Китай выступает за мирные переговоры между Украиной и РФ, - Ван И
Китай поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за мирные переговоры по разрешению "конфликта" между Киевом и Москвой.
Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам одного из китайских лидеров, Пекин обеспокоен "продолжительностью и масштабами кризиса", и хотя Китай напрямую не задействован в "конфликте", он "не собирается сидеть, сложа руки".
Ван И подчеркнул, что Пекин пытается действовать ради содействия в проведении мирных переговоров между сторонами "для достижения мира". Он напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин со второго дня войны призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти политическое решение "конфликта".
Китайский чиновник отметил, что вместе с европейскими партнерами нужно подумать над тем, "какие усилия нужно предпринять, чтобы остановить войну, и какими должны быть рамки для достижения мира в Европе".
Он отметил, что с приближением годовщины войны Китай "обнародует документ с позицией по украинскому вопросу".
"В изложенном документе мы повторим предложение президента Си Цзиньпина, включая и то, что нужно уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться принципов Устава ООН и поддерживать все усилия по мирному разрешению конфликта", - подчеркнул китайский деятель.
По его убеждению, следует избежать инцидентов, которые могли бы привести к ядерной катастрофе, а также противодействовать возможному применению химического и биологического оружия.
"Мы должны продолжать усилия по достижению мира", - резюмировал Ван И.
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Двоє розумних, а третій - китайоза.
Так что выводы сделать мы должны, но резкие телодвижения все равно не в наших интересах....
Не его последнее слово, будет уничтожен мир или нет...
і все буде норм?
китай не буде воювати
Из туцьки на косицьки,
Плескается в зивотике цяй... (с)
А комуняцька недореспубліка КНР що захопила всю країну в 1951 році, хай краще веде переговори з окупованим Тібетом
але як Китай собі це уявляє - і зберегти територіальну цілісність і суверенитет України,
і домовитись шляхом переговорів з Х"№йлом?
А потом поговорим за столом о последствиях и итогах, и кто кому и как будет возмещать ущерб.
Иди на йух !
Але доки в росії не пройде денацифікація, миру не буде, а тільки тимчасові перемир'я. Тому Китай має звертатись виключно до москвії, звісно коли потрібен мир, а не фіксація статус-кво.
А с другой стороны, с военной точки зрения, по какой цели кацапы могли бы применить заряд ТЯО 1-10 кт, чтобы добиться хоть какой-то победы? Понятно, влупить по Киеву "кинжалом" с ядерной боеголовкой и убить десятки, если не сотни тысяч людей они могут.
Но сопротивление от этого не прекратится. Тут не Япония августа 45-го. Все военное руководство в подземных бункерах, линии связи многократно дублированы. Врага будут бить, даже если будет разрушена столица. И мотивация бить кацапов многократно усилится
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А тут ще китайці зі своїми "мирними ініціативами". Та так солоденько розказують.
Схоже, що китайці вирішили путлеру підіграти.
Ван И заявил, что Китай представит «документ с изложением позиции» политического решения Украины (Председатель Си представит на годовщину вторжения). Примерно такое: Принципы суверенитета и территориальной целостности должны соблюдаться; Законные соображения безопасности (например, жалобы России на НАТО);. Недопустимость ядерной войны и нападений на АЭС. То есть, такое себе - и вашим и нашим.
Источник: https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/
https://www.ponomaroleg.com/kitaj-ne-speshit-i-vedet-svoyu-igru/