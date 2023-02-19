Мэр Тернополя Надал обещает разобраться с гибелью солдата Покитко, направленного на фронт без подготовки. ФОТО (обновлено)

Накануне стало известно о смерти воина Покитко Богдана Ивановича. Как выяснилось, недавно ему вручили повестку и забрали в армию.

В соцсетях поднялась волна возмущения из-за смерти мужчины. Родные и друзья говорят, что его отправили на фронт без какой-либо подготовки и военного опыта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание terminovo.

В комментариях под сообщением городского головы о смерти воина, люди непосредственно ему, центру комплектования и высшим государственным органам задавали вопросы:

"Кто управляет тернопольским военкоматом??? Сергей Надал, я не знаю, решаете ли вы что-то в Тернопольской военной части, это недопустимо отсылать людей без какой-либо подготовки в горячие точки! Скажите мне, кто управляет тернопольским военкоматом. Если не вы, то кто? Дайте мне фамилию!" - отметил Игорь Огородник.

Знакомые и родные погибшего Богдана не могут прийти в себя.

Богдану Покитко было 32 года. Он работал на одной из тернопольских мебельных фабрик. Богдану вручили повестку на остановке. Никаких учений, как говорят его знакомые, не проводилось. 12 февраля его отправили на восток, а уже 16 пришло страшное известие о смерти.

"Какая боль, отчаяние, бессилие… Выдали повестку на улице, силой отправили БЕЗ подготовки, БЕЗ соответствующей экипировки, БЕЗ армии за плечами, БЕЗ взятия к сведению, что мать остается одна, поскольку старший брат Миxаил Покитко уже служит в Вооруженных силах и защищает Украину!!! 12.02 отправили, а 16.02 тебя уже нет. Это как вообще? Чем это отличается от раzzэи? Как это пережить родным? Мы даже не имели возможности помочь чем-то и исправить хоть как-то ситуацию… Тебя не вернуть. Ты в наших сердцах", - отметила знакомая воина Оксана Огородник.

"Кто несет ответственность за смерть парней, которые отправлены без подготовки на передовую? Какие вообще никогда не держали оружия в руках и даже не служили в армии? Это сейчас у нас такая мобилизация? Наловить парней чем побольше и просто завезти на "ноль"? Господин Надал, кто за это ответственен? Что происходит в военкомате Тернополя? Хорошего человека, замечательного друга не стало меньше, чем за месяц. Пусть это будет на вашей совести и всех причастных к этому", - подчеркнула Ася Мустафаева.

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Родные Богдана Покитко добились реакции городского головы Тернополя. Впоследствии он ответил: "Я поддерживаю друзей и родственников Покитко Богдана Ивановича, который погиб, защищая Украину. Я направляю обращение в компетентные органы с просьбой разобраться в этой ситуации. Безусловно, на фронт должны идти люди, которые прошли соответствующую подготовку. Жизнь Богдана это не вернет. Но если такой факт подтвердится, будут спасены сотни жизней наших воинов".

В другом сообщении Oкcана Oгoродник отметила, что повестку Покитко получил во второй половине января.

"Богдан был призван во второй половине января 2023 года. (Путем принудительного вручения приглашения и доставки в ТЦК на остановке общественного транспорта в г. Тернополь).

Обучение бойца (в части и на полигоне) - НЕ ПРОХОДИЛ. Обучение обращению с оружием - НЕ ПРОХОДИЛ (разбор-сбор АК и все). В армии не служил", – отмечает она.

"Как можно отправить человека на передовую без профессиональных навыков, практики и подготовки? 12.02.2023 уехал на Донецк. Результат - 16.02.2023 нет БОГДАНА, нет друга, нет сына, нет любимого человека. Прошел месяц от вручения повестки. Позор всем ответственным лицам - это будет на вашей совести!!!" - добавляет Огородник.

Как позже отметила пресс-секретарь ТЦК Елена Величанская в комментарии "Украинской правде", военный получил повестку 18 января, а уже 31.01 принял присягу.

Уже 12 февраля защитника перевели в новое место прохождения службы, где он погиб в результате боевых действий 16 февраля.

"В настоящее время в Тернопольском ОМТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечающие за подготовку и обучение личного состава. Такой случай, который произошел с солдатом, не является системным. Командование воинских частей боевого состава уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни тех, кто рядом", - отметила Величанская.