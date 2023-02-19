Венгрия продолжит поддерживать экономические отношения с Россией, а Европа сползает в "войну двух славянских стран", - Орбан

Половину своего ежегодного обращения к согражданам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посвятил полномасштабной войне России против Украины и тому, почему Будапешт не согласен с санкциями и военной помощью Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан подчеркнул, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь – "держаться подальше от российско-украинской войны".

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан, добавив, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, которые ведут войну, ограниченную во времени и пока пространстве".

"Это их война, а не наша", - сказал венгерский премьер, добавив, что Венгрия признает право Украины на самооборону, но было бы неправильно ставить интересы Украины выше интересов Венгрии.

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Орбан добавил, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва связей Венгрии с Россией.

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал он.

Отдельно в своем выступлении премьер Венгрии остановился на реакции Запада на войну в Украине. Он считает, что "Европа идет к войне, балансирует на тонкой грани и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", а в НАТО якобы скоро будут обсуждать введение в Украину "так называемых миротворческих войск".

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Венгерский премьер считает, что полномасштабная война в Украине началась потому, что это допустил Запад. В качестве примера он привел российско-грузинскую войну 2008 года, которая была "локализована" после оккупации 20% территории Грузии, и события 2014 года, когда Франция и Германия "сделали выбор в пользу переговоров, а не войны".

По словам Орбана, то, что произошло, является еще одним аргументом против "брюссельской сверхдержавы" и в пользу сильных национальных государств: мол, когда решение принимали страны-члены ЕС, был достигнут мир, а "имперский центр" начал войну.

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