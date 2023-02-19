Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 860 человек (+590 в сутки), 3310 танков, 2327 артсистем, 6545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 19 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 142 860 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.02.2023 ориентировочно составляют:
личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,
танков - 3310 (+7) ед.,
боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед.,
артиллерийских систем - 2327 (+1) ед.,
РСЗО - 469 (+0) ед.,
средства ПВО - 243 (+0) ед.,
самолетов - 298 (+0) ед.,
вертолетов - 287 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),
крылатые ракеты - 873 (+2),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед.,
специальная техника – 224 (+1).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
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безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
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По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
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P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
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Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
1. 15.09.2022 - про часткову мобілізацію на Росії
2. 22.09.2022 - про плани на мобілізацію 500 тис (а не 300 тис). І ці факти підтвердились.
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Андрей Пионтковский https://www.dialog.ua/russia/264223_1670936327 высказал свое мнение касательно недавних сообщений о том, что Путин упал с лестницы и перенес довольно серьезную операцию. "Это информация с Telegram-канала "Генерал СВР". Вы знаете, я доверяю этому источнику. Его предположения часто оправдывались. ...", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ. - отметил Пионтковский.
А про техніку у каналі Генерал СВР жодним словом не згадується.
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А это про кого? Про какую статистику?
"Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
Наведені дані втрат - не мої. Це в означеного першоджерела.
А також за всю кількість танків, яка ломанулася 24.02.2022 (3300).
Из тех видео и фото, что есть в интернете, можно сделать вывод, что безвозвратные (не подлежащие восстановлению) повреждения танков не более 30%-35% от всех подбитых.
Честно говоря, не совсем понятно, как "из 3х яблок сфотографированных крупным планом под яблоней мы можем сделать вывод, что на земле лежит 15 яблок".
Ну, и вы забыли про захваченные в Харьковской области и не только несколько сотен танков. По идее это тоже потери россиян в танках.
Пример с яблоками очень даже уместный. Я же четко написал, что на основании фотографии 3х яблок под яблоней человек с аналитическим умом как у вас может определить общее количество упавших яблок. Сфоткано 3 яблока. Это тенденция. Отсюда и вывод о 15 упавших яблоках.
> Ну и на счет "сотен захваченных танков" сомневаюсь, т.к. нет подтверждений.
Странно, что перед вами Генштаб не отчитался о захваченной технике с фото и паспортами на технику. Любой вирусолог-политолог в Украине получает сводки прямо из Министерства Обороны - почему вас исключили из рассылки?
Простите, что спрашиваю - вы не подскажите, чей Крым?