Украина получит самолеты. Это займет больше времени, чем танки, - Кулеба призвал как можно скорее начать обучение наших пилотов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров, которые потенциально могут отправить истребители Украине, начать тренировать украинских пилотов, без оглашения сейчас других обязательств.

Об этом Кулеба заявил на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это", - сказал он.

Министр отметил, что тренировки пилотов - первый шаг. В случае с танками, как пояснил министр, было потрачено много времени из-за сначала оглашенного решения о поставках, а после - об обучении военных.

"Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем наших друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств", - призвал Кулеба.

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