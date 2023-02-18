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Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности, - Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его государство предоставит Украине оружие большой дальности.
Его заявление цитирует пресс-центр Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности", - говорится в твите.
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+57 Red_Sky_On
показать весь комментарий18.02.2023 16:43
+36 Анатолий К #427424
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+26 Trevo Trow
показать весь комментарий18.02.2023 16:46
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Ну так ,щоб на 100%
Краще питайте КОЛИ САМО ЗЕкоМанда почне щось виготовляти й припинять мородерити!!!
Ракеты средней дальности - от 1000 до 5500 км. Например, калибры с кинжалами и различные x-101 с x-555.
Ракеты большой дальности - более 5500 км. Да, более пяти с половиной тысяч километров.
Хочется верить, что имеются ввиду ракеты, способные прицельно бить по наземным целям, а не "Гарпуны", и что дадут платформу, с которой их можно будет запустить - или качественно модифицированные МиГ/Су, или что похлеще.
Но пока они "почему-то" не хотят ядерную войну.