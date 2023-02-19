РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11842 посетителя онлайн
Новости
3 921 30

Украина уже стала членом ЕС, нужно только институционально это оформить, - Боррель

боррель

Украинцы в борьбе с российской агрессией изменили историю и доказали, что Украина по определению принадлежит Европейскому Союзу, и ЕС должен уточнить свои процедуры, чтобы отразить эту реальность.

Об этом сегодня во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Мы должны изменить наши процедурные правила. Это изменит размеры Европы. Когда ты переходишь с 27 членов на 33, для этого нужны адаптированные правила принятия решения. Это будет сложная работа, потому что еще до войны в Украине были многочисленные проблемы. Украина должна трансформировать свои структуры, противостоять коррупции и развивать экономику — все это сейчас разрушено. Украина - член ЕС, это просто должно быть институционально оформлено. Они должны провести работу, а мы им поможем и проведем работу со своей стороны. Нравится это кому-то или нет", - заявил Боррель.

Дипломат добавил, что "Евросоюз - это армия Украины", поскольку российское вторжение является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности".

Читайте также: Моравецкий: Украина не должна быть буферной зоной. Ее место – в ЕС и НАТО

Автор: 

Украина (44969) членство в ЕС (1022) Евросоюз (17141) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
ага. осталось теперь только всю дерьмаковскую ж оп-у в руководство ес интегрировать. шоб уже воровали открыто в европейских масштабах, а не только яйца килограммами по месту.
показать весь комментарий
19.02.2023 11:58
+7
Квартал тепер буде на евровечірках розважати
показать весь комментарий
19.02.2023 11:55
+7
Будьте ласкаві, взяти під повний контроль і керівництво, те плісняве, що править Україною.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Квартал тепер буде на евровечірках розважати
показать весь комментарий
19.02.2023 11:55 Ответить
А куда ж вы теперь денетесь если в Европе больше 5млн украинцев а в Украине половина всего оружия НАТО
показать весь комментарий
19.02.2023 11:57 Ответить
ага. осталось теперь только всю дерьмаковскую ж оп-у в руководство ес интегрировать. шоб уже воровали открыто в европейских масштабах, а не только яйца килограммами по месту.
показать весь комментарий
19.02.2023 11:58 Ответить
Красти буде зручніше не тільки в українців
показать весь комментарий
19.02.2023 12:00 Ответить
Ну то Орбану про це розкажіть, бо він, бідненькій, починає відчувати, як дупа репається від сидіння на двох стільцях: один - московія, інший - ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:00 Ответить
Вчора зацікавився, подивився площу України у порівнянні з іншими Європейськими державами - Україна найбільша!

Думаю - не всі захочуть мати такого конкурента в ЄС!

Але то їхні проблеми!
показать весь комментарий
19.02.2023 12:02 Ответить
Територія велика, чудова, розташована поруч, але ВВП жалюгідний - якщо приборкати потвор за парєбріком, це ідеальне місце для великого і невеликого бізнесу. Ми не конкурент, а майданчик для високоприбуткових інвестицій перш за все.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:57 Ответить
Так. Територія дозволяє будувати все що завгодно. Населення достатньо для роботи на підприємствах різноманітного профілю. Працівники мають достатнью загальну освіту. Електроенергії після ремонту інфраструктури буде достатньо, виходячи з того що до війни було перевироблення. Водні ресурси достатні. Трохи розгалузити залізничні шляхи, автомагістралі, та відновити річкові перевезення. Це все вирішується. Якщо платити 50 відсотків від середньоевропейської платні то це і бізнесу буде вигідно і українці нікуди не поїдуть заробляти та там же і витрачати зароблене.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:06 Ответить
Ну подивимось, як нас будуть приймати до Євросоюзу...
показать весь комментарий
19.02.2023 14:51 Ответить
Як будемо вступати, так і прийматимуть. Ліквідуємо олігархічну мафію і відкриємо вільний ринок для іноземних інвесторів, приймуть швидко і з радістю. Не ліквідуємо, морквина ще довго тіліпатиметься перед нашим носом.
показать весь комментарий
19.02.2023 20:02 Ответить
Вашими б устами, та мед пити!

Практично все моє доросле життя в нашій країні боряться з корупцією і олігархами - вон днями Зелений заявив, що першої в нас вже нема!

А Курочка Ряба з золотими яєчками в нас міністром оборони працює... у воєнний час!
показать весь комментарий
19.02.2023 20:11 Ответить
Боротися з олігархічною системою і її невід'ємною частиною - нашою системною корупцією - немає сенсу. Вони або ліквідуються одразу, або живуть до настання через них остаточної смерті України.
А будь-яка з ними боротьба є лише імітацією бурхливої діяльністю з нульовим або від'ємним результатом.
показать весь комментарий
19.02.2023 20:30 Ответить
Будьте ласкаві, взяти під повний контроль і керівництво, те плісняве, що править Україною.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:03 Ответить
Так, але не лише офіційне керівництво у складі тимчасових дрібних мародерів з функціоналом чергових цапів-відбувайлів, а і їх залаштункових поводирів-олігархів.

Без жодних вилучень і від самого 91 року!
показать весь комментарий
19.02.2023 13:04 Ответить
керівництво плісняве брати під контроль повинні не європейці, а наш мудрий нарід. і не так брати під контроль, а навпаки, повинен таке керівництво взагалі не обирати до влади.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:22 Ответить
а документально?? обіцянка-цяцянка -вона така як морквинка на мотузку перед вислючком
показать весь комментарий
19.02.2023 12:04 Ответить
показать весь комментарий
19.02.2023 12:17 Ответить
обіцяти - не одружуватись!
показать весь комментарий
19.02.2023 12:10 Ответить
Так приймайте!.
показать весь комментарий
19.02.2023 12:23 Ответить
Ну, так....!!!
показать весь комментарий
19.02.2023 12:52 Ответить
Давно бы приняли.Но нужно порядок сперва навести
показать весь комментарий
19.02.2023 12:58 Ответить
Не дай Бог. Наведіть спочатку порядок у своїй країні, а потім уже лізти до ЕУ. 73% дебілів, хамів та злодіїв - Європа цього не витримає.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:00 Ответить
В Європи є така Угорщина і нічого, живе.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:18 Ответить
Так що треба і далі засирать Європу?
показать весь комментарий
19.02.2023 14:13 Ответить
Розслабся, ніхто Україну в ЄС брати не буде, поки не проведуть реформи, не поборять корупцію і не закінчиться війна. А так як з корупцією ніхто боротися не буде (бо корупція це частина Українського менталітету) Україні в ЄС в найблищі десятиліття не бути.

PS:Розмови про вступ України до ЄС то пусті балачки.
показать весь комментарий
19.02.2023 13:33 Ответить
Там усі українці відразу пішли захищати свою батьківщину. Зустались одні зе-дебіли. Бід 1950 року в Украйіну було завезено 15-20 мілліонів кацапів з параши. Зараз вони, 73% і вибірають собі клоунів прокацапських. Не можно допустити цю гидоту в Європу.
показать весь комментарий
19.02.2023 14:58 Ответить
опять ослу морковка
показать весь комментарий
19.02.2023 13:06 Ответить
В Жозепа очі відкрилися під час візиту до москви за рік до війни. З тих пір він наша людина!
показать весь комментарий
19.02.2023 13:09 Ответить
То велика проблема, ще біль ніж захоплені території, бо саме інституцій в Україні немає, а тільки кормушки для родичів і друзів.
показать весь комментарий
19.02.2023 15:02 Ответить
 
 