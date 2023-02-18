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Новости Война
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Избранный президент Чехии Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ: "Может быть больше проблем"

павел,петр

Бывший генерал НАТО Петер Павел, который победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и должен занять должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.

Об этом он заявил на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.

"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", - добавил он.

Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.

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"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не будет с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он.

Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого, но призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".

Автор: 

россия (95638) Чехия (1707) Павел Петр (123)


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Топ комментарии
+50
Нельзя быть чуть-чуть беременным....
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18.02.2023 16:56
+43
Eta kaoi ta pazor......🤦
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18.02.2023 16:57
+36
А давайте часть Чехии отдадим пуйлу , русня же хотела в свою сферу влияния включить все страны Варшавского договора. Военную базу кацапскую разместим где нибудь в Карловых Варах, а то не дай Бог русня распадется
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18.02.2023 17:00
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Страница 3 из 3
Stali kak i madjari- ne dai boh Ukropy moskalei na kol ssadjat. I obe strany byli pod gnutom moskovii i ljudi pogibali kogda vostanii dodavili tankami. Ta sho takoje v mire tvoritsja?? Samoljoty dadim kogda vy v NATO i tomu podobneje. Shtoto bojatsja. Ne termojaderki a mozhet togo shto moskovity otkrojut arhivy Vtoroi Mirovoi? I vyhodit shto byl i pakt mezdu Britannijei i sssr.
Zapustite Lend Lease i Ukraina vozmjot moskoviju za paru mesjatsev. A posle togo mozdno razdelit Mordor kak ugodno. Ktoto polutshit sebe obratno svoi iskonno istoritsheskije zemli, voznikajutsja novyje suverennyje gosudarstva- kak eto mozhet byt plohim okontshanijem toi voiny?? Sinee- zolotistaja budet nad Kremljom paru nedel- i horosho! Dalshe moskovity budut sebja razvivat na svoih bolotah kak hotjat, no kak 12-om stoletii. Vsjo budet Ukraina!
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18.02.2023 19:33 Ответить
Очередной жополиз **********
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18.02.2023 19:37 Ответить
Так здесь по факту возвращение Украиной земель до 24 февраля развалит рашку. Он что предлагает растянуть войну на десятки лет ценой жизни наших солдат ? Из за таких коментарий наступательного оружия будут давать меньше. Пригласите его в Бучу, Харьков и Херсон.
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18.02.2023 19:38 Ответить
Не боись, когда срашка развалится, зайдёт объединённый контингент НАТО и возьмёт ядерные базы под контроль. А позже и демонтируют всё это.
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18.02.2023 19:43 Ответить
Проблеми один хер будуть, але після вирішення "тих" проблем, створювати їх вже буде нікому!
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18.02.2023 19:55 Ответить
і це говорить колишній генерал НАТО. це якраз і показує яке НАТО є насправді.
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18.02.2023 20:01 Ответить
Странно все это, при том что пару самых читаемых сми Чехии ничего не сообщили. Как пример - перечень встреч, которые провел Павел. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-mnichovska-bezpecnostni-konference-macron-nauseda-duda-cichanouska.A230217_101142_domaci_kop

Хотелось бы глянуть на оригинал речи.
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18.02.2023 20:07 Ответить
Постоянно читаю переводные статьи iDNES.cz. Не сильно проукраинский ресурс.
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18.02.2023 21:19 Ответить
что жы ты, дядя, сдал назад!
а как умилялись...
ссыкливая европка!
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18.02.2023 20:09 Ответить
А казачОк-то - засланый!!!
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18.02.2023 20:14 Ответить
Ну и президент Чехии это не вся Чехия - Земан вообще прорусский. Так что вспомним что делала и делает Чехия и прекратим набрасывать говно на вентилятор.
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18.02.2023 20:15 Ответить
А че ему не быть прорусским? Убивают украинцев, газ идет ему задаром. Хохлы испортили ему всю малину. Вместо того, чтобы здаться, воюют сцуки. Теперь ещё им и оружие поставляй...
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18.02.2023 20:37 Ответить
Чувак опасается развала РАШКИ ............. некоторым нечего и некому ЛИЗАТЬ будет.... . А это как ни крути БАБКИ 💶
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18.02.2023 21:16 Ответить
Чехи - нікудишні вояки ще з часів Швейка. Ні з німцями, ні з совітами не воювали, навіть із казарм не виходили подивитися, хто їх окупував цього разу. От і Павел такий са́мий вояка. Добре, якщо в штани не напудив, уявляючи, як "домовлятиметься" з рашкою.
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18.02.2023 21:25 Ответить
Узбагойся, Кремль штурмовать никто не собирается.
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18.02.2023 21:27 Ответить
Якщо буде розвалена Росія, то у нас може бути більше проблем, нам не буде з ким вести переговори про розброєння", - наголосив він. Джерело:

А зараз вам є з ким вести перемовини про роззброєння . ? А хіба тепер вас хтось у кремлі слухає , хтось з вами радиться ?? Та кацапи вас зараз ледве не нах посилають , відкритим текстом .
Як ви там на Заході не можете зрозуміти - гірше чим є зараз , вже не буде . !!! В кремлі сидять шизофреніки , психічно хворі ублюдки , вбивці , в них тільки й на язиці - погрози ядерною зброєю .!! Чи ви сліпі й нічого не бачите .? Про яке роззброєння з ними може йти мова .??
Розвал кацапії це всього лиш заключний етап зі знищення імперії зла . Перший етап - розвал срср , виконано було на відмінно , а на другому ви там чогось включаєте задню . Що там у вас таке трапилось .? Що з вами , панове європейці ??
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18.02.2023 21:32 Ответить
Якщо козломордих зараз не задушити, то потім будуть проблеми. Це там само як з будь-якою хворобою, запустив і "труба", повзи на кладовище. Тільки повна "ампутація" ********** врятує світ від знищення.
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18.02.2023 22:03 Ответить
Йа *** и плАчу, так называется этот манёвр ... Бывает.
Нам своє робить!
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18.02.2023 22:32 Ответить
Логіка? В вашій квартирі "поселився" бандит, а сусіди вмовляють господаря не виганяти його бо може зламати ліфт. (якось так)
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18.02.2023 22:58 Ответить
Он так по украински говорил или это переводчик так перевел?
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18.02.2023 22:59 Ответить
возможно это фейк. В чешских новостих тишина. Нет официальных заявлений. Зато накидали говна, не разобравшись
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18.02.2023 23:14 Ответить
На жаль Історія не вчить і не додає навіть генералу.........на жаль
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18.02.2023 23:26 Ответить
В Чехії знову дивний президент. Перемагайте, але не дуже, "а то развалицца". І все за рахунок українських життів!
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31.03.2023 13:56 Ответить
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