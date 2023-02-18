Федоров об "Армии дронов" для ВСУ: "Уже законтрактовано почти 1900 птичек на 3,7 млрд грн". ВИДЕО

На армию дронов украинцы собрали более 100 млн грн через Дію. Еще более 6 млн грн задонатили через приложение "Воздушная тревога".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, подытоживая события текущей недели, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло fast-track трек для дронов. Это максимально ускорит ввоз беспилотников и их комплектующих в Украину. Больше никакой бюрократии. Такое решение является составной частью плана по усилению армии на технологическом фронте", - сообщил он.

"Армия дронов продолжает снабжать наших военных лучшими дронами. Уже законтрактовано почти 1900 птиц на 3,7 млрд грн. На прошлой неделе передали на фронт два мощных украинских комплекса Raybird-3. Они преодолевают 2,5 тыс. км и работают вопреки РЕБ. На армию дронов украинцы собрали более 100 млн грн через Дію. Еще более 6 млн грн задонатили в приложении "Воздушная тревога". Сбор на беспилотники продлевает и звездный посол United24 Марк Геммил", - подчеркнул Федоров.

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Он также напомнил, что Дія.City отпраздновала свою годовщину. По его словам, за это время платформа имеет 451 резидента, более 35 тысяч специалистов и принесла 4 млрд грн уплаченных налогов.

Министр также сообщил, что 350 сел получат 4G, а благодаря Дія.TV станет доступным канал CNN.