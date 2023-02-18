Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

"Политическое решение, безусловно, существует. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют оперативных танков, которые можно было бы поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время. Вы знаете эти проблемы с оперативной готовностью в Бундесвере. В других странах ситуация не отличается", - пояснил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

По словам Уоллеса, страны НАТО с болью осознали, что их армии за последние 30 лет значительно ослабли.

"Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства. В конце концов, политика приняла решение. Но потом пришла проверка реальностью. Это именно то, где мы сейчас находимся" - сказал министр.

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При этом, по его словам, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники.

Однако Уоллес заверил, что танки поступят в Украину, пусть это и займет больше времени.

"Мы должны дать другим партнерам немного больше времени. Выключатель переключился, и это важно на данный момент. Одна из причин - это военное значение решения по танкам для хода войны. Мы должны быть честными в этом отношении. Танки не являются чудо-оружием для немедленной победы в войне. Конечно, они явно эффективнее российских танков. Но кроме этого, зеленый свет для Challenger или Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", - заявил он.

"Благодаря современным танкам мы даем возможность Украине лучше позиционировать себя в военном плане и приблизиться к стандартам НАТО по ведению войны. Для этого мы, немцы, американцы или поляки, сейчас тренируем украинских солдат. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны. Но в среднесрочной перспективе это чрезвычайно важно", - пояснил министр.