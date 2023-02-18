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Новости Война
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Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий, - избранный президент Чехии Павел

павел,петр

Петер Павел, который в марте станет президентом Чехии, после своего резонансного заявления о возможных уступках Украины сказал, что все же считает реальной победу Украины в войне.

Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Мюнхене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Отвечая на вопрос относительно прогнозов результатов войны, заявил о необходимости "быть готовыми к любому результату", однако отметил высокий шанс победы Украины.

"Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий", - сказал он.

Чешский политик, который является отставным генералом НАТО, назвал три условия победы Украины, которые он видит

"Первое условие - это то, что все государства будут поддерживать тот же уровень поставок вооружения. Второе условие - достаточная финансовая поддержка Украины, которая позволит компенсировать потери экономики, и третье условие - то, что ЕС сможет удержать действующий уровень санкций, чтобы предотвращать восстановление доходов России. Все это может привести к тому, что Россия не будет способна поддерживать действующий уровень боевых действий", - пояснил он свою позицию.

Читайте также: Избранный президент Чехии Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ: "Может быть больше проблем"

Автор: 

Павел Петр (123)


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Топ комментарии
+23
Щось петляє цей Петр Павел
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18.02.2023 20:19
+16
Саме так. Те ж саме було і 2019го року. Кляті порохоботи повчали а сам Порох навіть з білбордів мав наглість давати пораду в стилі "думайте"!!!... Але наш мудрий нарід нє пальцем дєлан, він же знав, що розумніший і всі ті поради і повчання спустив в ізбіратєльную урну.
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18.02.2023 20:38
+12
Одні повчання і поради...Усі такі розумні, що аж страшно..
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18.02.2023 20:22
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Щось петляє цей Петр Павел
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18.02.2023 20:19 Ответить
день петро на другий день павло
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18.02.2023 20:29 Ответить
Одні повчання і поради...Усі такі розумні, що аж страшно..
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18.02.2023 20:22 Ответить
Саме так. Те ж саме було і 2019го року. Кляті порохоботи повчали а сам Порох навіть з білбордів мав наглість давати пораду в стилі "думайте"!!!... Але наш мудрий нарід нє пальцем дєлан, він же знав, що розумніший і всі ті поради і повчання спустив в ізбіратєльную урну.
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18.02.2023 20:38 Ответить
І добре зробив.
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18.02.2023 21:04 Ответить
Розумію. Після того, як на день вдавалось з'їсти лише полварєніка, а борщовий набір був доступний лише в кредит, яйця по 17 гривень - це велике досягнення і благо, а скумбрія по 8 - то взагалі манна небесна.
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18.02.2023 21:11 Ответить
Тебе здрыстнувшему в Польшу виднее
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18.02.2023 21:54 Ответить
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18.02.2023 22:01 Ответить
Людина добре розуміє реалії сьогодення.
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18.02.2023 20:23 Ответить
Дякую, КЕП.
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18.02.2023 20:28 Ответить
Отож нєх було блеять про нашого супер друга- генерала НАТО…
наша історія вчить - не треба ні в кому «очаровуватися»
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18.02.2023 20:32 Ответить
а що він не так сказав? треба ******* з телемарафону про Крим в березні? До речі до березня менше ніж 2 тижні - як там звільнення Криму?
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18.02.2023 21:00 Ответить
Ему слегка объяснили чо по чом - https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/18/7389945/
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18.02.2023 20:39 Ответить
Чё то ты запиз..ся
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18.02.2023 20:46 Ответить
менше дивіться телемарафон
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18.02.2023 21:18 Ответить
Сирано_Де_Бержерак:
Дивовижне поруч!
Якщо після перегляду новин на Єдиному Телемарафоні, раптом вимкнути телевізор - то на темному екрані можна побачити відображення барана, а якщо дивилися всією родиною, то одразу кількох…
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19.02.2023 04:53 Ответить
Чинний рівень санкції - недостатньо. Мають посилюватись постійно до повного виснаження
економіки росії.
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18.02.2023 20:54 Ответить
По суті, правий. Це не асфальтоукладчик.
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18.02.2023 21:47 Ответить
Найкращі санкції та єдині справді ефективні санкції це удари багатотонними ракетами та удари дронами камікадзе.
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18.02.2023 21:57 Ответить
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18.02.2023 22:03 Ответить
це зовнішні чинники, той необхідний мінімум умов для нашої перемоги. Очевидно Україна не вистоїть без зовнішньої допомоги. А от Авгієві стайні доведеться чистити самим.
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18.02.2023 22:57 Ответить
Він не назвав умову "не мародерити".
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19.02.2023 00:46 Ответить
паша
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19.02.2023 01:36 Ответить
По суті - твереза оцінка стану речей. Принаймні позиція значно більш проукраїнська, ніж у Мікрона.
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19.02.2023 07:11 Ответить
 
 