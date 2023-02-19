Из-за проблем с логистическим обеспечением оккупанты отправляют модернизированные ЗРК С-300 на заводы-производители в РФ, - Генштаб

У оккупантов возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. В частности, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", – сказано в сообщении.

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