С нашего полка 3 мцб раздолбали шибко. 200-х, 300-х много, - разговор российского оккупанта с матерью. АУДИО

Военная разведка Минобороны обнародовала разговор российского оккупанта с матерью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.

Военный РФ рассказал матери о положении дел и обсудил план "Возмездие".

Главные тезисы разговора:

"никто нифига не знает, что, как, куда, вообще ноль";

из штаба сообщили, что отпуска начнутся в апреле, при этом говоря, что российские войска сильно идут вперед и сдвигают украинские позиции;

"о перемирии будет речь… скорее всего до мая… типа в мае закончится";

по словам оккупанта, операция "возмездие" предусматривает усиленное наступление: 600 человек, несколько отрядов;

"ну здесь это, с нашего полка с 3 мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолбили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".