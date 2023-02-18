РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11917 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
6 312 107

Столтенберг отверг просьбу Украины относительно кассетных боеприпасов: "НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия"

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отвергает требование Украины о предоставлении кассетных боеприпасов и фосфорного зажигательного оружия.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ntv на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"НАТО не рекомендовало и не поставляло эти виды оружия. Мы поставляем артиллерию и другие виды вооружений, но не кассетные бомбы", - сказал Столтенберг.

Накануне украинский вице-премьер-министр Александр Кубраков призвал к предоставлению кассетных боеприпасов и фосфорного оружия - применение обоих видов оружия является противоречивым, а кассетные боеприпасы запрещены международным правом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в субботу на полях Мюнхенской конференции заявил, что в случае предоставления украинским силам кассетных боеприпасов, эти снаряды будут использованы исключительно против российской армии.

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные боеприпасы. Мы понимаем, что эти снаряды - спорный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, которая запрещает использование кассетных боеприпасов. Поэтому легально - никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", - сказал он.

Читайте также: Эстония хочет передать ВСУ кассетные боеприпасы, но нужно разрешение от Германии, – ERR

Автор: 

боеприпасы (2342) НАТО (9998) фосфор (34) Столтенберг Йенс (1620) кассетные боеприпасы (93)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
Шкода що функціонери НАТО не розуміють з чим мають справу, такі собі романтики "холодної війни" з москвою...ну ну
показать весь комментарий
18.02.2023 20:38
+15
А по нам применять можно? Эти мрази сами перешли все линии!
показать весь комментарий
18.02.2023 20:55
+15
А для чого НАТО їх тримає в арсеналах?
показать весь комментарий
18.02.2023 20:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Навіщо таке запитувать? Зрозуміло,що не нададуть!
показать весь комментарий
18.02.2023 22:47 Ответить
Колись комусь було зрозуміло, що взагалі ніхто не надасть Україні летальну зброю, але надали ж і вона стала летальною для 200 тисяч рашистів. І вони так нічго і не зрозуміли з тих пір
показать весь комментарий
18.02.2023 23:16 Ответить
На думку Столтенберга Україні для бою потрібен джентельменський набір - перчатки і шпага. А ліпше рапіра, бо шпагою ще поранять противника, а у нього ж ліцо.
показать весь комментарий
18.02.2023 23:24 Ответить
Я только не пойму как Украина может победить с такими дебильными подходами в поставках вооружений.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:55 Ответить
А кого ты называешь дебилами?
показать весь комментарий
19.02.2023 17:58 Ответить
А что в минометах с минами разве откажут?
показать весь комментарий
19.02.2023 17:53 Ответить
А минометы почему не просят?
показать весь комментарий
19.02.2023 17:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 