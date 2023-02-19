ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов на Донетчине, Луганщине и Харьковщине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области, 3 - в Луганской и 2 - в Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 19 февраля по поводу российского вторжения.

Начались триста шестьдесят первые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них - по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ракетных ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная - Луганской, а также Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены. В течение суток вражеским обстрелам подверглись районы 23 населенных пунктов, включая Казачье, Бунякино, Рыжевку, Волфино, Владимировку Сумской области и Ветеринарное, Казачью Лопань, Стрелечье и Красное Первое на Харьковщине.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Диброва и Белогоровка в Луганской области и Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Железнянское, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 16 населенных пунктов. В частности это - Авдеевка, Водяное, Веселое, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению одверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области и Малиновка, Степное, Малые Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка и Белогорье на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы еще 27 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Веселое, Антоновку, Велетенское и Берегово Херсонской области.

У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. В частности, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию.

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На временно оккупированной территории АР Крым родственники мобилизованных массово обращаются в Минобороны Российской Федерации из-за нарушения прав военнослужащих. Основными причинами стали: отсутствие ротаций и отпусков более 6 месяцев и каких-либо их перспектив в последующие 2-3 месяца; неудовлетворительное питание и санитарно-гигиенические условия, из-за чего родственники вынуждены постоянно посылать им еду и личные вещи; использование офицерами российских оккупационных войск служебного положения для собственного обогащения – рядовому и сержантскому составу предлагаются краткосрочные отпуска за взятку в 1000 долларов. Министерство обороны Российской Федерации на обращение людей никак не реагирует.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа "Калибр", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.