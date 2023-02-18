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Резников своим указом перевел на дневную форму обучения экс-директора скандального департамента закупок Минобороны Хмельницкого, - Центр противодействия коррупции

богдан,хмельницький

Министр обороны Алексей Резников перевел с заочной на дневную форму обучения в институте обеспечения войск Национального университета обороны Украины бывшего директора скандального департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, о задержании и освобождении от должности которого заявили в министерстве после скандала с закупкой продовольствия для ВСУ. Он будет учиться по специальности "Организация тылового обеспечения воинских частей".

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия коррупции, сообщает Цензор.НЕТ.

"На фото – бывший директор скандального департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Обществу рассказали, что его задержали и уволили с должности. Поэтому можно ли считать, что ответственные за скандал с закупкой продуктов для ВСУ по завышенным ценам получили наказание? Нет, это манипуляция.

Во-первых, задержали совсем из-за другого скандала.

Во-вторых, и главное: мы получили копию приказа министра Резникова, в котором говорится, что господина Хмельницкого перевели с заочной на дневную форму обучения в институте обеспечения войск Национального университета обороны Украины. Специальность – "Организация тылового обеспечения воинских частей".

То есть когда скандал утихнет, Хмельницкий пойдет учиться, а потом снова будет заниматься тыловым обеспечением ВСУ. Потому что ценный кадр? Нет, потому что свой и прекрасно разбирается в схематозе.

Это не единственная манипуляция Минобороны после выхода расследования коррупции на закупках Минобороны.

Ложь и манипуляции о том, что расследование "специально вышло накануне Рамштайна", о паспорте Лиева, и увольнении/назначении в Минобороны - разбираем тут.

И главное. Там же объясняем, что нужно делать, чтобы сделать невозможным манипуляции и коррупцию на закупках", - говорится в заявлении.

Читайте также: Минобороны отправляет специалистов учиться закупкам в Агентстве НАТО

Автор: 

госзакупки (960) коррупция (8562) Минобороны (9354) Резников Алексей (1170) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+71
Вони, Резнікови, мають нас всіх за кінчених придурків. Це, дякуючи вам, 73%.
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18.02.2023 18:26
+56
Почему мы не в НАТО?....
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18.02.2023 18:23
+51
Не так страшні чужі воші, як власні гниди на кшталт рєзнікова!
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18.02.2023 18:22
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2004-Померанчева Революція-говнюковича не допустили до президенства...
2014-Революція Гідності-говнюковича викинули з влади та він побіг..
2024-Революція ?????-зеговнюковича скинуть та не дадутьбіжати у італійську хатинку.
Повісятьь
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19.02.2023 03:26 Ответить
Зеля сказав Резнікову класти χερ на громадську думку. Що він і робить!
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19.02.2023 08:59 Ответить
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