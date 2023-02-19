Мэр Тернополя Надал обещает разобраться с гибелью солдата Покитко, направленного на фронт без подготовки. ФОТО (обновлено)
Накануне стало известно о смерти воина Покитко Богдана Ивановича. Как выяснилось, недавно ему вручили повестку и забрали в армию.
В соцсетях поднялась волна возмущения из-за смерти мужчины. Родные и друзья говорят, что его отправили на фронт без какой-либо подготовки и военного опыта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание terminovo.
В комментариях под сообщением городского головы о смерти воина, люди непосредственно ему, центру комплектования и высшим государственным органам задавали вопросы:
"Кто управляет тернопольским военкоматом??? Сергей Надал, я не знаю, решаете ли вы что-то в Тернопольской военной части, это недопустимо отсылать людей без какой-либо подготовки в горячие точки! Скажите мне, кто управляет тернопольским военкоматом. Если не вы, то кто? Дайте мне фамилию!" - отметил Игорь Огородник.
Знакомые и родные погибшего Богдана не могут прийти в себя.
Богдану Покитко было 32 года. Он работал на одной из тернопольских мебельных фабрик. Богдану вручили повестку на остановке. Никаких учений, как говорят его знакомые, не проводилось. 12 февраля его отправили на восток, а уже 16 пришло страшное известие о смерти.
"Какая боль, отчаяние, бессилие… Выдали повестку на улице, силой отправили БЕЗ подготовки, БЕЗ соответствующей экипировки, БЕЗ армии за плечами, БЕЗ взятия к сведению, что мать остается одна, поскольку старший брат Миxаил Покитко уже служит в Вооруженных силах и защищает Украину!!! 12.02 отправили, а 16.02 тебя уже нет. Это как вообще? Чем это отличается от раzzэи? Как это пережить родным? Мы даже не имели возможности помочь чем-то и исправить хоть как-то ситуацию… Тебя не вернуть. Ты в наших сердцах", - отметила знакомая воина Оксана Огородник.
"Кто несет ответственность за смерть парней, которые отправлены без подготовки на передовую? Какие вообще никогда не держали оружия в руках и даже не служили в армии? Это сейчас у нас такая мобилизация? Наловить парней чем побольше и просто завезти на "ноль"? Господин Надал, кто за это ответственен? Что происходит в военкомате Тернополя? Хорошего человека, замечательного друга не стало меньше, чем за месяц. Пусть это будет на вашей совести и всех причастных к этому", - подчеркнула Ася Мустафаева.
Родные Богдана Покитко добились реакции городского головы Тернополя. Впоследствии он ответил: "Я поддерживаю друзей и родственников Покитко Богдана Ивановича, который погиб, защищая Украину. Я направляю обращение в компетентные органы с просьбой разобраться в этой ситуации. Безусловно, на фронт должны идти люди, которые прошли соответствующую подготовку. Жизнь Богдана это не вернет. Но если такой факт подтвердится, будут спасены сотни жизней наших воинов".
В другом сообщении Oкcана Oгoродник отметила, что повестку Покитко получил во второй половине января.
"Богдан был призван во второй половине января 2023 года. (Путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь).
Обучение бойца (в части и на полигоне) - НЕ ПРОХОДИЛ. Обучение обращению с оружием - НЕ ПРОХОДИЛ (разбор-сбор АК и все). В армии не служил", – отмечает она.
"Как можно отправить человека на передовую без профессиональных навыков, практики и подготовки? 12.02.2023 уехал на Донецк. Результат - 16.02.2023 нет БОГДАНА, нет друга, нет сына, нет любимого человека. Прошел месяц от вручения повестки. Позор всем ответственным лицам - это будет на вашей совести!!!" - добавляет Огородник.
Как позже отметила пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде", военный получил повестку 18 января, а уже 31.01 принял присягу.
Уже 12 февраля защитника перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля.
"В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава. Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни тех, кто рядом", - отметила Величанская.
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Может он прошел начальную подготовку пехотинца, которая занимает 3-4 недели, может нет. Может он погиб в ближнем бою в предместье Бахмута, а может быть попал под машину на выезде из Славянска, ничего этого мы не знаем.
А что мы знаем наверняка? То, что в интернете поднята буря, что кроме привычного лайна льющегося на Писяграя , полилось лайно на ген. Залужного, начинает разгоняться кампания против ВСУ, с новой силой рас3.14зделись "принципиальные" - за такую владу воевать не пойду!
В результате на улице кацапа праздник - сделан еще один шажок в сторону развала украинского государства.
Написано ж . Чи ви не читаєте ?
Не знаю, каким боком сюда закон об усилении ответственности и что вы этим хотели сказать, чо у вас в огороде бузина, а в Киеве дядька?
Я уже писав яким боком, напишу і вам ще раз.
Оскільки план "Блекаут" з тріском провалився, українці не замерзли і не втратили бажання чинити опір, енергосистема досі працює, навіть свій дітек не зміг нічого вдіяти, представники МАГАТЕ уже не дозволять свавільно відключати атомні енергоблоки, наражаючи весь світ на ядерну небезпеку, рашисти вирішили законодавчими, організаційно-управлінськими інструментами за допомогою своєї привладної агентури в Україні фізично розправлятися з українським народом руками їхньої держави, якщо зброєю на полі бою ніяк не виходить.
Якщо досі не бажаєте здавати рашистам свої землі, щоб агресор переможно зміг завершити цю війну, - узаконено масово відправлятимуть цивільний т.з. "мирняк" у підготовлену з рашистами м'ясорубку, з метою зламати моральний дух та супротив українського народу, а відтак - зупинення військової та фінансової допомоги заходу, якщо союзники побачать, що українці втратили бажання чинити опір загарбнику і не проти здатися ворогу.
Мабуть сподіваються, що їм війна все спише, як свого часу "проканало" з ДАПом, Слов'янськом, Іловайськом, Дебальцево, так і пройде на цій війні.
Насправді побільше б таких іпсо, тоді може щось буде змінюватись в кращий бік.
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Реєстрація: 19.02.2023
Нік українською написати зміг, а мови не освоїв?
Що так з реєстрацією тягнув?..
1. Откуда вы знаете, был он подготовлен или нет?
2. Откуда вы знаете, погиб он в бою на передовой или под обстрелом в тылу или от несчастного случая где либо?
Таку агентуру з м'ясників треба ідентифікувати та страчувати щоб вони не вбивали наше населення та солдатів бо нас менше чим русні і ми так закінчимось на порядок швидше чим русня, а отже програємо, тому не можна допускати щоб агентура мала право на життя.
М'ясник що не жаліє наших солдат - значить має бути забитий сам на м'ясо як тварина. Інакше не виграти.
Ми маємо воювати технологіями. Дронами. Турелями. Артилерією. Мінами. Будувати справжні форти довжиною на весь фронт з відеокамерами, габіонами, дотами а не називати фортами чисті поля з траншеями. Інакше ми програємо, а навіть якщо все таки витягнемо м'ясом то перемогою втрату всього населення називати буде не можна бо це буде кінець для демографії.
І расєя тут пишеться з маленької літери, не пались…
Для тех, кто считает российское государственное и военное управление "идиотским"...
Если я вам скажу, что аналогичные процессы в нашем государстве протекают не намного лучше, а по отдельным сферам гораздо хуже... это способно вернуть вас "с небес на землю"...?
Объясню о чем речь. И Россия, и Украина это бывшее СССР. Но в России если ты там разгневаешь царя, то тебя могут выбросить из окна. Это заставляет чиновников воровать, но хотя бы в отдельных вещах строить потемкинские деревни. У нас даже этого нет.
Аж до 2019.
Чи патріотичне місто було тільки патріотичне в фейсбуці??
А тепер ще багато патріотів за кордоном постять про патріотизм???
Все решта питання щодо підготовки це до війскових, які не проводять достатню підготовку... і до керівників навчальних центрів де інструктори без бойового досвіду...
Але щодо останнього потрібна зміна законодавства щоб поранені списані бійці але з великим бойовим досвідом могли бути інструкторами....
Случай отправки неподготовленных солдат (а хуже того офицеров) на передовую ДАЛЕКО не единичный
Как и тьма застрявших в тыловых частях РВУЩИХСЯ на фронт
Воровство и непрофессионализм процветают С молчаливого согласия общества 😢
Не так страшні московські воши
Як наши гниди 👆
Сто лет прошло А мы всё там же 😢
И такие лжецы как вы СЛУЧАЙ такой вовсе не единичный 👆
Конфуцій
На 12 місяці вторгнення державний апарат володіючи достатніми матеріальними і фінансовими ресурсами дозволяє собі відправляти на фронт непідготовлених, ненавчених і незабезпечених амуніцією фактично цивільниз громадян.
Периодически на фронт попадали люди с недельной подготовкой 👆
Да наши вши делают нашу победу дороже
НО где ГРАЖДАНИ
Где волонтёры которые заняты забором информации про ненадлежащие выполнение своих обязанностей на местах 🤔
Где подписанные петиции к президенту и ВР
А виноваты кто угодно НО не мы 😢😢😢
Другий раз на війні. В 2014 році готували півтора місяці, була мотивація і впевненість яка йшла з підготовки, знали командирів, знали техніку, не було взагалі людей без хоча б строкової служби. Не було накачки просто з єкранів. Дуже багато гине саме через викривлення того, що таке війна і як відбуваються бойові дії. Людина потрапляє, і бачить зовсім не те, чого очікує. А більшість очікувала, що це буде два-три місяці. Або тижні.
Чому втрати є державною таємницею? Це сором? Ті хлопці, що загинули, вони сором? Чому в 2014 і далі ми казали про це відкрито? Що з вами трапилось? Це шана, це гідність. Я розумію що це відлякує «потенційного клієнта», але ж саме з цим треба працювати, а не задурювати нарід. Показувати, що саме це є козаки і так, вони загинули не даремно.
В цей раз мене забрали з нарядом з військкомату. Як знав, відчував, коли не хотів іти в цей раз. Люди не готові. Я не вмотивований, в мене погане здоров'я, я хочу щоб відпустили, відкрили кордони, бо я бачу. Моя сім'я не має тут бути. Тут можна служити і воювати дуже довго. Ще й моєму сину вистачить. А дивлячись як воно все деградує, у військовому сенсі, бюрократичному та економічному, я не готовий віддати його На поталу «наперсточникам».
А от чи буде та зміна, чи повернусь я додому, того ніхто не зна.
Вбили патріота, бо він вам повірив, довірив єдине - своє життя. Та вбили патріотизм.
Когда!!!!!!!!