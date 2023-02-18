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Новости Агрессия России против Украины Война
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С нашего полка 3 мцб раздолбали шибко. 200-х, 300-х много, - разговор российского оккупанта с матерью. АУДИО

Военная разведка Минобороны обнародовала разговор российского оккупанта с матерью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Военный РФ рассказал матери о положении дел и обсудил план "Возмездие".

Главные тезисы разговора:

"никто нифига не знает, что, как, куда, вообще ноль";

из штаба сообщили, что отпуска начнутся в апреле, при этом говоря, что российские войска сильно идут вперед и сдвигают украинские позиции;

"о перемирии будет речь… скорее всего до мая… типа в мае закончится";

по словам оккупанта, операция "возмездие" предусматривает усиленное наступление: 600 человек, несколько отрядов;

"ну здесь это, с нашего полка с 3 мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолбили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".

Автор: 

армия РФ (19331) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+25
Хер вам будет по самые гланды а не перемирие. Даже не надейтесь
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18.02.2023 19:31
+24
Кацапи , здохнете всі на українській землі , бо ми вам жодного клаптика
землі не віддамо 😡
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18.02.2023 19:35
+18
Щось було вже з "Возмездием" зв"язане У Гітлера Тільки там було "оружие возмездия" а тут буде "м"ясо возмездия"
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18.02.2023 19:44
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Хер вам будет по самые гланды а не перемирие. Даже не надейтесь
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18.02.2023 19:31 Ответить
Кацапи , здохнете всі на українській землі , бо ми вам жодного клаптика
землі не віддамо 😡
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18.02.2023 19:35 Ответить
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18.02.2023 19:36 Ответить
👍
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18.02.2023 20:21 Ответить
Щось було вже з "Возмездием" зв"язане У Гітлера Тільки там було "оружие возмездия" а тут буде "м"ясо возмездия"
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18.02.2023 19:44 Ответить
Губозакаточнуну машинку, а не перемир'я.
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18.02.2023 19:46 Ответить
Перемирие это когда их всех с пулеметов и Хаймарсов всех "перемирят" наглухо.
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18.02.2023 19:51 Ответить
у кацапов точно какая-то трисомия, но пока наука не знает - к какой паре хромосом. Она и приводит к врождённому кацапскому ***********, причем не зависимо от статуса и образования. Даже ихний "культурный" министр признался, что болен ************.
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18.02.2023 19:58 Ответить
Вот и я думаю.... то ли синдром Дауна, то ли Шерешевского-Тёрнера.... где-то, в какой-то паре хромосом есть невидимка...
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19.02.2023 09:23 Ответить
ни то, ни дргое. Ибо эти синдромы встречаются только у человеческих особей. А кацапский ********** сопровождается еще и полным отсутствием такого чувства как эмпатия, что характерно для животных.
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19.02.2023 09:59 Ответить
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18.02.2023 20:02 Ответить
Вот есть яркий пример когда дагестанцы думали что они подписали мир и война закончилась.
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18.02.2023 20:07 Ответить
Хаймерсом? Насквозь?
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18.02.2023 20:09 Ответить
Несколько раз.
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18.02.2023 20:19 Ответить
Ага и хвостовик в печени застрял.
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18.02.2023 21:05 Ответить
Туда и обратно... Туда и обратно...
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19.02.2023 12:46 Ответить
как рас хде сєрце )))
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18.02.2023 21:03 Ответить
https://twitter.com/i/status/1626836099816468480 не помогают им ни наушники, ни каски, ни глушители...
Собирайте им на мозги.
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18.02.2023 22:18 Ответить
Не читай.
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18.02.2023 20:10 Ответить
ты Иван думаешь что тебе здесь выложат перехват штабных свинорылых крыс...?
или тебе все перехваты нужно дать...?\ну чтобы тебе понять что к чему...?\
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18.02.2023 20:36 Ответить
 
 