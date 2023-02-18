Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий, - избранный президент Чехии Павел

Петер Павел, который в марте станет президентом Чехии, после своего резонансного заявления о возможных уступках Украины сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос относительно прогнозов результатов войны, заявил о необходимости "быть готовыми к любому результату", однако отметил высокий шанс победы Украины.

"Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий", - сказал он.

Чешский политик, который является отставным генералом НАТО, назвал три условия победы Украины, которые он видит

"Первое условие - это то, что все государства будут поддерживать тот же уровень поставок вооружения. Второе условие - достаточная финансовая поддержка Украины, которая позволит компенсировать потери экономики, и третье условие - то, что ЕС сможет удержать действующий уровень санкций, чтобы предотвращать восстановление доходов России. Все это может привести к тому, что Россия не будет способна поддерживать действующий уровень боевых действий", - пояснил он свою позицию.

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