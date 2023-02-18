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Новости Война
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Вице-президент США Харрис: Путин хочет дождаться, что мы отступим, но он ошибается - время не на его стороне

гарріс,камала

Вице-президент США Камала Харрис заверила, что Соединенные Штаты не уступят в своей поддержке Украины и президент РФ Владимир Путин жестоко ошибается, если думает иначе.

Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я не питаю иллюзий относительно того, что нас ждет впереди. Будет еще больше черных дней в Украине, ежедневная агония войны будет продолжаться, последствия войны будут ощущаться странами близко и далеко, от Африки до Юго-Восточной Азии и Карибов. Но если Путин думает, что он может подождать нашего отступления, то он жестоко ошибается. Время не на его стороне" - заявила Харрис.

По ее словам, Путин будет продолжать испытывать украинцев, как это было весь прошлый год, он будет продолжать испытывать трансатлантическое единство.

"И я убеждена, что Украина справится, что США и Европа справятся", - сказала Харрис.

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Она подчеркнула, что Америка продолжит лидерство в защите человеческого достоинства, правил и норм, свободы и воли.

"На кону стоит слишком много, чтобы делать меньше. Американцы хорошо знают значение независимости. Мы верим в фундаментальную важность суверенитета и верховенства права. И мы всегда будем стоять на стороне справедливости", - подчеркнула Харрис.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Путин не планирует мир. Он планирует больше войны", - Столтенберг

Автор: 

помощь (7816) путин владимир (31306) США (26791) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+7
Доречі сьогодні рівно рік як не ******* Шуфрича
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18.02.2023 16:29
+5
віцепрезидентка, членкіня - закінчуйте вже оце і якому дурню в голову така дурня запала?
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18.02.2023 16:18
+4
Видатна промова! Вона увійде в історію. Добре, що на конференції представлений Китай.
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18.02.2023 16:25
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Где оружие (современное) ?
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18.02.2023 16:16 Ответить
а і правда - де?
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18.02.2023 16:21 Ответить
Ви у кого запитуєте, про ******* зброю? Якщо в Ізраїлі то вона у них є. Якщо у США, то вона також у них є. А якщо в України, то вона також є, та, що виробили до весни 2019 року, а після цього нарід побажав поржати, Буковелей, Трускавців і шашликів... Ще було велике бажання у гарних дорогах. Наслідки відомі?
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18.02.2023 17:03 Ответить
віцепрезидентка, членкіня - закінчуйте вже оце і якому дурню в голову така дурня запала?
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18.02.2023 16:18 Ответить
Вони беруть і ускладнюють мову, хоча треба навпаки.
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18.02.2023 16:26 Ответить
Радій, що не членкесса і не віцепрезидентиня) Нові філологи показилися. Вже кажуть,- правильно не харків'янин, або киянин, а правильно киянець і харків'янець))
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18.02.2023 16:28 Ответить
мама, народи мене обратно, бо я не хочу це чути...
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18.02.2023 16:54 Ответить
Подивитися на ютубі канал" Солов'їне шоу" про мову, там і не таке почуєте
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18.02.2023 20:17 Ответить
Тепер я впевнений, що Ви пане, касапоїд. Тільки ворог України може хаяти її стратегічного союзника
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18.02.2023 16:29 Ответить
Він не про союзників))
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18.02.2023 16:30 Ответить
членківців, чи віцепрезиденток? - паплюжите мову...
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18.02.2023 16:34 Ответить
вбий мене я не розумію за що цей форумчінець зараз...
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18.02.2023 16:36 Ответить
Зараз прийде суддяколка за командою командирки та усіх розсудить.
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18.02.2023 16:45 Ответить
єдине слово яке приходить на ум - ідіот73.
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18.02.2023 16:47 Ответить
Вице-Президент США страдает русофобией не меньше, чем Президент США. И это главное.
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18.02.2023 16:22 Ответить
віце президент - то посада.
і немає різниці шо в тебе в штанах.
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18.02.2023 16:23 Ответить
Нігер мабуть ти, тільки розумом!
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18.02.2023 16:35 Ответить
Вона за етнічним походженням метиска, наполовину індіанка, наполовину чорношкіра.
А по-друге, вона віце-президент США тому її першим чином цікавлять справи у США, а все інше стоїть у черзі.
Спробуйте пояснити, чому справи в Україні мають цікавити віце-президента США більше, ніж справи в Тайвані, Сирії чи на мексиканському кордоні.
Америка - світовий поліцейський і тому змушена займається всіма світовими проблемами. Улюбленних в неї немає. Є інтереси.
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18.02.2023 16:46 Ответить
а ви знає що є гелікаптeрці, ну як би ми - хлопці, а є гелікоптеріанкі?
мені потрібен деякий час, щоби переварити все це дурніянство...
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18.02.2023 17:18 Ответить
Видатна промова! Вона увійде в історію. Добре, що на конференції представлений Китай.
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18.02.2023 16:25 Ответить
Ты б так не хорохорилася, руду мавпу за два роки оберуть і все буде по іншому, а ***** тільки вперед ногами з влади винесуть
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18.02.2023 16:26 Ответить
Доречі сьогодні рівно рік як не ******* Шуфрича
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18.02.2023 16:29 Ответить
Так шо, відзначити черговим пізженням?
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18.02.2023 16:34 Ответить
Славненько було б!
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18.02.2023 16:39 Ответить
Ну як сказати. Час то працює на США, але війна на території України і гинуть українці. Таке "задоволення" обходиться занадто дорого.
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18.02.2023 16:37 Ответить
Дякуємо США. Українці точно не відступлять, а тих, хто захоче допомовитися за їх спинами буде просто знищений. Тільки до перемоги над найзапеклішим і постіним нашим ворогом - хинова, московією, яка себе назвала Росією.
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18.02.2023 17:00 Ответить
в нас віцепрезидентка напів нігерка напів індуасянка - нема за що дякувати...
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18.02.2023 17:06 Ответить
А до чого тут походження? Чи Ви в США приїхали з московії, де до цього часу є московити і чурки?
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18.02.2023 17:48 Ответить
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18.02.2023 17:56 Ответить
Ой, Камала вийшла в люди. Два роки не було ні видно, ні чутно. Певно нагальна потреба нагадати who is who. Невже хмари над Байденом настільки густі?..До речі, Цензор, Камала зроду не була Гарріс, Harris звучить як Херріс
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18.02.2023 17:29 Ответить
Камбала Хариус. Пробралась в политику засчёт связей с теми, с кем она спала. Стала вице-презиком только за то, что она якобы чёрная. Самый тупой вице-презик за всю историю страны. Над её некомпетенцией и откровенном безделием в оффисе смеётся вся страна и ходят легенды. Всё, что она делает, когда ей задают вопрос это тупо ржёт ибо не знает ответа. Прошёл год войны! Хоть кто-нибудь реально может вспомнить хоть одно её заявление по этому поводу, да и не только по этому?! И вот, наконец, разродилась! Видно заставили. Хочу дать совет местным "американистам". Не лезьте туда, в чём вы не разбираетесь. Занимайтесь своими политиками, а мы уж со своими сами разберёмся.
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18.02.2023 21:24 Ответить
Если дедушка помрет (а это очень вероятно), хотелось бы надеятся, что ее слова не разайдутся с реальными делами и она не побоится реальной исторической ответсвенности и риска (а не бла-бла), которою придется на себя брать, ибо вопрос будет стоять очень остро (ребром), чтоб раз и навсегда покончить с поганой москальской ымперией!!!
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18.02.2023 18:11 Ответить
Дедушка досидит свой срок, никуда он не денется.
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18.02.2023 18:42 Ответить
...Если дедушка помрет... то она официально станет... Так вот, от такой безрадостной перспективы бросает в дрожь даже самых отъявленных демократов.
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18.02.2023 21:37 Ответить
 
 