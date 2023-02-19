F-16 и ракеты большой дальности могут помочь Украине победить РФ, - руководитель сил НАТО в Европе Каволи

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил американским законодателям, что предоставление Украине передового западного оружия, такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности, может помочь Киеву получить преимущество в небе и усилить наступательные действия против России.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

По данным издания, 18 февраля состоялся закрытый брифинг с участием более десяти сенаторов и членов Палаты представителей США. На нем американские политики спросили генерала Каволи, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне. Он ответил "да", сообщили источники издания.

Вопрос о передаче F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы добиться успеха в планах перейти в наступление и приостановить российские наступательные действия. Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, ставя под угрозу штабы и тыловые линии поставок россиян, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

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Ответ генерала идет дальше предыдущих публичных комментариев высших должностных лиц национальной безопасности, которые отмечали, что не исключают отправку истребителей в будущем, но добавляли, что противовоздушная оборона сейчас является наиболее насущной потребностью.

Каволи заявил законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны предоставить Украине самое современное вооружение. Это включает в себя современные самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров, такие как ATACMS. По словам Каволи, это оружие поможет Киеву получить лучшие позиции для отпора войскам РФ.

Генерал утверждает, что Украина нуждается в более современном вооружении и технике для "усиления глубокого боя". Каволи считает, что Запад должен предоставить Украине вооружение, чтобы ВСУ смогли продвинуться дальше к российским позициям на украинской границе.

Эти замечания появились на фоне обострения трансатлантических дебатов о том, стоит ли предоставлять Киеву современные самолеты.

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