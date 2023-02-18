Избранный президент Чехии Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ: "Может быть больше проблем"
Бывший генерал НАТО Петер Павел, который победил на выборах президента Чехии в январе 2023 года и должен занять должность в марте, считает, что Запад должен быть осторожным в стремлении к поражению России, чтобы избежать нежелательных сценариев такого поражения.
Об этом он заявил на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Комментируя возможные итоги войны после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о безальтернативности возвращения Крыма и международного наказания России, Павел заявил, что Западу следует воздерживаться от поддержки того или иного сценария.
"Нам надо быть осторожным в том, чтобы подталкивать Украину к определенному результату. Возможно в какой-то момент Украина изменит свое видение", - добавил он.
Петер Павел отметил, что поражение РФ имеет различные сценарии, в том числе те, которые Запад должен избежать.
"Возможно, что это приведет к развалу России... Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не будет с кем вести переговоры о разоружении", подчеркнул он.
Павел не стал уточнять, что именно, по его мнению, должно измениться в действиях Запада для этого, но призвал "быть реалистичными - надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Zapustite Lend Lease i Ukraina vozmjot moskoviju za paru mesjatsev. A posle togo mozdno razdelit Mordor kak ugodno. Ktoto polutshit sebe obratno svoi iskonno istoritsheskije zemli, voznikajutsja novyje suverennyje gosudarstva- kak eto mozhet byt plohim okontshanijem toi voiny?? Sinee- zolotistaja budet nad Kremljom paru nedel- i horosho! Dalshe moskovity budut sebja razvivat na svoih bolotah kak hotjat, no kak 12-om stoletii. Vsjo budet Ukraina!
Хотелось бы глянуть на оригинал речи.
а как умилялись...
ссыкливая европка!
А зараз вам є з ким вести перемовини про роззброєння . ? А хіба тепер вас хтось у кремлі слухає , хтось з вами радиться ?? Та кацапи вас зараз ледве не нах посилають , відкритим текстом .
Як ви там на Заході не можете зрозуміти - гірше чим є зараз , вже не буде . !!! В кремлі сидять шизофреніки , психічно хворі ублюдки , вбивці , в них тільки й на язиці - погрози ядерною зброєю .!! Чи ви сліпі й нічого не бачите .? Про яке роззброєння з ними може йти мова .??
Розвал кацапії це всього лиш заключний етап зі знищення імперії зла . Перший етап - розвал срср , виконано було на відмінно , а на другому ви там чогось включаєте задню . Що там у вас таке трапилось .? Що з вами , панове європейці ??
Нам своє робить!