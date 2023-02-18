Россия собрала авиацию в 200 км от границы, может применить ее в наступлении на Донбассе, - ГУР
Россия собрала сотни самолетов и вертолетов на авиабазах на западе России, но массированный воздушный удар по Киеву маловероятен. Однако РФ может использовать эти самолеты и вертолеты для наступательной операции на Донбассе.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"У нас есть информация о наличии примерно 450 тактических самолетов (не стратегических бомбардировщиков) и около 300 вертолетов, половина из них – ударные вертолеты", – сказал Юсов.
Он подчеркнул, что авиация размещена в основном на территории РФ не менее чем в 200 км от границы – в разных местах, но вне досягаемости огня украинских сил.
Юсов отметил, что последние оценки ГУР не указывают на то, что Россия планирует использовать все эти самолеты одновременно для массированной воздушной атаки, но они могут быть использованы для поддержки наземных сил оккупантов на востоке Украины.
"Эти силы в первую очередь могут быть использованы на Донбассе. Наступление России на востоке продолжается, и это реализация плана Путина по захвату к концу марта территорий Донецкой и Луганской областей", – сказал Юсов.
Однако представитель ГУР прогнозирует, что попытка Москвы завоевать восточные регионы Украины потерпит неудачу – с самолетами или без них.
"России не удастся реализовать этот план. [Но] чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в том числе [с помощью] F -16, о которых Украина ведет переговоры с нашими зарубежными партнерами", – добавил Юсов.
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БпЛА «Лелека-100» на позашляховиках https://uk.wikipedia.org/wiki/HMMWV HMMWV , підготовка до параду до Дня Незалежності, 2018 рік А де "Фурія, один з небагатьох комплексів, який пройшов увесь цикл державних випробувань і його взяли на озброєння ЗСУ у 2020 році. Втім, військові використовують його з 2014-го. Він літає на дистанцію до 50 кілометрів - його використовують для розвідки і коригування артилерійського вогню. ДП "Антонов" з 2014 року почав підготовку до виробнництва БпЛА "Горлиця", "Горлиця 2" і "Горлиця 2". Серійне виробництво мало розпочатися у 2020 році.Проект "Горлиця" зупинився на позитивному Висновку комісії МО України від 28 липня 2016 року. Комісія визначила, що Технічний проект ДКР за шифром "Горлиця" вважається виконаним... То де вони?
https://haqqin.az/news/275053
А там 200 цілей.
Нам треба власні засоби враження з їх виробництвом тисяч а краще десятків тисяч на місяць.
Думаю відрізнити зможуть справжні від муляжів. Питання лиш чим їх дістати...
200 самолетов при нем- это воообще не о чем. Лапти рискуют потерять вообще всю свою авиацию.
Но ОПК-УКРОБОРОНПРОМ не робить клона шахеда, а робить багаторазовий дорогий дрон бомбардувальник якого досі немає.
то параша так би не нагліла
Ну так и не нужно пассивно ждать, нужно готовиться. Теребить Запад насчет ракет, дополнительных комплексов для ПВО, стингеры в войска...
И раз скопления, то зачем ждать их взлета? 200 км от границы всего. Энгельс был прекрасен.
Я не верю, что они смогут это все поднять в воздух. Это сложно и почти невозможно.
Это будет их конец всему, т.к. ПВО в Украине на сегодня лучшее в мире.