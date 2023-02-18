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Новости Война
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Кулеба и европейские лидеры ответили Павелу на намеки об уступках Украины в войне: Не стоит предлагать России легкое поражение. РФ должна действительно проиграть

кулеба

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских политиков вроде новоизбранного президента Чехии Петера Павела "верить в Украину" и не склонять Киев к уступкам.

Эта дискуссия состоялась на "Украинском ланче" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как сообщала "Европейская правда", ранее Петер Павел неожиданно заявил, что Запад должен остерегаться такой победы Украины, которая развалит РФ, а также предположил, что Украина под давлением боевых действий уступит свои требования к России и согласится на уступки, которых сейчас Киев не допускает. Павел призвал всех "быть реалистичными - надеяться на лучшее, но готовиться к худшему".

Дмитрий Кулеба, который также участвовал в панели, ответил Петру Павелу, процитировав его слова.

"Есть интеллектуальная ловушка, которую надо избежать. Поддерживая Украину, надо также верить в Украину, а не готовить ее к худшему", - заявил министр.

Кулеба назвал недопустимым склонение Украины к уступкам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избранный президент Чехии Павел предостерег от такой победы Украины, которая развалит РФ: "Может быть больше проблем"

"Нет разницы между теми, кто говорит фрау "Украина, возможно уступит" и фразу "Украине, вероятно, придется уступить", - пояснил министр, - Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим".

Другие участники дискуссии также вступили в спор с Павелом, оставив его единственным участником, который прибегнул к таким предположениям.

"Тем, кто говорит "будьте реалистичными", я хочу напомнить, что год назад "быть реалистичным" означает, не предполагать, что сегодня мы оказались здесь. Быть реалистичным - это значит быть близоруким", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Он также призвал всех партнеров Украины "верить в то, что вы делаете".

Премьер Финляндии Санна Марин, со своей стороны призвала не предлагать России "легкое поражение", избегая мнимых нежелательных последствий.

"Россия должна заплатить действительно высокую цену за атаку на Украину. Все 400 млн замороженных российских денег должны быть потрачены в Украине. Цена для России за это нападение должна быть действительно высокой. Если она будет такой, которую они осилят - то будет новое нападение. И Россия должна действительно проиграть войну", - заявила глава финского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий, - избранный президент Чехии Павел

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Павел Петр (123) Марин Санна (20)


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Топ комментарии
+18
несите следующего Павла. Этот поломался. Ну, или в ремонт...
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18.02.2023 21:16
+8
https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458 https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458


По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ

Упяка продолжает накидывать. Они тупо выдумывают эти новости. Выше по поводу его слов сказаных ранее из западных СМИ
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18.02.2023 21:19
+6
Перехвалили, правильно говорят: Не создай себе кумира. К сожалению нам еще не один раз придется разочароваться.
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18.02.2023 21:17
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несите следующего Павла. Этот поломался. Ну, или в ремонт...
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18.02.2023 21:16 Ответить
Заспокойся! Павел не такий вже і неправий Саме тому НАТО і балансує а не "пре напролом" Бо якщо росія безконтрольно почне розсипаться - хто дасть гарантію що якийсь "регіональний царьок" не підгребе під себе "ядрьону бонбу"? Або ще гірше - командир ядерної бази захоче себе "забезпечить" і продасть її якимось "папуасам"
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18.02.2023 21:28 Ответить
Ти мабуть не вкурсі шо ні регіональний царьок ні командир ядерної бази не зможуть самостійно активувати та запустити ЯО
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18.02.2023 21:47 Ответить
Я "в курсі" - був "дотичний" до подібного Але вивезти її кудись цілком можна І попередить ворогів що її маєш На першій стадії може вистачить і шантажу А "чорні специ" знайдуться щоб у ній розібраться "Ману мануфактурем Ману деструктурем!"
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18.02.2023 21:52 Ответить
та я и так спокоен. Вообще-то в его проукраинской позиции я уверен больше, чем скажем в позиции того же Реджеповича.
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18.02.2023 21:53 Ответить
Не розумію чому Павел взагалі це промовив. Можливо це політичний спіч, а не військовий. Бо навіть я знаю що розпад росії на національні території одразу виводить з ладу геть всю ядерну тріаду. Тому що батони, шахти з носіями та ядерні заряди відійдуть різним шаманам, і з кожним таким шаманом буде дуже легко домовитись.
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18.02.2023 23:20 Ответить
Скажи мені, а ХТО буде домовляться? Ти впевнений, що "домовляться" будуть саме розумні люди? У деяких терористів грошей і можливостей не менше, ніж у деяких країн НАТО І їм легше "зробить пропозицію, від якої неможливо відмовиться" Павел - тверезо мисляча людина І він (як військовий) звик прораховувать наслідки своєї діяльності наперед і за свої слова відповідать - бо все життя служив державі А деякі "політичні лідери" могли, перед тим як лізти в політику, лише язиками чесать перед людьми, чи "шкарпетками торгувать" І для них реклама - головний рушій в діяльності Глянь на "Блазня" - він же ніяк не вийде за рамки естрадного майданчика!
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19.02.2023 06:21 Ответить
Немає сенсу боятися того, що вже є об'єктивною реальністю. Рашка вже передала ракетні та ядерні технології Північній Кореї. Рашка вже передала ракетні та ядерні технології Ірану, який ще не має ядерної зброї лише тому, що Ізраїль системно знищує ядерні об'єкти та навіть вчених в Ірані. Що зараз передає рашка в Іран взагалі не відомо, але дуже вірогідно постачання вже готових матеріалів для ядерної зброї. Це вже не ризик, а системний процес якому потрібно протидіяти. Розумним людям с грошима та військовою силою буде набагато легше домовитись з шаманами, які окремо не будуть мати доступу до повного набору ракетних та ядерних технологій. А домовитись з рашкою зараз можуть лише терористи. Від того що здохне ***** нічого не зміниться.
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19.02.2023 08:58 Ответить
Треба перевиховувати, без образ.
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18.02.2023 21:29 Ответить
Перехвалили, правильно говорят: Не создай себе кумира. К сожалению нам еще не один раз придется разочароваться.
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18.02.2023 21:17 Ответить
" інтелектуальна пастка" - как будто в шахматы играет. Он еще не понял, что играет в шахматы с дзюдоистом.
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18.02.2023 21:18 Ответить
не сдзюдоистом а с самовлюбленнім гопником и кидалой....философствующего о половіх органах своих бабушек и дедушек п
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18.02.2023 21:27 Ответить
https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458 https://twitter.com/PavelV74615803/status/1626973562018963458


По поводу слов Павела, советую прочитать. Это из твитера скажем так мягко нелюбителя Зеленского. На будущее советую всегда читать оригинал, а не то что подают наши СМИ

Упяка продолжает накидывать. Они тупо выдумывают эти новости. Выше по поводу его слов сказаных ранее из западных СМИ
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18.02.2023 21:19 Ответить
павел еще не стал президентом, а уже вляпался в скандал своим трындежом
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18.02.2023 21:25 Ответить
Слова генерала перекрутили, но в целом Чехия судя по СМИ очень сдержанно относится к конфликту.
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18.02.2023 21:25 Ответить
https://www.vinegret.cz/666048/petr-pavel-zapadu-nuzhno-byt-smelee-i-dat-ukraine-vse-neobkhodimoe-oruzhie/

Да, очень сдержано, конечно.....
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18.02.2023 21:30 Ответить
В каждой стране есть свой винегрет.
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18.02.2023 21:31 Ответить
Ну вы приведите пример сдержаности Чехии. Интересно посмотреть
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18.02.2023 21:31 Ответить
лапоть шо ти тут ниеш.давай на анал медведчука там. там тобі місце
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18.02.2023 21:54 Ответить
Под Угледаром видно, то что осталось от Т-80 и БМП 3. Ракеты сейчас пускают уже по 4-5 чаще, что бы и создать видимость "незаканчивающихся ракет". Сегодня Борисла Береза, которго сложно обвинить в любви к власти сообщил, что по его данным уже перевезли из кораблей в Средиземном Море калибры для черноморского флота
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18.02.2023 21:37 Ответить
поменяй фамилию на "Пугалкин", а то херово справляешься
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18.02.2023 21:49 Ответить
Мобілізації на рососії небуде… я думаю вони будуть її проводити але не явно
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18.02.2023 22:14 Ответить
Варіанти є… всіх хто тим чі іншим чином повʼязаний з армією можна кинути.. типу всіх хто на війсковій кафедрі чі то в військови училищах…
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18.02.2023 23:09 Ответить
Також варіант. А скандали промто припиняються - дві три справи по 10 років всім причетним і народ бєсоносєц буде мовчати в тряпочку
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19.02.2023 00:04 Ответить
вот тобі і генерал нато..слабак. килимок *****
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18.02.2023 21:45 Ответить
у вас прямо перекличка кацапских тролей сегодня
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18.02.2023 21:50 Ответить
на зміну заступив рускій мойша шото ти на зміну опоздав.. шо в пітері мабуть проблеми з трамваями.зразу в спам..
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18.02.2023 22:00 Ответить
Реакція України і Европи радує. Найменьші реверанси треба подавляти. Річ у тому що на Заході і Сході ще не всі до кінця розуміють, що рашен-рейх -ворог не України, а світу і таким був останні 500 років.
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18.02.2023 21:52 Ответить
Все, кто боится развала россии пусть ответит на простой вопрос: А кто довёл эту россию до угрозы развала? Ответ простой - тупое российское быдло и их кремлёвский упырь. Кто им доктор?
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18.02.2023 22:03 Ответить
вот тебе и Павел.....
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18.02.2023 22:10 Ответить
А я впевнений в одному - поки кацапія існує на світі , доти порядку й безпеки у світі й не буде . Імперія має здохнути крапка
Боятись розвалу імперії це дурниця . Хто там боїться що - в разі розпаду паРаші , буде втрачено контроль над ядерною зброєю - знайте , вона і так зараз знаходиться в руках божевільних виродків . То ж -гірше ніж є зараз вже , не буде .
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18.02.2023 22:25 Ответить
А чому виходки Лукашенка ковтаємо пане Кулеба, нема команди з охфісу?
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18.02.2023 22:36 Ответить
Мені б дуже хотілося, щоб Петро Павел мав справу з реальністю. Якщо Путін не піде з Криму і не піде з посади лідера Росії, цей конфлікт НЕ закінчиться. Він не веде переговорів чесно і йому не можна довіряти.
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19.02.2023 03:34 Ответить
Судя по тому,как дядя Сэм и старушка Европа сторонится поддерживать сепаратистское движение в самой рассеюшки,таки, в речи Павела имеется доля правды.Не все наши союзники благоволят развалу раши на удельные княжества вкупе с ЯО,и неоднократно об этом воочию заявляли
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19.02.2023 13:05 Ответить
 
 