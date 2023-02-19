Утвержден новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных, - Минреинтеграции

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией. На его основании, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции.

"Приказом от 9 февраля 2023 г. №41 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных РФ. Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях", – отметили в Минреинтеграции.

Отмечается, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории возможных боевых действий, активных боевых действий или временно захваченные врагом, где не определена дата завершения боевых действий (дата возможности прекращения боевых действий) или временной оккупации.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - добавили в министерстве.

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