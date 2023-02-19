F-16 и ракеты большой дальности могут помочь Украине победить РФ, - руководитель сил НАТО в Европе Каволи
Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил американским законодателям, что предоставление Украине передового западного оружия, такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности, может помочь Киеву получить преимущество в небе и усилить наступательные действия против России.
Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
По данным издания, 18 февраля состоялся закрытый брифинг с участием более десяти сенаторов и членов Палаты представителей США. На нем американские политики спросили генерала Каволи, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне. Он ответил "да", сообщили источники издания.
Вопрос о передаче F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы добиться успеха в планах перейти в наступление и приостановить российские наступательные действия. Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, ставя под угрозу штабы и тыловые линии поставок россиян, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.
Ответ генерала идет дальше предыдущих публичных комментариев высших должностных лиц национальной безопасности, которые отмечали, что не исключают отправку истребителей в будущем, но добавляли, что противовоздушная оборона сейчас является наиболее насущной потребностью.
Каволи заявил законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны предоставить Украине самое современное вооружение. Это включает в себя современные самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров, такие как ATACMS. По словам Каволи, это оружие поможет Киеву получить лучшие позиции для отпора войскам РФ.
Генерал утверждает, что Украина нуждается в более современном вооружении и технике для "усиления глубокого боя". Каволи считает, что Запад должен предоставить Украине вооружение, чтобы ВСУ смогли продвинуться дальше к российским позициям на украинской границе.
Эти замечания появились на фоне обострения трансатлантических дебатов о том, стоит ли предоставлять Киеву современные самолеты.
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Только зачем так смягчать формулировки? Не "могут", а реально помогут от "тяни-толкай" перейти к такому наступлению, от которого кацапы будут бежать ещё быстрее, чем из Харьковской области.