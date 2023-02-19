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Новости Агрессия России против Украины Война
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Венгрия продолжит поддерживать экономические отношения с Россией, а Европа сползает в "войну двух славянских стран", - Орбан

орбан

Половину своего ежегодного обращения к согражданам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посвятил полномасштабной войне России против Украины и тому, почему Будапешт не согласен с санкциями и военной помощью Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Орбан подчеркнул, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь – "держаться подальше от российско-украинской войны".

"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан, добавив, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, которые ведут войну, ограниченную во времени и пока пространстве".

"Это их война, а не наша", - сказал венгерский премьер, добавив, что Венгрия признает право Украины на самооборону, но было бы неправильно ставить интересы Украины выше интересов Венгрии.

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Орбан добавил, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва связей Венгрии с Россией.

"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал он.

Отдельно в своем выступлении премьер Венгрии остановился на реакции Запада на войну в Украине. Он считает, что "Европа идет к войне, балансирует на тонкой грани и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", а в НАТО якобы скоро будут обсуждать введение в Украину "так называемых миротворческих войск".

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Венгерский премьер считает, что полномасштабная война в Украине началась потому, что это допустил Запад. В качестве примера он привел российско-грузинскую войну 2008 года, которая была "локализована" после оккупации 20% территории Грузии, и события 2014 года, когда Франция и Германия "сделали выбор в пользу переговоров, а не войны".

По словам Орбана, то, что произошло, является еще одним аргументом против "брюссельской сверхдержавы" и в пользу сильных национальных государств: мол, когда решение принимали страны-члены ЕС, был достигнут мир, а "имперский центр" начал войну.

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Автор: 

Венгрия (1955) россия (95638) Украина (44969) Виктор Орбан (464)


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Топ комментарии
+41
кацапи, як і мадяри не словʼяни і ніколии словʼянами не були - це фіно-угри розбавлені монголо-татарами !!!
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19.02.2023 11:21
+36
Кого там Зеленський запросив у Київ? Вассала *****?
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19.02.2023 11:19
+32
росія не слов'янська держава, придурок!
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19.02.2023 11:22
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Не приблудному кочовому племені унгрів вирішувати, що потрібно робити європейській країні, коли на неї напала дика орда.
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19.02.2023 12:58 Ответить
https://defence-line.org/2023/02/*******-den-vtoroj-chast-2/ "... когда мы говорим о преступлениях, творимых федерацией, чаще всего имеются ввиду действия в зоне боевых действий. Но вот это все только начинается в этой зоне, а потом - продолжается в тылу, и в этом принимают участие уже не комбатанты, а простые люди, о которых было принято говорить, что прутин и его режим - отдельно, а «народ» - ни в чем не виноват. Так вот, прутин не убивал родителей этих детей. Прутин их не брал в плен и не кидал за решетку «исправительных лагерей». Прутин не сдавал их за деньги в виде секс-кукол и не прутин ими пользовался за деньги. Все это делал тот самый «народ-богоносец», о котором некоторые так слезно рассуждают. Мало того, в тот момент, когда они об этом говорят, где-то в федерации насилуют очередного нашего ребенка ..."

Для Орбана вся эта дикость допустима ...
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19.02.2023 12:58 Ответить
Хтось може на пальцях показати обрану, що вони- мадяри є угро-фіни, такі ж самі і московити, тільки вони ще більше розбадяжені племенами татар, башкір, удмуртів і чечен.
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19.02.2023 13:24 Ответить
мерзкая тварь!и это говно Зеленский в Киев пригласил!он что,совсем рехнулся?!
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19.02.2023 13:34 Ответить
Як на цього придурка можна вплинути,га?Просто купити як хвойду то чому не зробити це?
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19.02.2023 13:56 Ответить
Якщо цей путінський жополиз не дебіл, то має зрозуміти, що війна в Україні це наслідок договорняка в Грузії в 2008 році!!! І якщо те саме відбудеться в Україні то не факт, що можлива війна Росії та Угорщини в 2025!!! Воно що, не розуміє що людожер хоче крові??? Його можливо спинити лише обухом по голові!
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19.02.2023 13:59 Ответить
Что то тут не вяжется. Россияне в подавляющем большинстве - финно-угорские и тюркские племена. Проверено недавними генетическими исследованиями. Украинцы - славяне. Какая ещё воина двух славянских стран? Кстати предки венгров - 5 финно-угорских племён. Что кагбе намекает.
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19.02.2023 14:14 Ответить
Какими иследованиями?))))
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19.02.2023 19:31 Ответить
Шо такоє?
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20.02.2023 00:58 Ответить
чтоб он сдох
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19.02.2023 15:29 Ответить
Замініть Угорщину на Україну в ЄС
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19.02.2023 15:29 Ответить
І Зе хоче цього ****** бачити в Києві?
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19.02.2023 15:50 Ответить
Гнида! 🤬
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19.02.2023 17:08 Ответить
Венгрии нужно войти в состав московии, т к она( Венгрия) никак не может забыть своё фашистское прошлое ( союз с Гитлером). Загадкой остаётся - по какому принципу ЕС принимает в свой состав страны. Как непонятно , как может быть в НАТО Турция - тоталитарное государство ( возможно только из за географии). Венгрия - варвары - родные братья московитов. И венгры и московиты - потомки андрофагов.
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19.02.2023 17:38 Ответить
Хаты "с краю" горять по статистики и исторической практике куда чаще, чем остальные!!!
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19.02.2023 18:26 Ответить
в европі є всі механізми щоб прищемити угорських шавок.

отже, не тільки росію не чіпають а вже і російських дружбаків бояться чіпати.

сцикоевропа.
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19.02.2023 20:47 Ответить
Модьорів з-за Урала копняками докопали "колись" до Європи. Хай, лоуфос, ще дякує, що їх прийняли й терплять, гює кончений!
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20.02.2023 08:02 Ответить
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