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Новости Агрессия России против Украины
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F-16 и ракеты большой дальности могут помочь Украине победить РФ, - руководитель сил НАТО в Европе Каволи

каволі

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил американским законодателям, что предоставление Украине передового западного оружия, такого как истребители F-16, беспилотники и ракеты большой дальности, может помочь Киеву получить преимущество в небе и усилить наступательные действия против России.

Об этом пишет Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

По данным издания, 18 февраля состоялся закрытый брифинг с участием более десяти сенаторов и членов Палаты представителей США. На нем американские политики спросили генерала Каволи, помогут ли истребители F-16 Украине победить в войне. Он ответил "да", сообщили источники издания.

Вопрос о передаче F-16 был частью более широкой дискуссии о ведении войны и о том, что нужно Киеву, чтобы добиться успеха в планах перейти в наступление и приостановить российские наступательные действия. Каволи сказал, что Украине нужны ракеты большей дальности, чтобы ее войска могли наносить удары по российским позициям с большего расстояния, ставя под угрозу штабы и тыловые линии поставок россиян, что помогло бы вывести из строя российскую военную машину внутри Украины.

Читайте также: Моравецкий о F-16 для Украины: Польша готова поставить другой вид истребителей 

Ответ генерала идет дальше предыдущих публичных комментариев высших должностных лиц национальной безопасности, которые отмечали, что не исключают отправку истребителей в будущем, но добавляли, что противовоздушная оборона сейчас является наиболее насущной потребностью.

Каволи заявил законодателям на Мюнхенской конференции по безопасности, что США и их союзники должны предоставить Украине самое современное вооружение. Это включает в себя современные самолеты, беспилотники и ракеты с радиусом действия более 100 километров, такие как ATACMS. По словам Каволи, это оружие поможет Киеву получить лучшие позиции для отпора войскам РФ.

Генерал утверждает, что Украина нуждается в более современном вооружении и технике для "усиления глубокого боя". Каволи считает, что Запад должен предоставить Украине вооружение, чтобы ВСУ смогли продвинуться дальше к российским позициям на украинской границе.

Эти замечания появились на фоне обострения трансатлантических дебатов о том, стоит ли предоставлять Киеву современные самолеты.

Читайте также: Украина сделала официальный запрос Нидерландам о передаче истребителей F-16

Автор: 

НАТО (9998) помощь (7816) ракеты (3574) Украина (44969) Каволи Кристофер (56) F-16 (555)


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Топ комментарии
+9
F-16 навряд чи отримаємо навіть на протязі року, а от ракети великої дальності мали мати свої, але захотілося поржати і зробити чомусь себе разом. Замість ракет будували дороги і відводили з кращих позицій своє військо на своїй землі. Логіка зашкалює, горить будинок, а ми всі гроші і сусідів задіяли на бідівництво асфальтної допріжки біля будинку.
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19.02.2023 09:19
+4
Ну то давайте, не ''тягніть гуму''. З літаками затримки через навчання пілотів. Ну а ракети гарно пускати наші вояки вміють!
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19.02.2023 09:21
+4
Зелупы в асфальт закатали.
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19.02.2023 09:39
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F-16 навряд чи отримаємо навіть на протязі року, а от ракети великої дальності мали мати свої, але захотілося поржати і зробити чомусь себе разом. Замість ракет будували дороги і відводили з кращих позицій своє військо на своїй землі. Логіка зашкалює, горить будинок, а ми всі гроші і сусідів задіяли на бідівництво асфальтної допріжки біля будинку.
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19.02.2023 09:19 Ответить
Оманські договорняки виконують.
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19.02.2023 09:41 Ответить
Ну то давайте, не ''тягніть гуму''. З літаками затримки через навчання пілотів. Ну а ракети гарно пускати наші вояки вміють!
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19.02.2023 09:21 Ответить
Ну обучение пилотов это полдела. Главное это отсутствие инфраструктуры для обслуживания этих самолетов. Аэродромы, технические службы и т.д. В этом основная проблема. И под постоянными обстрелами любой точки Украины это не организуешь.
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19.02.2023 09:28 Ответить
З літаками затримка не через навчання пілотів, а через логістику і погрози московитів. Вони чітко сказали, що якщо НАТО чи США дадуть літаки американського виробництво, то вони можуть атакувати місця їх базування і дислокації в інших країнах. Це звичайно погрози, але дурак бункерний дід і в агонії своєї смерті можу дати команди вдарили по Польщі чи країнах Балтії. А ті президенти і прем'єри хочуть війни із-за України в себе? Звичайно ні, тому і діють дуже обережно.
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19.02.2023 09:33 Ответить
То же самое х-ло трындело и про наступательное оружие ( бронитехнику).
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19.02.2023 12:04 Ответить
А вот надо ли США и ЕС наша победа... Вот в чем вопрос. Судя по всему им главное медленное, так сказать контролируемое ослабление РФ.
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19.02.2023 09:25 Ответить
по 3,14здежу вы явно победители всех времён и народов.
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19.02.2023 09:27 Ответить
А де наш власний ОТРК "Грім-2", два зразки якого були зроблені ще у 2019 році та продемонстровані на параді до Дня незалежності? Невже за чотири роки український ВПК так і не спромігся до їх випуску?
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19.02.2023 09:29 Ответить
Зелупы в асфальт закатали.
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19.02.2023 09:39 Ответить
Бережуть для застосування на кінцевому етапі добивання недоімперії.
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19.02.2023 09:44 Ответить
Що там його берегти. Асфальту майже не лишилося. Адже асфальтовані дороги вели за перебрик.
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19.02.2023 12:18 Ответить
Очень хорошо, что об этом заявляют уже не бывшие, а действующие генералы.

Только зачем так смягчать формулировки? Не "могут", а реально помогут от "тяни-толкай" перейти к такому наступлению, от которого кацапы будут бежать ещё быстрее, чем из Харьковской области.
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19.02.2023 09:29 Ответить
ну, скорее не бежать, а ехать в пакетах дамой. и то если собрать успеют. )
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19.02.2023 09:33 Ответить
Кто добежит обратно в кацапию - расскажет знакомым рашистам, что тут произошло, и раз уж они понимают только страх - будут пересказывать этот страх всем своим рашистским детям и те вместо военной агрессии будут лишь сидеть в своих клоповниках, бухать бояру и обвинять во всём "загнивающий" Запад.
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19.02.2023 10:27 Ответить
Це добре... Коли про це заявляють екс-командувачі, відтавні генерали та інші військові, то це розцююється просто як заяви. І зовсім інша справа коли про це говорять вже діючі топ-військові командувачі. І не просто заявляють, а переконують своїх політиків, що зволікати з постачанням потужної зброї в Україну дуже дорого обійдеться усім - Україні, Європі, Америці.
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19.02.2023 09:31 Ответить
Чергова пук-бульбашка!
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19.02.2023 09:39 Ответить
"леопарди" і F-16/- це поки що димова завіса для України і її народу, яка вже розтягується де-кілька місяців,в той час,як іде винищення українських захисників.За цією димовою завісою ,США приховують не надання Україні далекобійних ракет,котрі моглиб суттєво допомогти захисникам України, знищуючи комунікації постачання рашистами зброї,склади і розміщення їх живої сили
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19.02.2023 09:58 Ответить
Так думали, що не нададуть Джавеліни, Хаймарси, Леопарди і взагалі летальну зброю. Але надали, тепер Джавілінів більше ніж танків у всьому світі. Тому нададуть і літаки і далекобійні ракети і цей процес вже розпочала Британія, а британці ще ніколи нас не підводили
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19.02.2023 11:07 Ответить
Ніхто й не каже про те,що не дадуть. Але , якщо Тобі подали борщ на обід ,а замість ложки дали виделку , то Ти щось тай зловиш в тарілці, але ситим не будеш.До тих пір, поки зелені прорашистсько- корупційні "зе поцріоти" не будуть виконувати те,що від них давно вимагають західні партнери і друзі України і її народу, до тих пір Україна не буде отримувати в достатній кількості того озброєння, котре вкрай необхідне ЗСУ ,для захисту України і звільнення її території від рашистської наволочі.Ось і з "леопардами", аж 60 штук нашкребли.Процес , це лишень процес- це виделки до борщу.Ложка- реальне постачання зброї
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19.02.2023 13:29 Ответить
таке ,як з танками ..історія...даєм не даєм....одні висловлююються за надання інші тормозять...все повторюється...і виявиться ,що літаки теж в несправному стані.
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19.02.2023 10:02 Ответить
Я смотрел ролик на Ютубе от наших бойцов, они говорят, что банда Резникова и прочие почему-то сознательно не просят иностранных самоходных минометов.
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19.02.2023 10:47 Ответить
Про самоходные минометы я писал тут, на цензоре еще месяца два назад.
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19.02.2023 12:08 Ответить
Эти тряпки пока дадут нам ракеты большой дальности, погибнет очень много наших ребят. Но склерозный дед Байден имеет свое мнение
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19.02.2023 11:13 Ответить
Допоможуть. Але ви їх не даєте. То про що мова?
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19.02.2023 11:49 Ответить
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19.02.2023 11:52 Ответить
В семье не без урода ( в хорошем смысле этого слова - для людей все понимающих буквально).
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19.02.2023 12:10 Ответить
А потім можуть відвезти їх до Москви, щоб поторговаться !
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19.02.2023 12:15 Ответить
Это поможет победить но мы это дадим только после окончания войны.🙄
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19.02.2023 13:42 Ответить
Рамштайнівській коаліції потрібно змінити принцим роботи. Не стратегію, а тактику. Добре було б закріпити кураторів по забезпеченню озброєннчм за конкретними бригадами, тоді постачання піде напряму і інспекторам легше буде контролювати використання. Складається враження що шарашкіна контора Рєзнікова тільки яйцями опікується, а що таке дрони, монокуляри, тепловізори вони взагалі не знають і куди дівають отримане від партнерів невідомо. Сьогодні знову збираємо кошти на ці гаджети для воїнів з нашої громади, бо від МО за весь час нуль.
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19.02.2023 15:29 Ответить
 
 