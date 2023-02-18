Китай выступает за мирные переговоры между Украиной и РФ, - Ван И

Китай поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за мирные переговоры по разрешению "конфликта" между Киевом и Москвой.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь КНР Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам одного из китайских лидеров, Пекин обеспокоен "продолжительностью и масштабами кризиса", и хотя Китай напрямую не задействован в "конфликте", он "не собирается сидеть, сложа руки".

Ван И подчеркнул, что Пекин пытается действовать ради содействия в проведении мирных переговоров между сторонами "для достижения мира". Он напомнил, что президент КНР Си Цзиньпин со второго дня войны призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и найти политическое решение "конфликта".

Китайский чиновник отметил, что вместе с европейскими партнерами нужно подумать над тем, "какие усилия нужно предпринять, чтобы остановить войну, и какими должны быть рамки для достижения мира в Европе".

Читайте также: Си Цзиньпин планирует выступить с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину

Он отметил, что с приближением годовщины войны Китай "обнародует документ с позицией по украинскому вопросу".

"В изложенном документе мы повторим предложение президента Си Цзиньпина, включая и то, что нужно уважать территориальную целостность и суверенитет, придерживаться принципов Устава ООН и поддерживать все усилия по мирному разрешению конфликта", - подчеркнул китайский деятель.

По его убеждению, следует избежать инцидентов, которые могли бы привести к ядерной катастрофе, а также противодействовать возможному применению химического и биологического оружия.

"Мы должны продолжать усилия по достижению мира", - резюмировал Ван И.