Украина уже стала членом ЕС, нужно только институционально это оформить, - Боррель
Украинцы в борьбе с российской агрессией изменили историю и доказали, что Украина по определению принадлежит Европейскому Союзу, и ЕС должен уточнить свои процедуры, чтобы отразить эту реальность.
Об этом сегодня во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Мы должны изменить наши процедурные правила. Это изменит размеры Европы. Когда ты переходишь с 27 членов на 33, для этого нужны адаптированные правила принятия решения. Это будет сложная работа, потому что еще до войны в Украине были многочисленные проблемы. Украина должна трансформировать свои структуры, противостоять коррупции и развивать экономику — все это сейчас разрушено. Украина - член ЕС, это просто должно быть институционально оформлено. Они должны провести работу, а мы им поможем и проведем работу со своей стороны. Нравится это кому-то или нет", - заявил Боррель.
Дипломат добавил, что "Евросоюз - это армия Украины", поскольку российское вторжение является "экзистенциальной угрозой европейской безопасности".
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Думаю - не всі захочуть мати такого конкурента в ЄС!
Але то їхні проблеми!
Практично все моє доросле життя в нашій країні боряться з корупцією і олігархами - вон днями Зелений заявив, що першої в нас вже нема!
А Курочка Ряба з золотими яєчками в нас міністром оборони працює... у воєнний час!
А будь-яка з ними боротьба є лише імітацією бурхливої діяльністю з нульовим або від'ємним результатом.
Без жодних вилучень і від самого 91 року!
PS:Розмови про вступ України до ЄС то пусті балачки.