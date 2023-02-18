С нашего полка 3 мцб раздолбали шибко. 200-х, 300-х много, - разговор российского оккупанта с матерью. АУДИО
Военная разведка Минобороны обнародовала разговор российского оккупанта с матерью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР Минобороны.
Военный РФ рассказал матери о положении дел и обсудил план "Возмездие".
Главные тезисы разговора:
"никто нифига не знает, что, как, куда, вообще ноль";
из штаба сообщили, что отпуска начнутся в апреле, при этом говоря, что российские войска сильно идут вперед и сдвигают украинские позиции;
"о перемирии будет речь… скорее всего до мая… типа в мае закончится";
по словам оккупанта, операция "возмездие" предусматривает усиленное наступление: 600 человек, несколько отрядов;
"ну здесь это, с нашего полка с 3 мцб раздолбали шибко, 200-х, 300-х много, 8-ю роту раздолбили, у них заворуха была. Эти резко встали и пошли, они же все под наркотиками".
За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие".
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землі не віддамо 😡
Собирайте им на мозги.
или тебе все перехваты нужно дать...?\ну чтобы тебе понять что к чему...?\