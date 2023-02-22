Папа накануне годовщины вторжения РФ осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине
Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине "абсурдна и жестока", и призвал к прекращению огня и переговоров. Эти заявления он сделал два дня к первой годовщине полномасштабного вторжения России.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
Во время еженедельной общей аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к мученическому украинскому народу".
Папа также добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя строить на развалинах".
С начала полномасштабного вторжения России в Украину папа Франциск упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и все больше критиковал Москву.
В начале этого месяца понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге.
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одразу прозрів - і згадав заповіді
1. екумунічне братество і співпраця на благо України - те що є зараз ...
2. злиття обох Церков в одну шляхом ліквідації однієї з них - на даному етапі розвитку Християнства дія практично не можлива ...
із окупантом та припинити воєнні діі , тобто капітулювати !!
Папа не засудив російську агресію проти України, а засудив "абсурдну та жорстоку війну" на території України. Ну, війна, в принципі, іншої й не буває. Усі війни абсурдні та жорстокі.
А слабО Папі назвати росію агресором, а путіна кривавим убивцею?
Галич О . був правий: https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw
Іст орію світу папі гріх забувати!!!
За методичками поедет? Или вовремя не заплатили?