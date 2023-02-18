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Украина получит самолеты. Это займет больше времени, чем танки, - Кулеба призвал как можно скорее начать обучение наших пилотов

f-16,літак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров, которые потенциально могут отправить истребители Украине, начать тренировать украинских пилотов, без оглашения сейчас других обязательств.

Об этом Кулеба заявил на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это", - сказал он.

Министр отметил, что тренировки пилотов - первый шаг. В случае с танками, как пояснил министр, было потрачено много времени из-за сначала оглашенного решения о поставках, а после - об обучении военных.

"Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем наших друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств", - призвал Кулеба.

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Автор: 

помощь (7816) самолет (3594) военные учения (3458) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Чому весь час говорять про навчання ПІЛОТІВ? Адже на одного пілота потрібно біля семи інженерів- спеців, яким набагато складніше. Бо треба читати мануал, всю документацію( а її чимало!!) англійською, навчитись робити процедури з обслуговування і підтримки літаків у справному стані. А це задача набагато складніша+ логістика. Так що справа не в пілотах. Наші хлопці пілоти швидко вчаться.
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18.02.2023 16:15
+4
Хазяїн басейну сказав, що коли ми добре навчимося плигати з вишки, він у басейн води напустить! (с)
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18.02.2023 16:04
+2
По-моєму цю кулебу вже ніхто не слухає і нікуди не запрошує.
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18.02.2023 16:34
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Хазяїн басейну сказав, що коли ми добре навчимося плигати з вишки, він у басейн води напустить! (с)
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18.02.2023 16:04 Ответить
Чому весь час говорять про навчання ПІЛОТІВ? Адже на одного пілота потрібно біля семи інженерів- спеців, яким набагато складніше. Бо треба читати мануал, всю документацію( а її чимало!!) англійською, навчитись робити процедури з обслуговування і підтримки літаків у справному стані. А це задача набагато складніша+ логістика. Так що справа не в пілотах. Наші хлопці пілоти швидко вчаться.
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18.02.2023 16:15 Ответить
Потому что такой Верховный Глравнокомандующий... На должность Президента нужно выбирать хотя бы служившего срочку. Иначе, как видно, у него вся война проходит с победой в бесконечных ставках с клоунскими гримасами. За это мы платим десятками тысяч жизней, как военных, так и гражданских, в том числе и нашими янголятами...
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18.02.2023 16:39 Ответить
Коротше. Навчання наземного персоналу не менш важливе, ніж навчання власне пілотів.
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18.02.2023 17:27 Ответить
По-моєму цю кулебу вже ніхто не слухає і нікуди не запрошує.
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18.02.2023 16:34 Ответить
Його слухають тільки в Україні і тільки під час марафону.
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18.02.2023 17:14 Ответить
Це вам, кацапидлам, залишкам колоніального лайна розваленої імперії, так хочеться.
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18.02.2023 17:29 Ответить
коротко:руцкие вам песта,только вы этого не поняли
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18.02.2023 16:50 Ответить
Болгарському сутенеру Кулебі не дають під час війни, обіцяють після
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18.02.2023 17:58 Ответить
Современные истребители будут поставлены в Украину только после войны, - Воллес Источник: ............ КТО ТО ИЗ НИХ ВРЕТ
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18.02.2023 21:27 Ответить
 
 