На Запорожском направлении российские оккупанты строят целые подземные бункерные города: готовятся к обороне, - мэр Мелитополя Федоров

На Запорожском направлении российская армия готовится к обороне и строит бункеры.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Запорожском направлении россияне готовятся к обороне, и мы видим это по работам, которые они проводят, на территории города и оккупированного района. Они строят огромное количество оборонных сооружений, я уже не говорю о том, что они построили несколько линий обороны от Васильевки до Мелитополя, от Бердянска до Мелитополя, со стороны Херсона они начали строить целые "подземные города", - сказал Федоров.

В качестве примера он привел, что в поселке Новониколаевка Мелитопольского района строят подземный "город": экскаваторами роют окопы, в три ряда зарывают в них морские контейнеры и пытаются построить бункеры.

Мэр добавил, что оккупанты провели инвентаризацию всех бомбоубежищ в Мелитополе и дали коммунальщикам команду провести ремонтные работы в бункерах СБУ, Налоговой службе, Дворце культуры "Железнодорожников", Таврического университета.

"Это основные бункеры в городе, которые они планируют использовать для себя. Итак, оборону города готовят", - добавил Федоров.

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