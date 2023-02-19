Венгрия продолжит поддерживать экономические отношения с Россией, а Европа сползает в "войну двух славянских стран", - Орбан
Половину своего ежегодного обращения к согражданам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посвятил полномасштабной войне России против Украины и тому, почему Будапешт не согласен с санкциями и военной помощью Киеву.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Орбан подчеркнул, что 2023 год будет, по его мнению, самым опасным со времен падения коммунизма из-за угрозы войны и инфляции. Он добавил, что для Венгрии единственный путь гарантировать мирную жизнь – "держаться подальше от российско-украинской войны".
"Мы являемся частью западного мира, членами НАТО и Европейского Союза, и все там на стороне войны, или, по крайней мере, делают вид, что это так, кроме нас", - сказал Орбан, добавив, что в Украине идет война "не армии добра и зла, а войска двух славянских стран, которые ведут войну, ограниченную во времени и пока пространстве".
"Это их война, а не наша", - сказал венгерский премьер, добавив, что Венгрия признает право Украины на самооборону, но было бы неправильно ставить интересы Украины выше интересов Венгрии.
Орбан добавил, что гуманитарная помощь Украине не означает разрыва связей Венгрии с Россией.
"Мы будем поддерживать наши экономические отношения с Россией, и мы советуем всему западному миру делать то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал он.
Отдельно в своем выступлении премьер Венгрии остановился на реакции Запада на войну в Украине. Он считает, что "Европа идет к войне, балансирует на тонкой грани и фактически уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", а в НАТО якобы скоро будут обсуждать введение в Украину "так называемых миротворческих войск".
Венгерский премьер считает, что полномасштабная война в Украине началась потому, что это допустил Запад. В качестве примера он привел российско-грузинскую войну 2008 года, которая была "локализована" после оккупации 20% территории Грузии, и события 2014 года, когда Франция и Германия "сделали выбор в пользу переговоров, а не войны".
По словам Орбана, то, что произошло, является еще одним аргументом против "брюссельской сверхдержавы" и в пользу сильных национальных государств: мол, когда решение принимали страны-члены ЕС, был достигнут мир, а "имперский центр" начал войну.
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Для Орбана вся эта дикость допустима ...
отже, не тільки росію не чіпають а вже і російських дружбаків бояться чіпати.
сцикоевропа.