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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 860 человек (+590 в сутки), 3310 танков, 2327 артсистем, 6545 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 19 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 142 860 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 19.02.2023 ориентировочно составляют:

личного состава - около 142 860 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3310 (+7) ед.,

боевых бронированных машин - 6545 (+12) ед.,

артиллерийских систем - 2327 (+1) ед.,

РСЗО - 469 (+0) ед.,

средства ПВО - 243 (+0) ед.,

самолетов - 298 (+0) ед.,

вертолетов - 287 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2016 (+0),

крылатые ракеты - 873 (+2),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5196 (+0) ед.,

специальная техника – 224 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 142 860 человек (+590 в сутки), 3310 танков, 2327 артсистем, 6545 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19331) Генштаб ВС (6314) уничтожение (6986) техника (1736) потери (4393)


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Топ комментарии
+10
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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19.02.2023 08:27
+4
Думаю это правдивые цифры. Фокус в формулировке "потери". Статистику дают исполнители. А для них все просто: "танк подбит", "танк - в зоне поражения" (это когда артой накрывают) и т.п. Никто не отслеживает дальнейшую судьбу такого танка. А такой танк может быть отремонтирован на месте, спустя время. Может быть отбуксирован и отремонтирован в ПРМ. А может быть отправлен на ремзавод для восстановления.
Из тех видео и фото, что есть в интернете, можно сделать вывод, что безвозвратные (не подлежащие восстановлению) повреждения танков не более 30%-35% от всех подбитых.
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19.02.2023 09:39
+3
Ти про що? Втрати сторін за визначенням краще знає не третя сторона (як вона їх може точно підрахувати?), а кожна сторона - свої (Україна - українські втрати, Росія - російські). Із цим неможливо сперечатися. Тому й цінний цей інсайд, по суті, зі столу Путіна.
А про техніку у каналі Генерал СВР жодним словом не згадується.
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19.02.2023 10:58
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Правила форума Совет форумчан
18.02.2023 11:45 https://t.me/generallsvr/311 сообщение
Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших...
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безповоротні рашисти (без ЛДНР): 143178 + 49267 + 6632= 199077 (+13613 у порівнянні з 05.02.2023, +22214 з 28.01.2023, +55048 з 31.12.2022,+72258 з 3.12.2022, +92961 з 05.11.2022, +117505 з 21.09.2022)
якщо коефіціент поранених до безповоротних - 2, то:

Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 199077 + (199077 * 2)= 597231 (+40839 у порівнянні з 05.02.2023,+66642 з 28.01.2023,+165144 з 31.12.2022,+216774 з 3.12.2022,+278883 з 05.11.2022, +352515 з 21.09.2022)
--------
По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 597231 + 75 000 = 672231
---
P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безповоротних - 3, то загальна сума = 896308
--
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+55048 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, на горизонті днів 45 - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
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19.02.2023 08:27 Ответить
Поки (з недавнього) згадується підтверджених 2 факти від Генерала СВР - про які він повідомив ПЕРШИМ
1. 15.09.2022 - про часткову мобілізацію на Росії
2. 22.09.2022 - про плани на мобілізацію 500 тис (а не 300 тис). І ці факти підтвердились.
--
Андрей Пионтковский https://www.dialog.ua/russia/264223_1670936327 высказал свое мнение касательно недавних сообщений о том, что Путин упал с лестницы и перенес довольно серьезную операцию. "Это информация с Telegram-канала "Генерал СВР". Вы знаете, я доверяю этому источнику. Его предположения часто оправдывались. ...", - рассказал эксперт в эфире телеканала FREEДОМ. - отметил Пионтковский.
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19.02.2023 09:17 Ответить
Да, там официальную статистику нужно делить на 2-3 если считать,что это убитые, а не в месте с ранеными. Техника- аналогично.
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19.02.2023 10:43 Ответить
Ти про що? Втрати сторін за визначенням краще знає не третя сторона (як вона їх може точно підрахувати?), а кожна сторона - свої (Україна - українські втрати, Росія - російські). Із цим неможливо сперечатися. Тому й цінний цей інсайд, по суті, зі столу Путіна.
А про техніку у каналі Генерал СВР жодним словом не згадується.
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19.02.2023 10:58 Ответить
Я написал, что всю эту официальную статистику по потерям в живой силе и технике нужно делить минимум на 2. Если 142000 считать убитыми и ранеными то это ближе к истине. Для чего подают такую статистику не сложно догадаться. А в тебя вообще бред сивой кобылы. Есть такая поговорка, что нигде больше не врут, как на войне и рыбалке.
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19.02.2023 11:13 Ответить
Т.е. ты хочешь сказать, шо для х-ла потери завышают в 2-3 раза?
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19.02.2023 11:57 Ответить
Абсолютно нет.
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19.02.2023 12:05 Ответить
И еще. Обрати внимание, что эту статистику никто не хочет даже обсуждать.
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19.02.2023 12:08 Ответить
"Да, там официальную статистику нужно делить на 2-3"
----------------------------------------------------------------
А это про кого? Про какую статистику?
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19.02.2023 12:14 Ответить
наратив про заниження ворожих втрат в рази - відверте вороже іПСО. Чому його розганяють? Бо зацікавлені в деморалізаціі украінців з метою примушення Украіни до капітуляціі під соусом: "ми не можемо перемогти - нада дагаварівацца пасэрэдінэ"
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19.02.2023 12:25 Ответить
А в тебя вообще бред сивой кобылы.
"Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту.
Наведені дані втрат - не мої. Це в означеного першоджерела.
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19.02.2023 12:10 Ответить
наратив про заниження ворожих втрат в рази - відверте вороже іПСО. Чому його розганяють? Бо зацікавлені в деморалізаціі украінців з метою примушення Украіни до капітуляціі під соусом: "ми не можемо перемогти - нада дагаварівацца пасэрэдінэ"
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19.02.2023 12:26 Ответить
А щось новіше придумати як я бачу ви не можете - як перепощуєте хрінь від хріна так і продовжуєте + "Усі думки, за винятком моїх - неправильні", "Я знаю все краще за інших" - є ознакою низького інтелекту. - вже можна було надибати в інтернеті нові висловлювання а ви продовжуєте використовувати одні й ті самі.
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19.02.2023 13:49 Ответить
с каких пор ты являешься военным экспердом...?
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19.02.2023 13:46 Ответить
пАтерь нет
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19.02.2023 14:00 Ответить
Якщо ця інформація вірна, то кількість знищених танків перевалила за 50% усіх танків взагалі які є в такої країни як США (6612).
А також за всю кількість танків, яка ломанулася 24.02.2022 (3300).
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19.02.2023 09:05 Ответить
Думаю это правдивые цифры. Фокус в формулировке "потери". Статистику дают исполнители. А для них все просто: "танк подбит", "танк - в зоне поражения" (это когда артой накрывают) и т.п. Никто не отслеживает дальнейшую судьбу такого танка. А такой танк может быть отремонтирован на месте, спустя время. Может быть отбуксирован и отремонтирован в ПРМ. А может быть отправлен на ремзавод для восстановления.
Из тех видео и фото, что есть в интернете, можно сделать вывод, что безвозвратные (не подлежащие восстановлению) повреждения танков не более 30%-35% от всех подбитых.
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19.02.2023 09:39 Ответить
> Из тех видео и фото, что есть в интернете, можно сделать вывод, что безвозвратные (не подлежащие восстановлению) повреждения танков не более 30%-35% от всех подбитых.

Честно говоря, не совсем понятно, как "из 3х яблок сфотографированных крупным планом под яблоней мы можем сделать вывод, что на земле лежит 15 яблок".

Ну, и вы забыли про захваченные в Харьковской области и не только несколько сотен танков. По идее это тоже потери россиян в танках.
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19.02.2023 10:36 Ответить
Загляните на Oryx,работающий только с видео и фото фиксацией.
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19.02.2023 12:49 Ответить
Заходил. Смотрел. 3 310 танков не увидел.
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19.02.2023 14:09 Ответить
Я не про 3310 танков.Если столько ( тысячи) на видео и фото,то сколько не попало в список? Именно.
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19.02.2023 14:23 Ответить
> К чему ваш пример с яблоками? Разве я утверждал, что владею всей статистикой? Я четко написал: "из тех видео и фото, что есть в интернете".

Пример с яблоками очень даже уместный. Я же четко написал, что на основании фотографии 3х яблок под яблоней человек с аналитическим умом как у вас может определить общее количество упавших яблок. Сфоткано 3 яблока. Это тенденция. Отсюда и вывод о 15 упавших яблоках.

> Ну и на счет "сотен захваченных танков" сомневаюсь, т.к. нет подтверждений.

Странно, что перед вами Генштаб не отчитался о захваченной технике с фото и паспортами на технику. Любой вирусолог-политолог в Украине получает сводки прямо из Министерства Обороны - почему вас исключили из рассылки?

Простите, что спрашиваю - вы не подскажите, чей Крым?
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19.02.2023 12:53 Ответить
Крым це Украина.
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19.02.2023 14:03 Ответить
Вам на слово поверю, когда вы скажите, чей Крым.
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19.02.2023 18:15 Ответить
Получи 11 рублей кацап. Только на ориксе подтверждено визуально потеря 1700 танков
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19.02.2023 14:02 Ответить
Які такі 3300? 3300 це взагалі всі танки які кацапстан мав в строю в своїй армії (хоча танків в них в строю було напевно більше - бо в 3300 танків не входили танки в Вірменії Грузії Таджикистані + танки в орлдло).
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19.02.2023 13:57 Ответить
зрозуміло: вихідний день. І на фронті буває субота вихідною, особливо для тих, на кого покладено обов'язок прозвітувати про орієнтовні втрати ворога... Як правило, це не найперший їх обов'язок, якщо не останній...
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19.02.2023 11:08 Ответить
 
 