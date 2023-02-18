Федоров об "Армии дронов" для ВСУ: "Уже законтрактовано почти 1900 птичек на 3,7 млрд грн". ВИДЕО
На армию дронов украинцы собрали более 100 млн грн через Дію. Еще более 6 млн грн задонатили через приложение "Воздушная тревога".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подытоживая события текущей недели, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство приняло fast-track трек для дронов. Это максимально ускорит ввоз беспилотников и их комплектующих в Украину. Больше никакой бюрократии. Такое решение является составной частью плана по усилению армии на технологическом фронте", - сообщил он.
"Армия дронов продолжает снабжать наших военных лучшими дронами. Уже законтрактовано почти 1900 птиц на 3,7 млрд грн. На прошлой неделе передали на фронт два мощных украинских комплекса Raybird-3. Они преодолевают 2,5 тыс. км и работают вопреки РЕБ. На армию дронов украинцы собрали более 100 млн грн через Дію. Еще более 6 млн грн задонатили в приложении "Воздушная тревога". Сбор на беспилотники продлевает и звездный посол United24 Марк Геммил", - подчеркнул Федоров.
Он также напомнил, что Дія.City отпраздновала свою годовщину. По его словам, за это время платформа имеет 451 резидента, более 35 тысяч специалистов и принесла 4 млрд грн уплаченных налогов.
Министр также сообщил, что 350 сел получат 4G, а благодаря Дія.TV станет доступным канал CNN.
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...із вікіпедії
Слів не вистачае…
Держава знову з протягнутою рукою до Народу? Допоможить копійкою…
Бахмут задихаеться від недостачі дронів з тепловізорами, а ти тільки « законтрактував»?!
А твоя « Дія»!? Як ти її захистив? Вона же дерява, як решето. Де кібербезпека?!!!
Це було б «сумно», як би не війна.
Бо це вже не «піонерський гурток радіолюбителів»,
це не « маемо право на помилку»- це більше…
Ось вам вашою псячою мовою:
"Г-жа Простакова. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то вздор, чего не знает Митрофанушка.
Стародум. О, конечно, сударыня. В человеческом невежестве весьма утешительно считать все то за вздор, чего не знаешь."
Щоби закупити зброю в країні ЄС (та повезти її через митницю) не потрібна якась уявна ліцензія від ЄС, у покупця має бути ліцензія від держави яка купує. Міжнародні правила торгівлі зброєю - чули?
"Щоби закупити зброю в країні ЄС (та повезти її через митницю) не потрібна якась уявна ліцензія від ЄС, у покупця має бути ліцензія від держави яка купує. "
Маячня! А як же законы ЕС?
Дуже змістовно. На який закон ви посилаєтесь? Я що маю здогадуватися по вашим гаслам? ЄС наклав на Україну якісь санкції?!
Якщо ви знавець законодавства ЄС, підкажіть - що заважає компанії яка має державну ліцензію від держави Україна закупити у виробника зброю та провести через дружню країну ЄС, або закупити її у постачальника в цієї країні та провести товар через митницю?
Простіше за все державі Україна домовитися з державою Польща про перелік фірм, юридичних або фізичних осіб (волонтерів) яким дозволяється купувати та проводити дрони такого типу через митницю.
І Зеленського переживем........Нам розуму набратись і створювати собі кумирів
Порошенко: Мы с Зеленским пожали руки, у нас один враг - путин
До сих пор ни Зеленский как действующий лидер государства, ни Порошенко как условный лидер оппозиции на самом деле не имеют альтернативы единству. Тому самому единству, которое не позволило нам погибнуть в первые дни и продержаться все N дней войны.
Ми зробимо «день нападу» 16 лютого Днем єднання - Зеленський (напад 24 02 2022)
День єднання - державна акція, що відбулася https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента України
-це доповідь волонтера!
3. Мысли вслух. Среди всех запросов с фронта лидируют дроны, пикапы и внедорожники. С первым понятно, что ничего не понятно. Слишком много людей хочет кусок с этого пирога, вот пирог и не получается. Но остается вопрос с машинами. Волонтёры выгребли почти все из Европы для фронта. Старых пикапов почти не осталось. Выгребается уже даже американский рынок. На днях будет 1 год со дня полноценного вторжения. Как Минобороны и Укроборонпром решили эту проблему? Они заключили договора с кем-то из мировых производителей? Нет! Они наладили конвейерную сборку пикапов? Нет! Они создали производство багги? Нет! Может они наладили закупку б/у машин по всему миру? Ответ опять же - нет! Может в Минобороны и Укроборонпроме не знают об этой надобности? Знают. Так вот мой вопрос - почему обеспечение военных машинами по прежнему на волонтерах и когда Минобороны и Укроборонпром начнут заниматься этим вопросом, который находится в зоне их ответственности??? - це реальність!
Достойно отдельной статьи на Цензоре, чтобы народ понимал проблемы с барыгами и что и сколько стоит!
Воины обязаны быть заточены на основной своей задаче, а не забивать головы проблемами чиновников, которые еще умудряются ставить палки в поставки этих "свадебных" дронов!
Поэтому, уж извините, дальше первого предложения ваш коммент уже был не интересен.
Вот не верю ему. Совсем!
Поэтому у меня нет Дії в смартфоне. И в скором времени не появится)