Избранный президент Чехии Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ: "Может быть больше проблем"

Бывший генерал НАТО Петер Павел, который победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и должен занять должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

Об этом он заявил на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", - добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

Читайте также: Следует продолжать усиливать санкции и дипломатическую изоляцию России, - премьер Чехии Фиала

"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не будет с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он.

Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого, но призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".