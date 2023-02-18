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Новости Украина - НАТО Война
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НАТО поддерживает вступление Украины, но сейчас необходимо обеспечить ей победу в войне, - Столтенберг

нато

Поддержка союзниками по НАТО будущего членства Украины в Альянсе остается неизменной, но сейчас главные усилия НАТО сосредоточиваются на поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом сегодня во время дискуссии на Мюнхенском форуме по безопасности сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Позиция НАТО по поводу будущего членства Украины остается неизменной. Мы согласились еще в 2008 году (во время Бухарестского саммита НАТО. - Ред.), что Украина станет членом Альянса, и это остается нашей позицией. Важно сейчас обеспечить победу Украины как суверенного независимого государства. Потому что без того, чтобы оно сохранилось как суверенное и независимое государство, нет смысла обсуждать любые отношения между НАТО и Украиной в будущем. Поэтому срочно необходимо оказать Украине военную поддержку, что союзники по НАТО и его партнеры делают каждый день", - отметил руководитель Альянса, отвечая на вопросы народного депутата Алексея Гончаренко, можно ли ожидать практических шагов по ускорению процесса вхождения Украины в Альянс во время следующего саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе 11-12 июля текущего года.

Он отметил, что вместе с премьер-министром Великобритании Сунаком обсуждал, какими могут быть рамочные условия безопасности после завершения этой войны, чтобы не разрешить России повторять агрессивные действия против Украины и других европейских стран в будущем.

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"Когда эта война закончится, мы должны убедиться, что эта история не будет повторяться, что Россия не сможет продолжать вторгаться в Украину. Потому что это тенденция поведения. Это началось в 2008 году с вторжения (России) в Грузию, затем в 2014 году - аннексия Крыма и Донбасса, и в прошлом году - полномасштабное вторжение в Украину", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность, нам необходимо разорвать этот круг российской агрессии против европейских стран. Поэтому, когда эта война завершится, мы должны создать определенные рамочные условия, чтобы убедиться, что российская агрессия не будет продолжаться", - добавил генсек НАТО.

Он отметил, что считает важным фактором для укрепления европейской безопасности быстрое вхождение в Альянс Финляндии и Швеции, и убежден, что этот процесс может быть завершен во время саммита в Вильнюсе.

Напомним, 17-18 февраля в Германии продолжается встреча ведущих политиков Европы и мира в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, посвященная самым актуальным проблемам европейской и мировой безопасности.

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Автор: 

членство в НАТО (1514) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+5
По закінченні війни НАТО самі повинні просити Україну вступити до блоку, бо це країна яка в реальності, на відміну від багатьох інших країн альянсу довела, що здатна і буде захищатися. Більш досвідчених військових, які встояли під навалою орди та не віддали країну ворогу, який був набагато чисельніший, годі і шукати.
Якщо в НАТО цього якимсь чином не зрозуміють - то військовий союз з такими недалекогляднимм тупнями - сумнівна цінність.
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18.02.2023 16:23
+2
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18.02.2023 15:49
+2
"НАТО підтримує вступ України, ..." Джерело:
Так само як Туреччина з Пєрдоганом - Швецію?
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18.02.2023 15:56
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Правила форума Совет форумчан
Говоріть на зрозумілій для зельоних мові. Не на часі!
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18.02.2023 15:46 Ответить
Это не просто говорилось, это прописано в Уставе НАТО. Но у нас припи..., простите, зеледент читать уставы не приучен по причине четырехразового уклонения от этого утомительного занятия.
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18.02.2023 15:53 Ответить
Тут нет. 31 год календаря, ветеран АТО. И уже не говорю о выходе из Крыма в 14 году когда 70% моей части там осталась в виде военнослужащих оккупационной армии. А вот теперь ворос, дядя: если ты не служил и устав не читал, то как ты можешь рассуждать в этой теме? Ты может даже способен давать хирургу советы потому что знаешь как википедией пользоваться?
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18.02.2023 16:21 Ответить
Член секти "Давайтє дагаваріваться, і сайдьомся пасрєдінє!"? То чому тепер зельониє підхопили не сприйнятні раніше для них патріотичні гасла? Бо більшість українців стала цього вимагати. Не пройшли спроби в Туреччині зторгуватись з кацапами. Ні військові, ні суспільство цього не сприйняли. Виникла загроза швидкої розправи над зрадниками. Тому тепер в тренді гасла яі були ідеєю з 2014 по вибори зельоних.
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18.02.2023 16:15 Ответить
ты это уже говорил....
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18.02.2023 15:47 Ответить
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18.02.2023 15:49 Ответить
"НАТО підтримує вступ України, ..." Джерело:
Так само як Туреччина з Пєрдоганом - Швецію?
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18.02.2023 15:56 Ответить
Воєнний сказав що в нато є стаття де вони можуть приймати з анексією...
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18.02.2023 15:58 Ответить
Столкен, Є така стаття 10 статуту НАТО ,так от скажи мадяри та турки підтримують наш вступ
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_17120.htm

Статья 10
Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору. Любое государство, получившее подобное приглашение, может стать Договаривающейся стороной путем передачи на хранение правительству Соединенных Штатов Америки документа о своем присоединении к настоящему Договору. Правительство Соединенных Штатов Америки будет уведомлять каждую из Договаривающихся сторон о передаче ему на хранение каждого подобного документа о присоединении.
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18.02.2023 15:58 Ответить
По закінченні війни НАТО самі повинні просити Україну вступити до блоку, бо це країна яка в реальності, на відміну від багатьох інших країн альянсу довела, що здатна і буде захищатися. Більш досвідчених військових, які встояли під навалою орди та не віддали країну ворогу, який був набагато чисельніший, годі і шукати.
Якщо в НАТО цього якимсь чином не зрозуміють - то військовий союз з такими недалекогляднимм тупнями - сумнівна цінність.
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18.02.2023 16:23 Ответить
+1000 !
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18.02.2023 17:43 Ответить
Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков" Источник: НА ХРЕНА ТАКОЕ НАТО НАМ БЕЗ ТАНКОВ . МЫ ДЛЯ НИХ БУФЕР С РАШКОЙ ... СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВОДИЛИ НАС ЗА НОС И ТЮЮЮЮЮЮЮЮЮ , А ТАНКОВ ТО НЕТУУУУУУУУУУ ..... ТАК В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ АРМИЙ МИРА .
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18.02.2023 21:41 Ответить
 
 