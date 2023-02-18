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Новости Помощь Украине
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Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков"

воллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"

"Политическое решение, безусловно, существует. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют оперативных танков, которые можно было бы поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время. Вы знаете эти проблемы с оперативной готовностью в Бундесвере. В других странах ситуация не отличается", - пояснил он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.

По словам Уоллеса, страны НАТО с болью осознали, что их армии за последние 30 лет значительно ослабли.

"Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства. В конце концов, политика приняла решение. Но потом пришла проверка реальностью. Это именно то, где мы сейчас находимся" - сказал министр.

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При этом, по его словам, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники.

Однако Уоллес заверил, что танки поступят в Украину, пусть это и займет больше времени.

"Мы должны дать другим партнерам немного больше времени. Выключатель переключился, и это важно на данный момент. Одна из причин - это военное значение решения по танкам для хода войны. Мы должны быть честными в этом отношении. Танки не являются чудо-оружием для немедленной победы в войне. Конечно, они явно эффективнее российских танков. Но кроме этого, зеленый свет для Challenger или Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", - заявил он.

"Благодаря современным танкам мы даем возможность Украине лучше позиционировать себя в военном плане и приблизиться к стандартам НАТО по ведению войны. Для этого мы, немцы, американцы или поляки, сейчас тренируем украинских солдат. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны. Но в среднесрочной перспективе это чрезвычайно важно", - пояснил министр.

Автор: 

Великобритания (4976) танк (2260) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+19
Вы правильно сказали про зеленый свет. Запомните одно правило, всего одно: поставки оружия и бронетехники это затраты для стран-поставщиков, которые они должны сделать прямо сейчас. И в условиях заложенных бюджетов это не предусмотренно, для этого есть определенные процедуры, их можно назвать бюрократическими, но как есть так и есть. Так что они правы в том смысле что с нашим говнокомандующим и его ворующей шоблой они до си пор не уверены что мы отобьем эту атаку рашоорков. Поэтому слава и подяка нашим воинам и скамья подсудимых нашему зеленому правительству.
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18.02.2023 16:52
+18
Мдя, странная у вас "реальность" по танкам и всему остальному. Вроде и министры обороны на месте, (кстати немало среди них женщин, равноправие ведь вроде как) и оборонные комитеты парламентов, и вездесущие журналисты и Президенты с Премьер-Министрами зарплату получают, а как жаренный петух в задницу клюнул, так сразу реальность наступила... Грустно девочки, грустно
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18.02.2023 16:37
+15
А чому пан Максим так ганебно ставиться до міністра оборони Великої Британії і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані?
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18.02.2023 16:50
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Ми повинні бути чесними щодо цього. Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні. Звичайно, вони явно ефективніші за російські танки. Але окрім цього, зелене світло для Challenger або Leopard було надзвичайно важливим знаком для України" - заявив він. Волес ,засунь собі "хумарік" із зеленим світлом в задницю і попробуй виграти війну у глистів,включивши його
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18.02.2023 16:37 Ответить
А чому пан Максим так ганебно ставиться до міністра оборони Великої Британії і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані?
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18.02.2023 16:50 Ответить
В Пакистане,около 250 Т80,постоянно спецы з ХТЗ их проверяют(вот почему Индия не очень нас поддерживает).
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18.02.2023 17:10 Ответить
Навіщо нам Пакистан чи Індія, хоча недавно нам Пакистан прислав стільки ***********, що влада сама не виготовила за три роки. Де наші Т-80, чи т-64?
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18.02.2023 17:32 Ответить
Модернізовано було до тисячі за ті часи про які Ви написали, а де ті, що мав модернізувати новий Президент Зеленський? Пройшло 4 роки його президенства і крім переданої техніки партнерами.
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18.02.2023 19:46 Ответить
Де вони?
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18.02.2023 20:17 Ответить
Ті, що відремонтував і модернізував "барига" на фронті. Частина вже точно знищена ворогом, а частина воює. А де ті танки, які відремонтували і поставили в стрій при Зеленському?
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18.02.2023 22:41 Ответить
Істина,НЕ Є ГАНЬБОЮ це перше, а ось і друге- і ні слова про Верховного Головнокомандувача нашої країни, який не думав про свої танки і про оборону своєї країни під час війни? Де наші танки хоч нові, а хоч відремронтовані та модернізовані- я не бачу в Україні Верховного Головнокомандувача .Є "зе лідор гастролер з 2016року ,якому "мудрий нарід" дав булаву, крісло президента і якому "есть большая разница" між Україною не тільки з танками,але і з ППО з аеророзвідкою, з ракетними програмами , і Україною без озброєння для захисту українського народу,що він не те,що сам обрав, а виконує вказівки ворогів України , а замінювати ефективні танки на якесь зелене.червоне ,чи інше світло, це є в часі війни не більше як ла ла ла.Чи може зеленим світлом від Волеса,можна хоча б одного рашиста прибити???
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18.02.2023 20:11 Ответить
Вы правильно сказали про зеленый свет. Запомните одно правило, всего одно: поставки оружия и бронетехники это затраты для стран-поставщиков, которые они должны сделать прямо сейчас. И в условиях заложенных бюджетов это не предусмотренно, для этого есть определенные процедуры, их можно назвать бюрократическими, но как есть так и есть. Так что они правы в том смысле что с нашим говнокомандующим и его ворующей шоблой они до си пор не уверены что мы отобьем эту атаку рашоорков. Поэтому слава и подяка нашим воинам и скамья подсудимых нашему зеленому правительству.
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18.02.2023 16:52 Ответить
Зрозуміло, що у Бундесвері половина техніки (танки, кораблі…) не на ходу.

Про це писали ще до війни. Меркель не збиралася воювати з путлером, а навпаки.

Грошей на війну (і НАТО) вони не платили, відсиджуючись під парасолькою США.

Та й сьогодні шольці з пісторіусом не поспішають допомагати Україні.
Слова є справ майже немає.

6 Леопардів від Німеччини - це не розмова.

Англія, США, Польща, країни Балтії сьогодні задають правильний ритм постачання важкого озброєння Україні.

Україна переозброюється. Що є запорукою її Перемоги.

Разом до перемоги!
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18.02.2023 18:32 Ответить
лише після ухвалення політичного рішення про постачання Україні танків багато країн дізналися про реальний стан справ з їхньою технікою

Першими були здивовані ті, що "діди тралівалі".
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18.02.2023 16:37 Ответить
😄
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18.02.2023 18:11 Ответить
****! Прапорщики часів совка і на склади НАТО добралися і танки похерили!
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18.02.2023 19:20 Ответить
Мдя, странная у вас "реальность" по танкам и всему остальному. Вроде и министры обороны на месте, (кстати немало среди них женщин, равноправие ведь вроде как) и оборонные комитеты парламентов, и вездесущие журналисты и Президенты с Премьер-Министрами зарплату получают, а как жаренный петух в задницу клюнул, так сразу реальность наступила... Грустно девочки, грустно
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18.02.2023 16:37 Ответить
Вони думали, що кацапи - це люди і не збиралися з ними воювати.
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18.02.2023 16:55 Ответить
А просто добросовісно виконувати свої посадові обов"язки вони не думали?
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18.02.2023 18:33 Ответить
Фйодор Фйодоров...
І більше нічого не треба казати...
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18.02.2023 19:49 Ответить
А по суті нічого сказати? Обламавсь? Тоді дай конкретну відповідь на просте запитання: чому посадові особи армій НАТО, які відповідають за правильне зберігання та обслуговування техніки та забезпечують його, не виконували своїх службових обов"язків. В нас нині за всі 30 років в усьому винне "зелене шобло". А там хто? Теж резніков? І куди поділись гроші, які на це виділялись? Теж в "асфальт закатали"?
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18.02.2023 20:23 Ответить
Приїхали... Фйодор Фйодоров наїхав на НАТО, що не мило свої танки. Фйодор, що скажеш про хвости їхніх літаків?
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18.02.2023 21:42 Ответить
Оце пукани в військових заходу попустилися.а тут китай ,кндр,рф,іран-гомесеки на любий смак та расу.і захищатися немає чим
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18.02.2023 16:41 Ответить
деякі країни блоку навіть на половину не підтримували належне фінансування про це кілька разів нагадував Вашингтон ,але зрушення почалися тільки після масштабного вторгнення москви у Європу,ви думаєте шпигуни російські та агенти завербовані не доповідали які справи у країнах НАТО..
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18.02.2023 20:46 Ответить
Оперативних немає, а консервативні є?
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18.02.2023 16:43 Ответить
У баночках.
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18.02.2023 16:45 Ответить
Консервовані є,але треба час на розконсервацію…
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18.02.2023 16:47 Ответить
Цікаво - а що-б вони робили якби "*******" як у нас у 2014му? В кросовках і з автоматами не думаю щоб усі "ломонулися"!
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18.02.2023 17:12 Ответить
Впевнений, що на широкий загал не виносять стан власних збройних сил і про реальну кількість танків на озброєнні, ми можемо хіба здогадуватись. Опосередковано можна робити висновки по кількості інших виді озброєння і амуніції наданих ним - власний висновок, що нам за них хвилюватися не варто.
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18.02.2023 17:18 Ответить
Рік "розконсервовують". "Відмазка" за відмазкою...
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18.02.2023 17:13 Ответить
Керуються власними інтересами. Ми в залежному положенні. Поки що так, далі буде видно.
В любому випадку, обсяг наданої допомоги вжезначний, треба бути вдячними.
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18.02.2023 17:20 Ответить
з консерваціями також не дуже склалося - до 2017 року Англія мала отримати півтисячі нових БМП Ajax і відправити всі старі БМП на консервацію. Але зараз 2023 рік і Англія отримала менше сотні нових БМП до якості яких є великі претензії
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18.02.2023 17:31 Ответить
і як ви збираетесь захищати 5 статью нато в разі нападу?
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18.02.2023 16:43 Ответить
А як дисертацію захищають?
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18.02.2023 16:46 Ответить
Всі на США розраховували...
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18.02.2023 16:48 Ответить
НАТО й не думало вести сухопутної війни - вони збиралися задавити агресора літаками та ракетами у яких у них перевага 5 до одного
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18.02.2023 17:37 Ответить
Це спрацьовує лише проти невеликих країн та й то з добряче ослабленою перед тим центральною владою.
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18.02.2023 18:36 Ответить
Європейці конкретно розслабились після WW-2 і особливо в 90-х. Скорочення армій, оборонних бюджетів і техніки. Заколисані россійським бла-бла про вічний мир в Європі, та тотальний підкуп європейських чиновників всіх рівнів, разом з військовими і довело, що армії країн НАТО на сьогодні де-факто не встояли б перед мосованою російською навалою.
Добре, хоч зараз їм дійшло, що не все гаразд з обороною.
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18.02.2023 16:48 Ответить
Тільки через рік почало доходити, а могли б перевірки розпочати ще у березні минолого року...
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18.02.2023 16:50 Ответить
Не могли. В них мізки законсервовані. Не їх країну ********.
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18.02.2023 17:15 Ответить
трохи не так.

Країни Нато вистояли би.
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18.02.2023 18:13 Ответить
Вистояли б. Але не завдяки своїй силі, а завдяки слабкості кацапів.
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18.02.2023 18:38 Ответить
розшевили вулик з бджолами....а бджоли виявились трутнями
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18.02.2023 16:50 Ответить
Танки не є диво-зброєю для негайної перемоги у війні

ЗСУ бажають переконатися у тому на власному досвіді!
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18.02.2023 16:54 Ответить
Відводять увагу танками щоб не дати потрібну зброю. Це тяганина канатів зі всіх сторін тільки відбивається на Україні. Всі хочуть чужими руками попіл згортати та при цьому не нашкодити аж так расісі
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18.02.2023 17:23 Ответить
Тепер Ви розумієте, що Трамп був правий, коли казав, що Америка не повинна витрачати такі величезні кошти на захист Європи від можливого вторгнення, і почав заощаджувати гроші американських платників податків, забираючи з Європи американських вояків і техніку? Але європейці не зрозуміли дзвіночка, і продовжували бавитись в лего-конструктори, з яких будували "Північні потоки" і інші "business as usual", вважаючи, що на їх каденціях війни не буде. (Я не є прихильником Трампа, якщо що!).

Але ж і наші Зелені мразоти вели себе так само! І якщо для європейських політиків це помилка, то для наших - злочин!
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18.02.2023 17:33 Ответить
Цілком можливо.Не знаю як з танками,а з літаками наприклад у Німеччині катастрофа.Ще років 5 тому бачив інформацію від німців,що з 230 винищувачів у них здатні злетіти лише половина.Розслабилась Європа після розпаду совка.
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18.02.2023 17:47 Ответить
А вы больше пропускайте во власть продажных уродов вроде Меркель, Саркози, Берлускони! Они не только на словах лобызались с путлером, они и свою обороноспособность разваливали. Только благодаря защите НАТО (США, Великобритании) они всё ещё независимы.
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18.02.2023 18:02 Ответить
Как неожидано! Удивительно, как до сих пор не обнаружили ли многие европейские страны, что по сути у них нет армий (и по факту некому защищать страну, в случае реального нападения агрессора)!
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18.02.2023 18:05 Ответить
Європейські країни покладались на "ядерну парасольку " НАТО.

ТОБТО США.

ДОКТРИНА ТЕТЧЕР.
зараз інша війна.

не з НАТО.
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18.02.2023 18:15 Ответить
Отакої, газо-нафтовий наркоз пройшов і Захід прозрів?
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18.02.2023 18:19 Ответить
Немногие страны производят танки, и в их числе внезапно Украина. Нам не везет с элиткой с самого начала, ее просто нет, если ты олигарх, бандит, нацмен, коммунист и пианист, давай во власть бегом.
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18.02.2023 18:25 Ответить
Дело не во « власти-Элитке».

А в Народе.
За 30 лет независимости Украина прошла большой путь.

Два Майдана…война…

Сегодня Народ един как никогда раньше- слова «Путин-хй&ло» стали национальным мэмом.

С каждым днем Украина приближается к Победе, благодаря сознательной борьбе украинского Народа.

Все буде добре!
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18.02.2023 18:42 Ответить
По ходу, понятие "Потёмкинские деревни", а проще говоря - показуха и очковтирательство, характерны не только для экс-СССР, а и для матушки-Европы. Как до дела, то оказывается, что там заржавело, там запчасть скоммуниздили, а там вообще только на бумаге что-то есть, а на складе не очень.
НАТО и русские друг друга пугали, а сами (оба !) по факту слегка блефовали. Реальная война выявила все эти пробелы и по технике, и по подготовке кадров . . . Не то чтобы совсем "бумажные тигры" оба, но силы обеих сторон были явно преувеличены.
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18.02.2023 18:56 Ответить
походу, Герои ЗСУ, Украина спасли весь обветшалый блок НАТО
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18.02.2023 18:58 Ответить
таке враження що в Європі одні кацапи готувались до війни, всі інші сито безбідно жили, купували кацапський газ та нафту..підігрували ***** і все було прекрасно. Але настав час Х і виявилось що королі "голі"
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18.02.2023 19:03 Ответить
То есть НАТО это фейк ,поэтому рашка и затевает войны что рашке насрать на НАТО которого нету
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18.02.2023 19:33 Ответить
Грьобаний стид , цей піздьож, ще круче, чем от байдена про ракети в Польщі
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18.02.2023 19:56 Ответить
А и то правда - зачем готовиться к войне, вооружаться, это же ведь может спровоцировать русских, нам же нужен мир, "атопутиннападет" (с). 73% - они есть повсюду, думающие, что мир с русскими возможен, если их не провоцировать и искать этот мир в глазах их маньяка-фюрера.
Европейцы изнежились и забыли старую как мир истину: Si vis pacem, para bellum.
Очень хочется надеяться, что до них начало смутно доходить, что ситуация со времен победы над фашизмом во Второй Мировой войне каодинально изменилась, и новые фашисты жаждут передела Европы.
А если следовать логике - давайте отдадим русскому маньяку Украину, а может и Польшу, ведь у него же есть ядерное оружие, авось остановится, то европейцам тогда стоит признаться самим себе в том, что они готовы поменять свою свободу и права на звериные законы русского мира, ведь в надежде не провоцировать русских, можно дойти до признания ЕС частью московской империи. Про гитлера тоже думали, что он остановится на Судетах, Польше и Чехословакии.
Европейские любители граблей.
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18.02.2023 19:57 Ответить
как в видеоролике , где ребенок говорит ,, ....... они ****** ..... ,, . ИЛИ ВСЕ ТАКИ ПРАВДА , ТОГДА НАТО И США ТОЖЕ НЕ ,,ПЕРВЫЕ,, АРМИИ МИРА .
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18.02.2023 21:23 Ответить
вся эта п,,,,,,,,,,шь уже всех з,,,,ла ,, дайте лучше нам танки т 34 или т 64 мы сами справимся, а когда заявляют ,что дадим в конце какого то года или месяца, то есть поговорка кормил собачку, а вона здохла и чем дальше , а она воняет и как говорится своя рубашка легче к телу и вот вся сказка, а когда возьмут за жопу будет поздно , но не для нас , а для вас господа ведь незря есть слова адмирала канариса см, фильм Вариант Омега и вдумайиесь в эти слова война с рашкой это не игра в кегли , господа евро и ам
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19.02.2023 14:10 Ответить
 
 