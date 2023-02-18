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Новости Война
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Россия собрала авиацию в 200 км от границы, может применить ее в наступлении на Донбассе, - ГУР

рф

Россия собрала сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе России, но массированный воздушный удар по Киеву маловероятен. Однако РФ может использовать эти самолеты и вертолеты для наступательной операции на Донбассе.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"У нас есть информация о наличии примерно 450 тактических самолетов (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них – ударные вертолеты", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что авиация размещена в основном на территории РФ не менее чем в 200 км от границы – в разных местах, но вне досягаемости огня украинских сил.

Юсов отметил, что последние оценки ГУР не указывают на то, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, но они могут быть использованы для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне готовятся к более интенсивному применению авиации в Украине, - Вениславский

"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату к концу марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Юсов.

Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины потерпит неудачу – с самолетами или без них.

"России не удастся реализовать этот план. [Но] чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в том числе [с помощью] F -16, о которых Украина ведет переговоры с нашими зарубежными партнерами", – добавил Юсов.

Автор: 

авиация (2830) армия РФ (19331) разведка (4179) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+15
где наши дроны? всего лишь 200 км...
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18.02.2023 22:37
+12
Бойовий клоун сказав шо то кацапське ІПСО, можна не переживати і лягати спати.
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18.02.2023 22:36
+8
мона асфальтом закидати
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18.02.2023 22:40
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Бойовий клоун сказав шо то кацапське ІПСО, можна не переживати і лягати спати.
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18.02.2023 22:36 Ответить
Есть видео где кацапы евакуаторами тащили самолеты без шасси, без двигателей. Стоит ли на такие самолеты тратить ракеты?
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18.02.2023 22:48 Ответить
Чмобіки в них теж були гівняно екіпіровані, але шкоду наносять.
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18.02.2023 23:00 Ответить
Вот такие самолеты представляют угрозу? https://www.youtube.com/watch?v=YR0YBSFYKGM
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18.02.2023 22:51 Ответить
На вашем видео ан24 , а орки на сушках летают к нам и сбивать их стоит .
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18.02.2023 23:20 Ответить
Они вряд ли будут пересекать границы - скорее всего произведут пуски ракет со своей территории. Но держать такое количество самолетов в 200 км от границы с Украиной это либо обман, либо дикий идиотизм. Модернизированная точка У добивает легко.
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18.02.2023 23:25 Ответить
Откуда столько пилотов то нашлось вертолетной единственное училище выпускает 120 а сейчас и того меньше 90 в год летные выпускали 150/170 сейчас ещё меньше мало выпустить пилота а на истребитель или штурмовик минимум 2 года тренировок и практики...машины могут быть допускаю ....но им нужен и пилот и техники..
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18.02.2023 23:43 Ответить
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18.02.2023 23:48 Ответить
пилоты быстро закончатся.
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18.02.2023 22:37 Ответить
где наши дроны? всего лишь 200 км...
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18.02.2023 22:37 Ответить
а в кого питати?може у волонтерів? у урядовців Зеленського точно немає чого питати ,там навіть у забезпеченні ЗСУ продуктами повний хаос.
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18.02.2023 22:49 Ответить
А навіщо дрони, коли ми мали доробити ППО ПРО "Кільчень", які збивають і літаки і ракети, але команда "слуг" маніакально старалася вигрести всі гроші і зарити в дороги, при тому, що ворог накопичував свій військовий потенціал біля наших кордоноів. То хіба це робилося не навмисно? За дрони, то інша справа.

БпЛА «Лелека-100» на позашляховиках https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV HMMWV , підготовка до параду до Дня Незалежності, 2018 рік А де "Фурія, один з небагатьох комплексів, який пройшов увесь цикл державних випробувань і його взяли на озброєння ЗСУ у 2020 році. Втім, військові використовують його з 2014-го. Він літає на дистанцію до 50 кілометрів - його використовують для розвідки і коригування артилерійського вогню. ДП "Антонов" з 2014 року почав підготовку до виробнництва БпЛА "Горлиця", "Горлиця 2" і "Горлиця 2". Серійне виробництво мало розпочатися у 2020 році.Проект "Горлиця" зупинився на позитивному Висновку комісії МО України від 28 липня 2016 року. Комісія визначила, що Технічний проект ДКР за шифром "Горлиця" вважається виконаним... То де вони?
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19.02.2023 08:25 Ответить
Где дроны Прытулы???Раз у государства нема средств поражения???
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18.02.2023 22:38 Ответить
При чем тут Притула, это оборонпром обещал на 1000 км дроны и уже были испытания.
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18.02.2023 22:41 Ответить
Притула обіцяв на 800км
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18.02.2023 22:55 Ответить
Він теж замовив. І навіть щось показував. Тобто є цілі і бажано було би застосовувати.
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19.02.2023 00:25 Ответить
так світ здригнувся чи ні?
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18.02.2023 22:46 Ответить
як саме має здригнутися світ, як при скорочені сечового міхура після спорожнення?
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18.02.2023 23:29 Ответить
Они как были там вначале войны так и остались. Это не новая информация
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18.02.2023 22:39 Ответить
мона асфальтом закидати
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18.02.2023 22:40 Ответить
асфальт це зброя ближнього бою.
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18.02.2023 22:56 Ответить
Риши Сунак: Британия первой даст Украине оружие большой дальности

https://haqqin.az/news/275053
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18.02.2023 22:44 Ответить
то уже желательно бы дать, а не в будущем времени..
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18.02.2023 22:52 Ответить
За парєбрік вони не полетять.
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18.02.2023 22:58 Ответить
Посмотрим. Если дает значит точно не для парада.
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18.02.2023 23:06 Ответить
Скільки? 1 ракету? 10?

А там 200 цілей.

Нам треба власні засоби враження з їх виробництвом тисяч а краще десятків тисяч на місяць.
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19.02.2023 00:18 Ответить
***** ruzkim))))
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18.02.2023 22:48 Ответить
200 км. от границы? Значит московия знает о том, в чём Украина ещё не уверена: поставки дальнобойного оружия начнутся сегодня ночью.
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18.02.2023 22:57 Ответить
Така кількість авіації може подавити ппо в великому радіусі, потім можуть зайти штурмові гвинтокрили й стратегічні бомбардувальники, загроза реальна.
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18.02.2023 23:05 Ответить
хер свиной она подавит, и то, если повезет . Работают сотни имитаторов радаров наших систем ПВО. Кацапский а50, там наверно недавно лампы заменили на КТ-315, в ****. А про заход к нам стратегических бомбардировщиков я промолчу
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19.02.2023 00:20 Ответить
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18.02.2023 23:23 Ответить
Это либо обман, либо идиотизм хрюского командования - Модернизированная Точка У добивает с легкостью. Не стоит забывать и о надувной авиации рашки которая так же имеет свойство быть. У них там и с 3D ткани фасады делают за несколько дней, что мешает 3D ловушку для ракет сделать из 3D ткани застелив взлетные полосы или надувные модели боевой авиации для обмана спутников?
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18.02.2023 23:30 Ответить
якими камерами з сателіта можна розгледіти через хмари твої мальовані літаки?
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18.02.2023 23:35 Ответить
Смотри ниже - сверху отличишь от реального самолета?
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18.02.2023 23:39 Ответить
Хех. Супутник який замовив ГУР не використовує оптику. Він бачить метал в тому числі і за перешкодами так як створений для пошуку руд в землі.

Думаю відрізнити зможуть справжні від муляжів. Питання лиш чим їх дістати...
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19.02.2023 00:17 Ответить
точкой хорошо бить скопления пехоты. для сбития авиации есть другой инструментарий гораздо более эффективный.
200 самолетов при нем- это воообще не о чем. Лапти рискуют потерять вообще всю свою авиацию.
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19.02.2023 08:36 Ответить
Эта так неажидана
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18.02.2023 23:32 Ответить
Надувная авиация рашки - не стоит забывать о таковой
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18.02.2023 23:38 Ответить
ракета разберется )
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19.02.2023 08:38 Ответить
Угомонитесь, это специально давят тему, чтобы Запад наконец-то дал истребители, хотя бы польские и словацкие Миги для начала...
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19.02.2023 00:14 Ответить
Треба її бомбити. З такою розвідкою нам би точно не завадили аналоги іранських шахедів. Представте собі максимально дешеві. Швидкі у виготовленні як наслідок можна запускати сотнями. З нормально бойовою частиною. Легко дістають по дальності. Летять по координатах, а ми точно їх знаємо бо бачимо метали. Вони плюс наша розвідка і рф залишилася би без авіації.

Но ОПК-УКРОБОРОНПРОМ не робить клона шахеда, а робить багаторазовий дорогий дрон бомбардувальник якого досі немає.
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19.02.2023 00:23 Ответить
200 км дозвуковой самолет летит 15-20 минут, правда что, угомонитесь
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19.02.2023 00:38 Ответить
интересно будет испытать на этом российском хламе новые западные ракеты пво ) но боюсь эти самолеты и вертолеты очень быстро кончатся.
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19.02.2023 00:51 Ответить
дали б нам ракети хочаб на 300 км
то параша так би не нагліла
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19.02.2023 01:06 Ответить
когда это промежду дрочим в процессе отдыха булдланов-гогилашвили успевает разведывать разведку? какой-то Фигаро... ты ежика видишь? - нет... а он есть...
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19.02.2023 06:31 Ответить
на дворе 21 век и полно спутников. Так что москаленыш, с разведкой все в порядке
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19.02.2023 08:30 Ответить
Ну танки до нашого кордону вже стягували ..Грудень 2021 року Курський вокзал танки просто на узбіччі вивантажували ..
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19.02.2023 06:31 Ответить
У орков и так больше самолетов чем летчиков,последних решили угробить?
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19.02.2023 07:42 Ответить
ЗаДОСить наверно хотят нашу ПВО одновременным ударом шариков, шахедов, ракет, самолетов, вертолетов... Чтобы ракет пво не хватило на все цели. Операция Банзай.
Ну так и не нужно пассивно ждать, нужно готовиться. Теребить Запад насчет ракет, дополнительных комплексов для ПВО, стингеры в войска...
И раз скопления, то зачем ждать их взлета? 200 км от границы всего. Энгельс был прекрасен.
Я не верю, что они смогут это все поднять в воздух. Это сложно и почти невозможно.
Это будет их конец всему, т.к. ПВО в Украине на сегодня лучшее в мире.
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19.02.2023 10:07 Ответить
 
 