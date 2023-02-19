Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 860 человек (+590 в сутки), 3310 танков, 2327 артсистем, 6545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 142 860 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3310 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед.,

артиллерийских систем - 2327 (+1) ед.,

РСЗО - 469 (+0) ед.,

средства ПВО - 243 (+0) ед.,

самолетов - 298 (+0) ед.,

вертолетов - 287 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),

крылатые ракеты - 873 (+2),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед.,

специальная техника – 224 (+1).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.