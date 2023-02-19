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Новости Агрессия России против Украины Война
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Утвержден новый перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, и временно оккупированных, - Минреинтеграции

карта,україна,громади

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией. На его основании, в частности, внутренне перемещенным лицам производятся выплаты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции.

"Приказом от 9 февраля 2023 г. №41 внесены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных РФ. Таким образом, в обновленный перечень территорий возможных и активных боевых действий вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской областях", – отметили в Минреинтеграции.

Отмечается, что право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, включенных в перечень как территории возможных боевых действий, активных боевых действий или временно захваченные врагом, где не определена дата завершения боевых действий (дата возможности прекращения боевых действий) или временной оккупации.

"Если вы зарегистрированы в какой-либо из указанных областей, но ваша территория отсутствует в этом перечне, советуем обратиться в свою военную администрацию (лично или через горячую линию) и уточнить информацию", - добавили в министерстве.

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Автор: 

Министерство реинтеграции (278)


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Тобто,ворог має таки частковий успіх,оскільки кількість таких території зростає(
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19.02.2023 09:36 Ответить
На основании чего такой вывод? Если изначально в списке был целый район как оккупированная территория, а сейчас каждое село этого района стало в список возможных, либо ведущихся боевых действий, то что это означает? Список стал больше и у кацапов успех?
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19.02.2023 14:10 Ответить
А вже була інформація,що якісь ранішеоголошені округи ,були вже виведені зі списку?
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19.02.2023 14:19 Ответить
Текст печатать у вас получается?) А кликнуть по ссылкам в статье кривизна пальцев не позволяет?) Там все есть... И дата начала оккупации и завершения, точно так же с боевыми действиями... Для примера Каховский район... Раньше он полностью весь, одной строчкой значился в оккупации.... Сейчас в списке он разбит на громады и два села переведены из списка оккупированных, в список ведущихся боевых действий.... Они на правом берегу, под нашим контролем, но кацапы их каждый день обстреливают и половины домов там уже нет... Так у кого в этом случае, ПО ВАШЕМУ, успех???
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19.02.2023 15:02 Ответить
Я не мав на увазі нічого іншого,крім Луганської та Донецької.
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19.02.2023 16:49 Ответить
Это война и линия фронта двигается в обе стороны.... Тем более в борьбе с преобладающим в возможностях противником.... Если враг что то сумел захватить, просто не нужно устраивать истерик, а сделать выводы и принимать правильные решения... Что касается указанных вами областей... А что в них могло добавится, если они с самого начала войны находятся в зоне поражения.... Славянск, Краматорск... Что в 14-15-м, что сейчас... Нагнали кацев с запада и севера, так они теперь с востока к этим городам прут...
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19.02.2023 17:06 Ответить
Хіба я панікую?Я просто не люблю прикрашених новин.
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19.02.2023 17:08 Ответить
цікаво Кончу-Заспу включили щоб виплати одержувати?
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19.02.2023 10:37 Ответить
 
 