году (во время Бухарестского саммита НАТО. - Ред.), что Украина станет членом Альянса, и это остается нашей позицией. Важно сейчас обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства. Потому что без того, чтобы оно сохранилось как суверенное и независимое государство, нет смысла обсуждать любые отношения между НАТО и Украиной в будущем. Поэтому срочно необходимо оказать Украине военную поддержку, что союзники по НАТО и его партнеры делают каждый день", - отметил руководитель Альянса, отвечая на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко, можно ли ожидать практических шагов по ускорению процесса вхождения Украины в Альянс во время следующего саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля текущего года.

Он отметил, что вместе с премьер-министром Великобритании Сунаком обсуждал, какими могут быть рамочные условия безопасности после завершения этой войны, чтобы не разрешить России повторять агрессивные действия против Украины и других европейских стран в будущем.

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"Когда эта война закончится, мы должны убедиться, что эта история не будет повторяться, что Россия не сможет продолжать вторгаться в Украину. Потому что это тенденция поведения. Это началось в 2008 году с вторжения (России) в Грузию, затем в 2014 году - аннексия Крыма и Донбасса, и в прошлом году - полномасштабное вторжение в Украину", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность, нам необходимо разорвать этот круг российской агрессии против европейских стран. Поэтому, когда эта война завершится, мы должны создать определенные рамочные условия, чтобы убедиться, что российская агрессия не будет продолжаться", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что считает важным фактором для укрепления европейской безопасности быстрое вхождение в Альянс Финляндии и Швеции, и убежден, что этот процесс может быть завершен во время саммита в Вильнюсе.

Напомним, 17-18 февраля в Германии продолжается встреча ведущих политиков Европы и мира в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, посвященная самым актуальным проблемам европейской и мировой безопасности.

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