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Из-за проблем с логистическим обеспечением оккупанты отправляют модернизированные ЗРК С-300 на заводы-производители в РФ, - Генштаб

с300

У оккупантов возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"У противника возникли проблемы с логистическим обеспечением своих подразделений. В частности, из-за преждевременного выхода из строя модернизированных зенитных ракетных систем С-300 и невозможности оперативно доставить боевые компоненты и провести регламентное обслуживание техники в боевых условиях, ЗРК приходится отправлять на заводы-производители в Россию", – сказано в сообщении.

Читайте также: ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов на Донетчине, Луганщине и Харьковщине, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19331) Генштаб ВС (6314) ЗРК (201)


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Топ комментарии
+11
Можна тільки "поспівчувать" І приходять туди ці ЗРК А там сидить якийсь "ванька" який думає "И нахуа ано мне надо? Только марока лишняя!" І "відремонтує ту техніку "тяп-ляп" - "Авось сайдёт!" Недарма техніку з капремонту, яка ремонтувалася ще при Союзі на території Росії, наші командири завжди змушували водіїв "перебирать" Бо могло буть що-завгодно: і болти чи шпильки молотком забиті, і замість поршня в двигуні - дерев"яна пробка Про ремонт з використанням спиртовмісних розчинів і мови нема - на заводі випивалося все, що спиртом пахло!
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19.02.2023 08:19
+6
Якось по...уй на проблеми рабсєянської орди. Хоче, чим довше ремонтують - тим краще для наших воїнів.
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19.02.2023 08:13
+6
і бажано ремонтувати "скрепною універсальною кувалдою"
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19.02.2023 09:57
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Якось по...уй на проблеми рабсєянської орди. Хоче, чим довше ремонтують - тим краще для наших воїнів.
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19.02.2023 08:13 Ответить
і бажано ремонтувати "скрепною універсальною кувалдою"
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19.02.2023 09:57 Ответить
Можна тільки "поспівчувать" І приходять туди ці ЗРК А там сидить якийсь "ванька" який думає "И нахуа ано мне надо? Только марока лишняя!" І "відремонтує ту техніку "тяп-ляп" - "Авось сайдёт!" Недарма техніку з капремонту, яка ремонтувалася ще при Союзі на території Росії, наші командири завжди змушували водіїв "перебирать" Бо могло буть що-завгодно: і болти чи шпильки молотком забиті, і замість поршня в двигуні - дерев"яна пробка Про ремонт з використанням спиртовмісних розчинів і мови нема - на заводі випивалося все, що спиртом пахло!
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19.02.2023 08:19 Ответить
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19.02.2023 08:22 Ответить
Та все в них там дуже погано але зараз ми відступаємо.
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19.02.2023 08:30 Ответить
Весенняя распутица на подходе а с мая все решится.
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19.02.2023 08:34 Ответить
Відступаємо на якісь метри і за кожен метр ворог платить як не сотнями, так тисячами життів його солдат і з ними втрачає наступальний потенціал та останні залишки бойового духу серед мобіків
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19.02.2023 11:10 Ответить
Интересно было бы узнать потери среди их зенитчиков,ведь десятки комплексов С-300 были уничтожены потому что эти дебилы подгоняли их прямо к линии фронта и обстреливали города.
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19.02.2023 08:33 Ответить
Логіка залізна, ЗРК вони можуть доправити, а частини ні, ну - ну....
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19.02.2023 09:02 Ответить
новини ПОЖАЛІЙ МОСКАЛЯ
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19.02.2023 09:04 Ответить
На фронт москалі прислали надувні С-300 без насосів? Таке трапляється...
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19.02.2023 09:25 Ответить
Може, все-таки "модернізовані" С-300 - лайно ?
До чого тут логістика ?
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19.02.2023 10:20 Ответить
В современной технике ремонт - это не с паяльником по осциллографу бегать, а вынул неисправный блок и воткнул новый из ЗИПа. А его иметь надо.
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19.02.2023 10:38 Ответить
Притарабанить С-300 - логистики хватало, а доставить ЗИП - уже нет ?
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19.02.2023 10:42 Ответить
Притарабанить комплекс - 1 раз. Сломался блок - 1 раз. Сломалось 5 блоков в РАЗНОЕ время - пять отдельных доставок.
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19.02.2023 10:44 Ответить
Так я и говорю: 5 поломок означают, что модернизированный С-300 - гуано.
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19.02.2023 11:07 Ответить
Модернизировайнный С300 - это переделанный в класс земля - земля, сделанный на коленке тяп-ляп, с чипами от холодильников, с точностью - плюс/минус километр. Значит дрянь аналогафнетная.
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19.02.2023 11:49 Ответить
Чипы от корейских холодильников конфликтуют с чипами из китайских игрушек.
Потому точность - как у стиральной машины.
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19.02.2023 12:03 Ответить
 
 