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Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности, - Сунак

сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его государство предоставит Украине оружие большой дальности.

Его заявление цитирует пресс-центр Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

"Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности", - говорится в твите.

Также читайте: Великобритания объявила о подготовке украинских пилотов и поддержит страны, которые смогут немедленно предоставить Киеву самолеты, - Сунак

Автор: 

Великобритания (4976) оружие (10220) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+57
Діло Джонсонюка живе!
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18.02.2023 16:43
+36
Дуже гарна новина. Дякуємо уряду і народу Великої Британії. Ганьба тим, що не змогли виготовити свої ракети.
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18.02.2023 16:46
+26
Кобзон докупає стільці.
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18.02.2023 16:46
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Діло Джонсонюка живе!
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18.02.2023 16:43 Ответить
Ось нам і індус!
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18.02.2023 16:51 Ответить
Обожнюю цього хлопа
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18.02.2023 16:52 Ответить
Він пакестанець за походженням.
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18.02.2023 17:01 Ответить
Сунак приємно дивує. А як так переживала, коли його обрали. Велика подяка Великобританіі
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18.02.2023 18:38 Ответить
Так і буде.
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18.02.2023 16:43 Ответить
Коли кажуть що дадуть то зазвичай воно вже десь близенько 😜☝️
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18.02.2023 16:55 Ответить
на 1000 км треба
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18.02.2023 16:44 Ответить
Хоча б 300, але якнайшвидше
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18.02.2023 17:17 Ответить
В глибину)
Ну так ,щоб на 100%
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18.02.2023 18:54 Ответить
Кобзон докупає стільці.
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18.02.2023 16:46 Ответить
Дуже гарна новина. Дякуємо уряду і народу Великої Британії. Ганьба тим, що не змогли виготовити свої ракети.
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18.02.2023 16:46 Ответить
воллес выступит позже
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18.02.2023 16:47 Ответить
и объявит что нам их дадут после окончания войны.
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18.02.2023 17:38 Ответить
Мабуть після міністра оборони України Тарана і сьогоднішнього спеца по дорогих яйцях і картоплі?
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18.02.2023 17:46 Ответить
Пока ветер меняется в сторону рашки так что нужно дать ответку рашистам тысячей воздышных шаров. Пускай ихнее ПВО обосрется. Кстати воздушные шары не менее ефективны чем те же беспилотники и в разы дешевле их. Достаточно к каждому шару прицепить взрывчатку с сбрасывателем который срабатывает при пролете над городом. Так что рашисты все свои ракеты С-300 используют на сбитие воздушных шаров вместо обстреливать ими наши города
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18.02.2023 16:49 Ответить
Навіщо вибухівку, просто снаряд від Піону
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18.02.2023 17:01 Ответить
взрывчатку сбрасывать на гражданских? ты кацап шоле?
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18.02.2023 17:26 Ответить
*****....а они как поступали? всех под нож
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18.02.2023 17:49 Ответить
В такому разі ЗСУ ризикують залишитися лише з тим, що зможе виготовити Укроборомпром.
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18.02.2023 18:24 Ответить
І я думаю, що тим, хто воює - зовсім не пох.
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18.02.2023 18:27 Ответить
чтобы не потерять военную поддержку Запада, наши цели должны быть должны быть только военные
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18.02.2023 18:41 Ответить
запад сцыт отмораживаться
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18.02.2023 19:03 Ответить
У них есть малые самолеты высотной авиации ввиде мигов, врят ли будут тратить большие пво ракеты. Собственно говоря США сделали так же.
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18.02.2023 19:00 Ответить
Одне питання, коли саме...
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18.02.2023 16:52 Ответить
после окончания войны. Воллес уже сказал это про самолеты. Не удивлюсь что потом появится это уточнение для ракет.
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18.02.2023 17:39 Ответить
Як умога швидко!
Краще питайте КОЛИ САМО ЗЕкоМанда почне щось виготовляти й припинять мородерити!!!
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18.02.2023 18:28 Ответить
круто, спасибо Великой Британии
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18.02.2023 16:55 Ответить
Вот бы соревнования устроить - больше дальше мощнее!!!!
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18.02.2023 16:56 Ответить
Дякуємо, Британіє.
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18.02.2023 17:02 Ответить
Цікаво шо з ****** валоді салауйова
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18.02.2023 17:21 Ответить
Рашисты не успевают готовить пакеты!
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18.02.2023 17:38 Ответить
Ракеты малой дальности - до 1000 км. Например, искандеры.
Ракеты средней дальности - от 1000 до 5500 км. Например, калибры с кинжалами и различные x-101 с x-555.
Ракеты большой дальности - более 5500 км. Да, более пяти с половиной тысяч километров.

Хочется верить, что имеются ввиду ракеты, способные прицельно бить по наземным целям, а не "Гарпуны", и что дадут платформу, с которой их можно будет запустить - или качественно модифицированные МиГ/Су, или что похлеще.
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18.02.2023 17:44 Ответить
Сразу трайденты дадут с стратегическими ядерными боеголовками)
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19.02.2023 15:39 Ответить
Нам треба така дальність зброї,щоб до бункера Путлера досягала.
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18.02.2023 17:59 Ответить
Харків, рідний, потерпи ще трішки... А ми від Дарвіна до площі пішки... Сподіваюсь Харкову щось перепаде, а то гнидотина достала своїми С-300.
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18.02.2023 18:08 Ответить
Щиро дякуємо керівнику Англії Ріші Кунаку, за послідовність та виконання своїх зобов,язань по нашій безпеці, та по знищенню раші. Англійці це нація яка тримає слово, відповідає за базар, а не то що вонюча раша, брехло закакане
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18.02.2023 18:10 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків!
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18.02.2023 18:26 Ответить
За літаки уже подякували. Тепер ще за ракети.
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18.02.2023 19:19 Ответить
Вообще-то УЖЕ ДАВНО ПОРА было передавать ракеты BGM-109 Gryphon с термоядерными боеголовками W84 (и я не щучу или утририрую, это действительно надо было сделать), а не хвастаться этими ракетами, которые совсем опоздали!
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18.02.2023 19:47 Ответить
Если захотят Третью мировую - даже тогда не передадут, потому что применят сами.
Но пока они "почему-то" не хотят ядерную войну.
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18.02.2023 20:51 Ответить
Такое ощущение что идет соревнование в обещаниях.
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18.02.2023 21:12 Ответить
Ріші Сунак - рішучий хлопак. Маю надію що з флотом раші буде покінчено після надання далекобійної зброї.
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18.02.2023 22:54 Ответить
26....Кто кого куда передаст и что не применит где и кто. ???
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19.02.2023 08:06 Ответить
Хари Сунак! Хари Рама!
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19.02.2023 13:01 Ответить
 
 