Россия в войне в Украине продолжает использовать китайские дроны, - The Wall Street Journal

Несмотря на санкции, введенные странами Запада в стремлении прекратить помощь России, экспорт китайских беспилотников продолжается.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что согласно таможенным документам коммерческие беспилотники для передовой армии РФ поставляют российские дистрибьюторы. Они получают аппараты, в частности производства китайской компании Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI), базирующейся в Шэньчжэне.

The Wall Street Journal получило российские таможенные записи, а также просмотрело десятки видео и фотографий, на которых российские войска используют беспилотники DJI в Украине. Среди прочего зафиксировано, что продавец оружия в российском Оренбурге Константин Кузнецов, сказал, что дроны DJI обычно покупают в стране Персидского залива за 500 тысяч рублей (примерно 6800 долларов), что гораздо выше рыночных цен.

Некоторые дроны и их части доставлялись через Европейский союз после 24 февраля 2022 года. В сентябре власти Нидерландов арестовали голландско-российского владельца Woerd-Tech BV Дмитрия Кудрявцева. По данным правоохранителей, он поставлял в Россию беспилотники. Данные торговли показывают, что Woerd-Tech отправила в Россию товары на сумму не менее 270 тысяч долларов, включая запчасти для дронов DJI. Происходило это после того, как США и другие страны ввели контроль и санкции.

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Издание отмечает, что на использование российским ЧВК "Вагнер" беспилотников DJI указывал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

DJI приостановила ведение бизнеса в России и Украине и призывает не использовать гражданские беспилотники на поле боя, однако отмечает, что не может контролировать магазины, торгующие их техникой.

Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны помогают не только России на поле боя, но позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

"Поскольку DJI и Китай наблюдают за использованием беспилотников в боевой среде, они просто собирают данные", - сказал высокопоставленный чиновник службы безопасности США. Китайцы могут видеть тактику, технику и следить, как дроны реагируют на средства радиоэлектронной борьбы.

Источник издания не сомневается, что китайская компания передает информацию своему правительству.