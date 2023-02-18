Меньше чем за год Россия потеряла около 200 тыс. военных в Украине, - Блинкен
Соединенные Штаты Америки считают, что Россия держит курс на ужасное поражение из-за политики Путина в отношении войны в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Во время панельной дискуссии в Мюнхене Блинкен заявил, что Россия придерживается подходов во время войны против Украины, которые все больше загоняют Кремль в кризис
"Курс, который выбрал Путин, это курс на стратегическое поражение для него в наиболее впечатляющих очертаниях", - заверил глава Госдепа.
Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия потеряла Украину навсегда.
"Украинцы будут ненавидеть Россию на то будущее так далеко, как можно предсказать. И это легко понять", - заявил он, напомнив, что это разительное отличие с периодом до 2013 года, когда отношение к РФ граждан Украины было в целом положительным.
Также Россия потерпела дипломатическое поражение по всему земному шару. "Связи России со всем миром оборвались", - пояснил Блинкен.
"Есть также вопрос о том, что Путин сделал со своей страной. По публичным оценкам, Россия потеряла около 200 военных в Украине. Меньше чем за год, только подумайте об этом! Более миллиона россиян уехали из России, потому что не хотят быть частью этой войны", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
в нас є кому і з чого їх робити...
Но гораздо лучше просто дать необходимое и реалистичное вооружение, чтобы Украина сама смогла доказать, что эта помощь - не выброшенные деньги налогоплательщиков. Потому что слова - это лишь слова, всё решается на полях сражений.
По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ
И они (кацапы) не хотят в цивилизованный мир, ведь там царят не блатные понятия и не грубость, а толерантность и демократия, что для быдло-гопников равно слабости. Потому они используют презрительные выражения "гейропейцы", "либерасты", "толерасты". И раз уж им со всех щелей преподают, что украинская земля принадлежит "россии", то курс украинцев на сближение с Западом для них равен "предательству", отсюда и ненависть. Но "любви" там никогда и не было, как и уважения, было вот это презрительное снисхождение, они считают, что украинцы обязаны русским.