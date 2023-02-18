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Новости Война
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Меньше чем за год Россия потеряла около 200 тыс. военных в Украине, - Блинкен

блінкен,путін

Соединенные Штаты Америки считают, что Россия держит курс на ужасное поражение из-за политики Путина в отношении войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время панельной дискуссии в Мюнхене Блинкен заявил, что Россия придерживается подходов во время войны против Украины, которые все больше загоняют Кремль в кризис

"Курс, который выбрал Путин, это курс на стратегическое поражение для него в наиболее впечатляющих очертаниях", - заверил глава Госдепа.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия потеряла Украину навсегда.

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"Украинцы будут ненавидеть Россию на то будущее так далеко, как можно предсказать. И это легко понять", - заявил он, напомнив, что это разительное отличие с периодом до 2013 года, когда отношение к РФ граждан Украины было в целом положительным.

Также Россия потерпела дипломатическое поражение по всему земному шару. "Связи России со всем миром оборвались", - пояснил Блинкен.

"Есть также вопрос о том, что Путин сделал со своей страной. По публичным оценкам, Россия потеряла около 200 военных в Украине. Меньше чем за год, только подумайте об этом! Более миллиона россиян уехали из России, потому что не хотят быть частью этой войны", - добавил он.

Также читайте: Действия РФ в Украине - преступления против человечества, - вице-президент США Харрис

Автор: 

армия РФ (19331) Госдепартамент США (1840) ликвидация (3572) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+3
щоб було ще більше вбитих росіян нам треба ще більше безпілотників https://www.youtube.com/watch?v=L5ulrGpJUXI https://www.youtube.com/watch?v=L5ulrGpJUXI



в нас є кому і з чого їх робити...
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18.02.2023 20:51
+2
Он назвал цифру, которая полностью коррелируется с данными нашего Генштаба. А именно: по нашим данным кацапов сдохло 142 к , но это на поле боя . Значит суммарное число выбывших - 1:4 - то есть- 568к. Если учитывать сдохших кацапов в госпиталях и при их туда транспортировке, то надо эту общую цифру выбывших делить на 3, а это 189 тыс празднично сдохших кацапов. А - 189 тысяч дохлых кацапов и есть - около 200 тысяч.
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18.02.2023 21:07
+2
... вибачаюсь, не бабів, а кацапсячих свиноматок...
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18.02.2023 21:20
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Правила форума Совет форумчан
щоб було ще більше вбитих росіян нам треба ще більше безпілотників https://www.youtube.com/watch?v=L5ulrGpJUXI https://www.youtube.com/watch?v=L5ulrGpJUXI



в нас є кому і з чого їх робити...
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18.02.2023 20:51 Ответить
І головне масово, бо в нас вже є авіаційна промисловість, яка може випускати серійно від кухоного міксера і бензопилок до двигуна від Мрії і ці безпілотники може клепати тисячами, коли ворог ще тільки починає будувати заводи з виробництва Шахедів
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18.02.2023 22:48 Ответить
200, 300, хто більше? росія може пів Африки для війни найняти) ви ж її спонсоруєте, купуючи нафта,газ, золото та інше зерно так кацапи можуть ще десятиліттями воювати
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18.02.2023 20:53 Ответить
Це маячня. Якби могли так найняти в Африці - не оголошували б мобілізацію. І воювати зброєю Другої світової проти ********* західного озброєння вони довго не зможуть, будуть зростати втрати, а за ними - істерика кацапських бабів, яким буде вже ні з чого платити за смерть їх *******.
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18.02.2023 20:57 Ответить
... вибачаюсь, не бабів, а кацапсячих свиноматок...
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18.02.2023 21:20 Ответить
Он назвал цифру, которая полностью коррелируется с данными нашего Генштаба. А именно: по нашим данным кацапов сдохло 142 к , но это на поле боя . Значит суммарное число выбывших - 1:4 - то есть- 568к. Если учитывать сдохших кацапов в госпиталях и при их туда транспортировке, то надо эту общую цифру выбывших делить на 3, а это 189 тыс празднично сдохших кацапов. А - 189 тысяч дохлых кацапов и есть - около 200 тысяч.
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18.02.2023 21:07 Ответить
осмелюсь предположить, что в госпиталях подыхает их не так уж много из-за того, что тяжело и средне раненные фактически не попадают в госпиталя, а подыхают на поле боя или по дороге в госпиталь.
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18.02.2023 22:00 Ответить
Такое соотношение раненых и убитых было в Финскую войну. То есть там на двух раненых приходился один дохлый . Причем , подсчет вели уже после войны, поэтому учитывали и умерших в госпиталях и по пути к ним
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19.02.2023 19:53 Ответить
Такие заявления понятны - среди граждан США полная поддержка как минимум нынешнего уровня военной помощи, к сожалению, уже ниже 50%.

Но гораздо лучше просто дать необходимое и реалистичное вооружение, чтобы Украина сама смогла доказать, что эта помощь - не выброшенные деньги налогоплательщиков. Потому что слова - это лишь слова, всё решается на полях сражений.
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18.02.2023 20:54 Ответить
А кто опрос проводил? К сожалению непонятный реальный уровень поддержки, ведь там тоже есть продажные конторы, которые публикуют за бабки то что нужно заказчику
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18.02.2023 20:57 Ответить
Не знаю, кто проводил, но могу предположить, что поддержка может падать на фоне происходящего, а дебилоидные заявления дебилоидной Гуменючки, что в Украине уже не хотят воевать, в сочетании с наглостью zелёных коррупционеров, добьют эту поддержку окончательно. Это я ещё забыл упомянуть главное - рыжая гнида Трамп, которая прекрасно играет на струнах обычных американцев, запугивает их ядерным апокалипсисом и призывает тратить деньги на себя, а не на Украину.
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18.02.2023 21:00 Ответить
Трамп уже не имеет того веса который у него был, он обосрался на выборах последних
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18.02.2023 21:01 Ответить
А он что, избирался отдельно? Он - член Республиканской партии, которая вообще-то выиграла выборы в Конгресс. А среди республиканцев поддержка Украины тает.
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18.02.2023 21:09 Ответить
Нет, не тает. Как не поддерживала трампистская часть так и не поддерживает, остальные за, были есть и будут
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18.02.2023 21:16 Ответить
а що після невдалого путчу ще є американці які вірять в благі наміри трампа
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18.02.2023 21:10 Ответить
Скажу більше - навіть серед українців є дурні, які хочуть, щоб республіканці прийшли до влади замість Байдена.
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19.02.2023 07:17 Ответить
Надо считать, сколько осталось. А сегодня звучало, что сейчас в Украине 400 000 орков. Конечно, єто уже не та "элита", что была год назад, но их реально много.
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18.02.2023 20:59 Ответить
https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458 https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458


По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ
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18.02.2023 21:00 Ответить
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18.02.2023 21:13 Ответить
Они способны поставлять по 200 тис. каждые полгода, пока они торгуют нефтью и газом. И
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18.02.2023 21:52 Ответить
"Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти" І нас вони у масі теж ненавидять - це взаємно, і це надовго, мінімум на 1 покоління. Невже воно того коштувало - посварити два народи - навіть за Крим і навіть за Донбас? До 2013 року включно у запоребрика був непоганий шанс повернутись до цивілізованого світу. Захоплення Криму і вторгнення на Донбас у 2014-му було жахливою стратегічною помилкою, хоча і виглядало як тактична перемога. Повномасштабне вторгнення 2022-го, ІМХО, було після 2014-го неминучим, бо плебс вимагав подальших перемог. Це як наркотик, дози не можна зменшувати, можна тільки збільшувати. Запоребриківська імперія завершить так, як завершують наркомани - повним виснаженням і відсутністю наступної "дози".
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18.02.2023 22:00 Ответить
Они (кацапы) всегда относились к украинцам... как сказать - между снисхождением и презрением, но ближе к презрению. К украинскому языку особенно. Взять те же советские фильмы - если там был украинец, то его изображали так, чтобы у зрителей возникало мнение "ну, что с него взять?", он вёл себя, как простачок, и обязательно говорил на суржике. А "русские", наоборот, изображались умнее и решительнее, поддерживая иллюзию, что они - "старшие".

И они (кацапы) не хотят в цивилизованный мир, ведь там царят не блатные понятия и не грубость, а толерантность и демократия, что для быдло-гопников равно слабости. Потому они используют презрительные выражения "гейропейцы", "либерасты", "толерасты". И раз уж им со всех щелей преподают, что украинская земля принадлежит "россии", то курс украинцев на сближение с Западом для них равен "предательству", отсюда и ненависть. Но "любви" там никогда и не было, как и уважения, было вот это презрительное снисхождение, они считают, что украинцы обязаны русским.
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19.02.2023 07:42 Ответить
 
 