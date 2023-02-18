Уоллес о задержках с формированием танковых батальонов для Украины: "Многие страны обнаружили, что их армии не имеют оперативных танков"
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что только после принятия политического решения о поставках Украине танков многие страны узнали о реальном положении дел с их техникой.
Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду"
"Политическое решение, безусловно, существует. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют оперативных танков, которые можно было бы поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не готовы или не отремонтированы для доставки в Украину. Или что на ремонт пушек или силовой установки понадобится определенное время. Вы знаете эти проблемы с оперативной готовностью в Бундесвере. В других странах ситуация не отличается", - пояснил он.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона танков Leopard 2, чтобы отправить их в Украину, как было обещано.
По словам Уоллеса, страны НАТО с болью осознали, что их армии за последние 30 лет значительно ослабли.
"Существуют цифры, сколько танков имеет каждая страна. Но есть реальность, которая говорит нам, что очень мало из них пригодны к эксплуатации. Даже 14 танков Challenger для Украины мы не брали со складов, где они хранились, они были сняты с боевого дежурства. В конце концов, политика приняла решение. Но потом пришла проверка реальностью. Это именно то, где мы сейчас находимся" - сказал министр.
При этом, по его словам, это касается не только танков, но и боеприпасов и другой техники.
Однако Уоллес заверил, что танки поступят в Украину, пусть это и займет больше времени.
"Мы должны дать другим партнерам немного больше времени. Выключатель переключился, и это важно на данный момент. Одна из причин - это военное значение решения по танкам для хода войны. Мы должны быть честными в этом отношении. Танки не являются чудо-оружием для немедленной победы в войне. Конечно, они явно эффективнее российских танков. Но кроме этого, зеленый свет для Challenger или Leopard был чрезвычайно важным знаком для Украины", - заявил он.
"Благодаря современным танкам мы даем возможность Украине лучше позиционировать себя в военном плане и приблизиться к стандартам НАТО по ведению войны. Для этого мы, немцы, американцы или поляки, сейчас тренируем украинских солдат. В краткосрочной перспективе это не изменит ход войны. Но в среднесрочной перспективе это чрезвычайно важно", - пояснил министр.
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Про це писали ще до війни. Меркель не збиралася воювати з путлером, а навпаки.
Грошей на війну (і НАТО) вони не платили, відсиджуючись під парасолькою США.
Та й сьогодні шольці з пісторіусом не поспішають допомагати Україні.
Слова є справ майже немає.
6 Леопардів від Німеччини - це не розмова.
Англія, США, Польща, країни Балтії сьогодні задають правильний ритм постачання важкого озброєння Україні.
Україна переозброюється. Що є запорукою її Перемоги.
Разом до перемоги!
Першими були здивовані ті, що "діди тралівалі".
І більше нічого не треба казати...
В любому випадку, обсяг наданої допомоги вжезначний, треба бути вдячними.
Добре, хоч зараз їм дійшло, що не все гаразд з обороною.
Країни Нато вистояли би.
ЗСУ бажають переконатися у тому на власному досвіді!
Але ж і наші Зелені мразоти вели себе так само! І якщо для європейських політиків це помилка, то для наших - злочин!
ТОБТО США.
ДОКТРИНА ТЕТЧЕР.
зараз інша війна.
не з НАТО.
А в Народе.
За 30 лет независимости Украина прошла большой путь.
Два Майдана…война…
Сегодня Народ един как никогда раньше- слова «Путин-хй&ло» стали национальным мэмом.
С каждым днем Украина приближается к Победе, благодаря сознательной борьбе украинского Народа.
Все буде добре!
НАТО и русские друг друга пугали, а сами (оба !) по факту слегка блефовали. Реальная война выявила все эти пробелы и по технике, и по подготовке кадров . . . Не то чтобы совсем "бумажные тигры" оба, но силы обеих сторон были явно преувеличены.
Европейцы изнежились и забыли старую как мир истину: Si vis pacem, para bellum.
Очень хочется надеяться, что до них начало смутно доходить, что ситуация со времен победы над фашизмом во Второй Мировой войне каодинально изменилась, и новые фашисты жаждут передела Европы.
А если следовать логике - давайте отдадим русскому маньяку Украину, а может и Польшу, ведь у него же есть ядерное оружие, авось остановится, то европейцам тогда стоит признаться самим себе в том, что они готовы поменять свою свободу и права на звериные законы русского мира, ведь в надежде не провоцировать русских, можно дойти до признания ЕС частью московской империи. Про гитлера тоже думали, что он остановится на Судетах, Польше и Чехословакии.
Европейские любители граблей.