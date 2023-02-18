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Новости Война
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Китай выступает за мирные переговоры между Украиной и РФ, - Ван И

ван

Китай поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за мирные переговоры по разрешению "конфликта" между Киевом и Москвой.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам одного из китайских лидеров, Пекин обеспокоен "продолжительностью и масштабами кризиса", и хотя Китай напрямую не задействован в "конфликте", он "не собирается сидеть, сложа руки".

Ван И подчеркнул, что Пекин пытается действовать ради содействия в проведении мирных переговоров между сторонами "для достижения мира". Он напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин со второго дня войны призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти политическое решение "конфликта".

Китайский чиновник отметил, что вместе с европейскими партнерами нужно подумать над тем, "какие усилия нужно предпринять, чтобы остановить войну, и какими должны быть рамки для достижения мира в Европе".

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Он отметил, что с приближением годовщины войны Китай "обнародует документ с позицией по украинскому вопросу".

"В изложенном документе мы повторим предложение президента Си Цзиньпина, включая и то, что нужно уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться принципов Устава ООН и поддерживать все усилия по мирному разрешению конфликта", - подчеркнул китайский деятель.

По его убеждению, следует избежать инцидентов, которые могли бы привести к ядерной катастрофе, а также противодействовать возможному применению химического и биологического оружия.

"Мы должны продолжать усилия по достижению мира", - резюмировал Ван И.

Автор: 

Китай (2990) переговоры с Россией (981) Ван И (71)


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Топ комментарии
+46
После победы Украина должна разорвать дип.отношения с Китаем и заключить дип. отношения с Тайванем.
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18.02.2023 16:03
+30
Ускоглазая ********* иди с Индией договаривайся про спорные территории, или Тибетом, мрази жёлтые. Зачем ******** сша вообще их на ноги поставили, в экономику влили, пусть бы дальше горобцов ловили и дохли от голода
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18.02.2023 16:04
+23
Було у батька троє синів.
Двоє розумних, а третій - китайоза.
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18.02.2023 16:02
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Було у батька троє синів.
Двоє розумних, а третій - китайоза.
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18.02.2023 16:02 Ответить
ВАн Ї - повне ім'я - Ван Ху Ї.
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18.02.2023 16:57 Ответить
Коли мій співрозмовник щуриться при спілкувані, то я знаю - точно бреше. А цей Ван І постійно прищурений.
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18.02.2023 18:42 Ответить
...Китай досі на офіційному рівні не засудив вторгнення раші в Україну... Про що можна далі розмовляти з ними?
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18.02.2023 18:16 Ответить
После победы Украина должна разорвать дип.отношения с Китаем и заключить дип. отношения с Тайванем.
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18.02.2023 16:03 Ответить
Бред.
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18.02.2023 18:12 Ответить
Так это и есть законное китайское правительство.
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18.02.2023 18:12 Ответить
Чому б і не виступати, адже це нідочого не зобов'язує, а тим часом можна у дурного кацапа відтяпувати територію аж до Уралу.
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18.02.2023 18:54 Ответить
Китай конечно на своей волне и он нам не друг точно. Но в тоже время Китай одна из основных причин почему пуйло заткнулось про ядер! Китай ему прямым текстом заявил что нельзя не только применять ядерное оружие, но и даже говорить об этом. А путлер не может себе позволить последнюю свою опору потерять.
Так что выводы сделать мы должны, но резкие телодвижения все равно не в наших интересах....
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18.02.2023 19:21 Ответить
Китай в гонке ЯО, только догоняющий.
Не его последнее слово, будет уничтожен мир или нет...
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18.02.2023 20:47 Ответить
Китайці а хіба ж ми проти? Але ж від кацапів немає ніяких мирних ініціатив! Йдіть до них та домовтеся щоб окуповані землі залишили і нахер пішли з нашої землі! Якщо ви такі мирні і за мирні переговори...
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18.02.2023 19:24 Ответить
Yes
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18.02.2023 21:22 Ответить
то сша можуть захопити частину китаю а потім просто проводити мирні переговори,
і все буде норм?
китай не буде воювати
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18.02.2023 16:03 Ответить
Ускоглазая ********* иди с Индией договаривайся про спорные территории, или Тибетом, мрази жёлтые. Зачем ******** сша вообще их на ноги поставили, в экономику влили, пусть бы дальше горобцов ловили и дохли от голода
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18.02.2023 16:04 Ответить
Весь цивілізований світ віддав виробнитво китаю бо хотіли дешевої робочої сили і дешевих товарів, мабуть не знали, що дешево і планово у комуняк поступово можуть самі стати рачки.
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18.02.2023 16:11 Ответить
Так а що? дефіцит кросівок і ялинкових іграшокпоставить когось рачки?
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18.02.2023 16:51 Ответить
👍
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18.02.2023 21:21 Ответить
та нехай він сам і розпочинає мирні переговори з ******. Може, паралельно - і з Тайванем.
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18.02.2023 16:06 Ответить
Китай йде *****
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18.02.2023 16:06 Ответить
Китайці були та залишаються мерзенними лицемірними покидьками...
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18.02.2023 16:07 Ответить
КНР це китайські комуняки. Щось типу нашого ЛиНиРи яке захопило всю країну крім Тайваню
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18.02.2023 16:14 Ответить
Срану ваащета называют чайна, а шителей чайники. ПС. Язык их называицца путунхуй, а пида рассию ане называют Ё бань. Это фсе, шо нада про них знать.
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18.02.2023 16:35 Ответить
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18.02.2023 16:08 Ответить
дон дони - дуйте шарікі розмірм десь з форд гунявої моделі - пілотам треба тренування.
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18.02.2023 16:08 Ответить
Ваащето не дон доны, дун дуки, шо с путунхуя дураки. ПС. Например: мао дзе дун - маленький конченый дурак.
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18.02.2023 16:37 Ответить
многоликость подленького Китая не имеет пределов
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18.02.2023 16:08 Ответить
та тих "ліків" там стока, що нам ще трахатися і трахатися, з кроваті не вставати...
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18.02.2023 16:13 Ответить
nu tak skazhit' kacapam, sho pidtrymaete sankcii, yaksho ti ne syadut' za stil peregovoriv na umovah statutu OON ta "що треба поважати територіальну цілісність і суверенітет"...
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18.02.2023 16:11 Ответить
Kytai mozhe vryatuvaty stil'ky zhyttya, yak kacapiv tak i ukrainciv - ale im poh, kupuut' deshevu naftu i v vus ne duut'
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18.02.2023 16:13 Ответить
Нема питань.Срасєя виводить своє шобло з території України виплачує репарації і тоді і переговори можуть бути
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18.02.2023 16:11 Ответить
все сказанное воспринимается как завуалированная угроза применения химического и бактериологического оружия.
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18.02.2023 16:11 Ответить
Хто б то влаштував китайцям таку ж ''кризу'' як в нас. Щоб вони зарази заспівали?
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18.02.2023 16:11 Ответить
Безит, безит водицька
Из туцьки на косицьки,
Плескается в зивотике цяй... (с)
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18.02.2023 16:12 Ответить
Лігітимниц уряд Китаю зараз знаходиться на Тайвані.
А комуняцька недореспубліка КНР що захопила всю країну в 1951 році, хай краще веде переговори з окупованим Тібетом
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18.02.2023 16:13 Ответить
Якщо Китай підтримує територільану цілісність України і її суверенітет на основі Статуту ООН, то тоді про які мирні переговори українців з кацапнею може йти мова? тут може бути тільки заклик до ********* вивести свої війська з території України на кордони 1991-го року. бо виглядає так, що китайози хочуть однією дупою на двох стільцях всидіти. кляті комуняки.
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18.02.2023 16:13 Ответить
Бредят что-ли....
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18.02.2023 16:21 Ответить
Ван і,одного шпіца ***** від товаріща сі і все.Кажете тому упирю виводь війська даємо тобі тиждень щоб забратись,якщо за тиждень не виводиш армія китаю заходить до Москви щоб тебе усмирити.Все кінець війні,як миленький моль виведе війська,а товаріщь сі увійде в історію як потужний дипломат і миротворець.Але де там то ж треба в геополітику побавитись...
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18.02.2023 16:22 Ответить
Китай мог одним щелчком пальцев остановить вторжение ***** в Украину. Но он етого не сделал, Теперь предлагает раздербанить Украину ради *мира*. ПНХ.
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18.02.2023 16:23 Ответить
Так Китай користуючись ситуацією доїть рашку і «тримає» невизначеностю «захід» що цілком вписується в їхню ******** поведінку… А ще вони розуміють що вже матимуть відчутні наслідки своєї хитрожопості і це їх бентежить
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18.02.2023 16:58 Ответить
Сомнительно. Каким образом? Максимум, что Ляо попросил у пу, так это дождаться окончания игр.
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18.02.2023 19:02 Ответить
хто б сперечався...

але як Китай собі це уявляє - і зберегти територіальну цілісність і суверенитет України,
і домовитись шляхом переговорів з Х"№йлом?
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18.02.2023 16:24 Ответить
Я тоже за мирное решение конфликта, собрали манатки и вышли нафиг с территории Украины.
А потом поговорим за столом о последствиях и итогах, и кто кому и как будет возмещать ущерб.
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18.02.2023 16:25 Ответить
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18.02.2023 16:27 Ответить
Порушення теріторіальної цілостності агрессором передбачає наслідок зміну умов Будапештського меморандуму/до речі китай і Франція теж входять в число гарантів, хоч безпосередньо і не підписували але своїми заявами підтвердили гарантії і повторно пітвердили в 2014 році/, звільнення терріторій, відшкодування збитків, покарання військових злочинців, позбавлення агрессора ядерної зброї. І де це все у речах китайського ліцеміра-демагога. кітай доведеться розчленувати, там буде багато хороших країн - Маньчжоу-Го/попередник Тайваню/, Тибет, держава уйгурів і т.інше.
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18.02.2023 16:30 Ответить
"И ван" с китайского путунхуя пириводицца как начальник предателей.
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18.02.2023 16:31 Ответить
"мирні переговори" з рашистом-це завжди майбутня кровопролитна війна і рашистська окупація, котру рашист і обов'язково розпочне.Всі мирні папірці , котрі підписав рашистський кровопивця ,він не виконав і не збирався їх виконувати.Тільки трибунал,виплата репарацій і на 1000 років без переговорів.
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18.02.2023 16:31 Ответить
И_Ван!
Иди на йух !
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18.02.2023 16:32 Ответить
Яка дика реакція на дипломата... шановні...
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18.02.2023 16:41 Ответить
чомуж дика лапоть..
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18.02.2023 17:41 Ответить
Мавпи косоокі.
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18.02.2023 16:41 Ответить
Це відверта підтримка агресора і окупанта комуністичним Китаєм. Україні треба відкликати посла з Китаю вже зараз і розглядати повний розвив дипломатичних відношень.
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18.02.2023 16:46 Ответить
Най виступає, попез....ть і пепестане... Ми коли говорили, просили шляхи впливу, зупинити це кровопролиття, що ви пі.....ри вузько-окі зробили, чінькали-*********, то тепер нехай затулить сфінктер і не смердить бо тхне...
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18.02.2023 16:53 Ответить
Нема в цієї війни мирного рішення але є швидке, для початку путін виводить свої війська з території України.
Але доки в росії не пройде денацифікація, миру не буде, а тільки тимчасові перемир'я. Тому Китай має звертатись виключно до москвії, звісно коли потрібен мир, а не фіксація статус-кво.
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18.02.2023 16:57 Ответить
Іди ***** чи як воно по китайські буде
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18.02.2023 17:05 Ответить
и вань-сунь *** в чай!а впрочем иди на***.........................................
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18.02.2023 17:13 Ответить
А чого він такого не пропонував у 2014 році, а тільки зараз ? До цього часу його все влаштовувало ?
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18.02.2023 17:17 Ответить
китайцы в последние несколько столетий проигрывали все войны при наличии отсутствия присутствия союзников так же, как и кацапы. Но дело не в этом. Поддержка территориальной целостности - это уже супер заявление, звоночек для кацапов. По ядерке - Китай как-бы немножко против применения ЯО.
А с другой стороны, с военной точки зрения, по какой цели кацапы могли бы применить заряд ТЯО 1-10 кт, чтобы добиться хоть какой-то победы? Понятно, влупить по Киеву "кинжалом" с ядерной боеголовкой и убить десятки, если не сотни тысяч людей они могут.
Но сопротивление от этого не прекратится. Тут не Япония августа 45-го. Все военное руководство в подземных бункерах, линии связи многократно дублированы. Врага будут бить, даже если будет разрушена столица. И мотивация бить кацапов многократно усилится
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18.02.2023 17:17 Ответить
Цели банальны, с 60 годов ничего не поменялось. Электростанции, промышленные центры и заводы, аэродромы. Все это после тактического уже не поддается востановлению, ремонту или переносу оборудования.
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18.02.2023 19:08 Ответить
я согласен с Вами по поводу банальности. А вот по чему вдарит герасимов (это ж типа самый вумный из них) ?
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18.02.2023 23:20 Ответить
Kitaezi- Pasli na *** !!!
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18.02.2023 17:35 Ответить
Фон дер Ляйен заявила, что Китай со своими "мирными пропозициями" выступает на стороне расии
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18.02.2023 17:40 Ответить
Твари ЛИЦЕМЕРНЫЕ!
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18.02.2023 17:42 Ответить
я також за перемовин: буде їм мир коли вийдуть з нашої території і все відшкодують
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18.02.2023 18:00 Ответить
пошёл бы этот ***** ***** со своими инициативами!лагерь уродов-кнр,говнорашка и иран с кндр
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18.02.2023 18:04 Ответить
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............./´¯/).......
............/....//.......
.........../....//........
....../´¯/..../´¯\.....
..././.../..../..../.|_..
(.(....(....(..../.)..)..
.\................\/.../..
..\................. /.....
....\..............(.......
......\.............\......
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18.02.2023 18:09 Ответить
Паслюсяй, китаськiй насяльнiка, у вясь сібірь плакать, дамой хатеть, а ві все пірігавори.....
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18.02.2023 18:54 Ответить
Yes
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18.02.2023 21:26 Ответить
Кацапи хочуть перемовин, але їм вже ніхто не вірить.
А тут ще китайці зі своїми "мирними ініціативами". Та так солоденько розказують.
Схоже, що китайці вирішили путлеру підіграти.
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18.02.2023 19:54 Ответить
Ван Ї ди нах*й...
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18.02.2023 19:54 Ответить
Китай, также как и Росия - понимает только грубую силу. Всякие заискивания, дипломатия, уважение и уступки - расцениваются Китаем только как слабость. Катай мало отличается от примитивной Росии в ментальном смысле.
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18.02.2023 19:56 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/

Ван И заявил, что Китай представит «документ с изложением позиции» политического решения Украины (Председатель Си представит на годовщину вторжения). Примерно такое: Принципы суверенитета и территориальной целостности должны соблюдаться; Законные соображения безопасности (например, жалобы России на НАТО);. Недопустимость ядерной войны и нападений на АЭС. То есть, такое себе - и вашим и нашим.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
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18.02.2023 20:49 Ответить
Ось же прищурені щури , брати мокшанські ....
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18.02.2023 21:33 Ответить
Китайозам потрібно було з самого початку приєднатись до санкцій і докласти максимум зусиль щоб задавити козломордих. А вони були впевнені що москалі переможуть. Тепер хочуть випутатись із неприємної ситуації в якій опинились. Їхпотрібно придушувати, тому що це росте такий самий монстр як ********* і якщо їх тепер не придушити, то потім може бути запізно.
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18.02.2023 21:58 Ответить
 
 