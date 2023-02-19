РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11895 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
54 819 84

"Шо, пид#расы, штурмовики, бля", - воин ВСУ снимает группу уничтоженных россиян после жестокого боя на Донбассе. ВИДЕО

В сеть попали кадры, снятые украинским солдатом после уничтожения группы российских оккупантов на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры распространены в сети.

Автор: 

армия РФ (19331) Донбасс (26956) потери (4393)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+85
Натовп зібрався, штурмують перші місця на концерт Кабзона
показать весь комментарий
19.02.2023 01:25
+65
Дякую хлопцям, файно працюють.
показать весь комментарий
19.02.2023 01:28
+50
красівоє
показать весь комментарий
19.02.2023 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Натовп зібрався, штурмують перші місця на концерт Кабзона
показать весь комментарий
19.02.2023 01:25 Ответить
Но было бы неплохо показать крупные планы и остальным поклонникам кабздона по ЦТ, хакеры ну сделайте стрим на ЦТ есть повод 21го
показать весь комментарий
19.02.2023 03:44 Ответить
К 8-му марта.
показать весь комментарий
19.02.2023 07:21 Ответить
https://twitter.com/i/status/1626952506650636288 хотели эрзянский мир нам принести. Культурно вернулись домой.
показать весь комментарий
19.02.2023 01:25 Ответить
Я вас умоляю... Бо какой .уй их забирает с поля боя... будут неприкаянно метаться по всему миру.
показать весь комментарий
19.02.2023 07:27 Ответить
Им даже не светит билет на концерт кабысдоху, я уже молчу про "ладу-калiну"".
показать весь комментарий
19.02.2023 07:28 Ответить
ну, допустим, эти уже метаться не будут.
показать весь комментарий
19.02.2023 07:48 Ответить
Йще явно не факт , що "решти" ций приматів колись у майбутньому кудись повернуться , а не стануть перегнієм тієї землю , яку намагалися захопити !
показать весь комментарий
19.02.2023 21:02 Ответить
та усталі ані во врємя штурма, рєшілі прілєчь "отдохнуть". ))
показать весь комментарий
19.02.2023 01:25 Ответить
красівоє
показать весь комментарий
19.02.2023 01:27 Ответить
пацаны держитесь, вы лучшие
показать весь комментарий
19.02.2023 01:28 Ответить
Дякую хлопцям, файно працюють.
показать весь комментарий
19.02.2023 01:28 Ответить
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
19.02.2023 01:28 Ответить
иди проспись
показать весь комментарий
19.02.2023 03:18 Ответить
А хіба він не правий? Адже саме коли "зелені гниди" розвалили економіку, зупинили оборонні програми і розікрали бюджет, Путіну здалося що він захопить Україну А "Зе-гниди" ще й дороги які ведуть від російського та білоруського кордону вглиб України відремонтували - щоб кацапам наступать зручніше було Ні одної міни не було поставлено на поліських дорогах ні одне дерево не впало для "засіки" і не було заміновано ні одного мосту! Мости на Десні стали мінувать та підривать уже тоді, коли російські танки уже йшли по Чернігівщині і заслони тероборони (підтримані танками 1 танкової бригади) автоматами та РПГ стримували їх наступ
показать весь комментарий
19.02.2023 07:21 Ответить
Да и Херсон-Николаев дорогу зебилы подрепетировали.
показать весь комментарий
19.02.2023 07:30 Ответить
Я карту відремонтованих ділянок доріг бачив ще в грудні 2022-го І дивився на неї "військовими очима" Так вони у мене "на лоб лізли"! Там не "********", і не "дураки"... Там відкрита здача країни шляхом саботажу! Але хто ж тоді мене слухав (навіть ТУТ!!!)
показать весь комментарий
19.02.2023 07:46 Ответить
Тогда все патриоты дудели в вашу трубу. Но тогда еще не было у электората разочарований в главзебуине. Ща есть , тока нельзя переизбирать до окончания войны.
показать весь комментарий
19.02.2023 08:39 Ответить
Хтось слухав. Я ще й дякую.

Бо завдяки вашому коментарю на кшталт перельоту кацапського корита управління у Білокацапію (нехай там і гепнеться), мені стала цікава інформація для цивільних під час війни.

Як результат на момент повномасштабного вторгнення мала 50кг борошна замість звичайного пакетика в 1кг. Ну і ще купа дрібниць, що принаймні не дали здуріти. Із недоліків - нудило з перших днів від цілодобових жартів про переляканих буряків та "двє трі нєдєлі".
показать весь комментарий
19.02.2023 09:13 Ответить
це всiм притомним i так вiдомо але нас дуже мало а мудрому нарiду байдуже ( то есть по ***) у них зараз супер ********** найкрашiй за всiх на свiтi
показать весь комментарий
19.02.2023 09:04 Ответить
Харе ******* про організацію оборони зеленими. Міни повинні встановлювати військові...
показать весь комментарий
19.02.2023 11:16 Ответить
Нагадать - ХТО у нас до цих пір "Верховний Гімнокомандувач"? Нагадать, як Порошенку "рота затикали" на засіданні ВР про ЗРАДУ у питанні розмінування Чонгару та Перекопу? Рішення приймала "ЗЕ-монобільшість" А "військові" виконували їх наказ
показать весь комментарий
19.02.2023 11:28 Ответить
Собі нагадай! Не голосуваннями міни встановлюють...
Генштаб теж обісрався,визнайте правду...
показать весь комментарий
19.02.2023 12:47 Ответить
А мені нагадувать не треба Бо я прекрасно знаю, чий це рівень :

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;
показать весь комментарий
19.02.2023 13:19 Ответить
Нашо ти мені це тицькаєш? Усі винуваті,і нехрен перекладати провину один на одного...
Харе вже пінг-понгом словесним займатися!
показать весь комментарий
19.02.2023 14:09 Ответить
О-о-о-о!!! Пішли "лахтинські пісні": "Ани все адним мирам мазаны - Что Парашенка что Зеленский!!!"
показать весь комментарий
19.02.2023 14:25 Ответить
Ти не "пітляй" як простітутка,почав ******* про наступ на Київ,так до чого тут розмінування Чонгару?..Хіба не Залужний з Сирським планували захист Київщини???
Сам ти "лахтінський",..*******-не мішки ворочати!
показать весь комментарий
19.02.2023 18:34 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 18:52 Ответить
только ***** -тролли называют ***** Путиным
показать весь комментарий
19.02.2023 12:10 Ответить
Од того, що я назву Путіна "******" - у нього відпадуть яйця? Чи від того, що я назву його Путіним" - це додасть йому сил? Не доколупуйся до визначень, які не несуть ніякого суттєвого навантаження
показать весь комментарий
19.02.2023 12:27 Ответить
І, шо цікаво, я більше Вам скажу: це розуміють, знову 25% від українців, а решта.......
показать весь комментарий
20.02.2023 08:27 Ответить
За Зе топиш? Подобаються вечірні відосики наркєши?
показать весь комментарий
19.02.2023 07:44 Ответить
"Хорошо лежат" перефразируя старое кино.
показать весь комментарий
19.02.2023 01:28 Ответить
лежат, кашу не просят
показать весь комментарий
19.02.2023 01:32 Ответить
https://twitter.com/i/status/1626836099816468480 Учебно-просветительский ролик для чмобов.
Обязателен к показу перед явкой в военкомат по повестке.
показать весь комментарий
19.02.2023 01:33 Ответить
ну что, окропили снежок красненьким )
показать весь комментарий
19.02.2023 01:38 Ответить
яблоки на снегу олди знають.
показать весь комментарий
19.02.2023 21:48 Ответить
Они чё устали?
показать весь комментарий
19.02.2023 01:44 Ответить
Загоряють. Багами.
показать весь комментарий
19.02.2023 05:09 Ответить
отдыхают перед походом на Киев...
показать весь комментарий
19.02.2023 20:29 Ответить
Ну и ладненько. Пускай поспят. Будить не надо.
показать весь комментарий
19.02.2023 20:57 Ответить
Смертельно устали.
показать весь комментарий
19.02.2023 21:42 Ответить
6?
показать весь комментарий
19.02.2023 01:47 Ответить
расия хочет обратно сделать ссср) ржач
показать весь комментарий
19.02.2023 01:49 Ответить
Горіть в пеклі, виродки русняві! Не має жити на планеті русняве гівно, ні старі ні молоді. Всі мають здохнути!!!!!!!
показать весь комментарий
19.02.2023 01:51 Ответить
Бодайби вони всі 140000000 там у п*дерації так з голоду на сніг лягли!
Г*ндони штопані...
показать весь комментарий
19.02.2023 01:51 Ответить
Взагалі на нулі оціх путінських придурків не просто так називають підарами, бо все тому, що в них одностатеві стосунки в рамках їх тюремного кодексу. Саме смішне в тому, що ті хто є гвалтівниками і є підарами
показать весь комментарий
19.02.2023 01:53 Ответить
це примитивне домінування, зустрічається у мавп.
плюс гебістська система заохочувала. таким простим способом могла завербувати будь кого з кримінальних кіл.
показать весь комментарий
19.02.2023 02:10 Ответить
-Ви чмобоф вбиваєте?
-Так, і красівоє показуєм!
показать весь комментарий
19.02.2023 02:07 Ответить
Найкумедніше,що і зараз,через рік війни,русня впевнена,що українці це зграя лякливих зайців,яка в принципі не здатна воювати,і придумали їх у австро-угорському генштабі 120 років назад....А воюють вони і їм дає прикурити світове зло на чолі з англо-саксами . На відео світове зло презирливо матюкає дохлу русню,в якої на шляху до Лондона і Берліну,раптом виникли проблеми...
показать весь комментарий
19.02.2023 02:30 Ответить
Військову службу відбував в далеких сімдесятих. Не можу сказати за інші військові частини, але у нас все трималось на молодшому командному складі-українцях. Війська ПВО, все решту -госпзабезпечення, маю наувазі республіки ссср. Ну, а глубінний нарот-не просихав, вже тоді і бордюри з травою красив.
показать весь комментарий
20.02.2023 08:38 Ответить
тому ж вони й так фанатично мріють завоювати Україну! вони ж розуміють,без українського демографічного ресурсу ,вони ніхто. але завоювати за 3 дні українців не вийшло.звідси паніка,ступор і легенди про англо-саксів та Захід з якими змагається магучая рассіюшка...
показать весь комментарий
20.02.2023 16:10 Ответить
и почти у всех ... "контрольный"
показать весь комментарий
19.02.2023 03:07 Ответить
ці істоти померли ще раніше,
померли тоді, коли для їх мозку прийнятною виявилася команда їх царя-чорта - йти в іншу країну та вбивати її жителів, перетворюючи її на пустелю,
від того моменти істоти перетворилися на живих мерців,
а на відео факт, що зомбі теж помирають
показать весь комментарий
19.02.2023 03:48 Ответить
на таке можна дивитись вічно... навіть краще чім на палаючу мацкву
показать весь комментарий
19.02.2023 03:50 Ответить
Counter terrorist wins (c)
показать весь комментарий
19.02.2023 05:03 Ответить
Харошенькие русzькіє, вже дуже мирні, та спокойні, тільки смердять руzькім духом..
показать весь комментарий
19.02.2023 05:43 Ответить
Good 👍
показать весь комментарий
19.02.2023 06:10 Ответить
Alex Sav 8157c114 доречні, хороший настрій на весь день
показать весь комментарий
19.02.2023 06:12 Ответить
Кацапы надеялись, что их будут встречать с цветами и хлебом-солью.
По ходу так и случилась - от "тёплого" приёма у них крышу посрывало !
А некоторые, даже решили пораскинуть мозгами зачем они тут.
Пораскинуть - в прямом смысле.....
показать весь комментарий
19.02.2023 06:43 Ответить
а зустрів Валідол, ось і прилягли. бо втомилися
показать весь комментарий
19.02.2023 10:00 Ответить
Закидать московитов 8-мартовскими открытками с крупными планами штурмовиков.
показать весь комментарий
19.02.2023 07:23 Ответить
Зараз, коли дивлюсь такі кадри, мене вже не шокують ані мат, ані вид крові. Лише одна думка: "Українські хлопці, хай вас Бог береже!"
показать весь комментарий
19.02.2023 07:56 Ответить
Дякуємо за захист!!!Слава нашим захисникам! Смерть рашистським окупантам!!!!
показать весь комментарий
19.02.2023 08:05 Ответить
Виходячи з побаченого, свіжо підвезенне м'ясо, яке навіть підштаніки не встигло забруднити....
показать весь комментарий
19.02.2023 09:12 Ответить
не отримає кнурособача матка ні "лади" ні шуби )))))
показать весь комментарий
19.02.2023 09:25 Ответить
Лучшее успокоительное утром от позывного ВАЛИДОЛ!
показать весь комментарий
19.02.2023 09:28 Ответить
Готуються "штурмувати яму 2-1-2
Приготувались "перед броском"
показать весь комментарий
19.02.2023 10:04 Ответить
Рускаї сваїх нє брасают...А єта білі буряти...
показать весь комментарий
19.02.2023 10:13 Ответить
Дивлюсь на цей гній, а перед очима - новенькі "Лади"!!! Непоганий бізнес кацапи започаткували...
показать весь комментарий
19.02.2023 11:26 Ответить
... и тишина ....................
показать весь комментарий
19.02.2023 15:35 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 20:37 Ответить
Постріляли, як свиней у лісі. Бо свині вони і є, нелюдь воно їбуча!
показать весь комментарий
19.02.2023 21:01 Ответить
Одне побажання воїну-переможцю -- вони зконали на чужій земля як примати , а ти , хлопче , живи як умого довше на рідній й що б тебе ця Рідна Земля завжди захищала , як ти захищаєшь Україну та й усе цівілізованнє людство від гомадріл !
показать весь комментарий
19.02.2023 21:11 Ответить
Сумно мені , згадую наших загиблих в такі моменти й сам собі не радий , що передивився це кількка разів ...
показать весь комментарий
19.02.2023 21:13 Ответить
Смерть кацапам.
Бережіть себе хлопці ,захисники України.
показать весь комментарий
20.02.2023 08:40 Ответить
а чого це усі з такими грусними їбалами??)
показать весь комментарий
20.02.2023 09:19 Ответить
Каски 43 го року, капец...
показать весь комментарий
20.02.2023 14:51 Ответить
 
 