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Новости Война
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Папа накануне годовщины вторжения РФ осудил "абсурдную и жестокую" войну в Украине

папа,бенедикт

Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине "абсурдна и жестока", и призвал к прекращению огня и переговоров. Эти заявления он сделал два дня к первой годовщине полномасштабного вторжения России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Во время еженедельной общей аудиенции Франциск назвал это "печальной годовщиной" и сказал, что он "близок к мученическому украинскому народу".

Папа также добавил, что "настоящую победу" в Украине "нельзя строить на развалинах".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину папа Франциск упоминал Украину почти во всех своих публичных выступлениях и все больше критиковал Москву.

Читайте: Папа Римский Франциск призвал не забывать в молитвах о дорогах мира для Украины

В начале этого месяца понтифик заверил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Он также добавил, что до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву. Но Франциск отметил, что просит о диалоге.

католики (57) Папа Римский (441) Франциск (181)


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Топ комментарии
+14
Мінфін США почав розслідувати - звідки в банку Ватикана 3млрд. російських корупційних грошей

одразу прозрів - і згадав заповіді
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22.02.2023 13:01
+14
Війну засудив. Росію - не засудив. Звідки ж війна взялася? А хто його знає. Саме видно виросло. Папа крутиться як вуж на сковорідці, щоб убивцю вбивцею не назвати.
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22.02.2023 13:05
+10
Вагнер під Бахмутом
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22.02.2023 13:07
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Мінфін США почав розслідувати - звідки в банку Ватикана 3млрд. російських корупційних грошей

одразу прозрів - і згадав заповіді
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22.02.2023 13:01 Ответить
Дай посилання. Це була новина не про Ватикан, а про протестанську церкву у США. І не про 3 ярда, а про відсутність прозорої звітності.
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22.02.2023 20:37 Ответить
Дивлячись на цього "папу" усвідомлюєш всю гидотність того що означається як "єзуїтство"!
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22.02.2023 13:04 Ответить
"православний" фсб/кгб поп гундяй по Вашому кращий ???
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22.02.2023 13:15 Ответить
старе римске пердло
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22.02.2023 13:25 Ответить
Всі совки є експертами з "єзуїтства". Таке враження, що вони відчули роботу єзуїтів на своїй шкурі. Насправді такі заяви про "єзуїтство" -- це повторення комуняцьких банальностей.
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22.02.2023 13:25 Ответить
Найперше сумнівайтеся у собі! http://sum.in.ua/s/jezujitstvo
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22.02.2023 14:09 Ответить
Ішли б Ви зі своїм комуняцтвом do dupy!
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22.02.2023 17:03 Ответить
Війну засудив. Росію - не засудив. Звідки ж війна взялася? А хто його знає. Саме видно виросло. Папа крутиться як вуж на сковорідці, щоб убивцю вбивцею не назвати.
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22.02.2023 13:05 Ответить
Не плутайся під ногами,папка. Займайся краще своїми педофілами в рясах.
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22.02.2023 13:07 Ответить
Вагнер під Бахмутом
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22.02.2023 13:07 Ответить
не фотошоп,це "пітушиний король" пригожин поділився фото своїх zдохляків із пвк "вагнер"
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22.02.2023 13:08 Ответить
гарно лежать .. в рядок
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22.02.2023 15:46 Ответить
Ого , вражає 😳
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22.02.2023 14:00 Ответить
Цей «папа» нам зовсім не папа. І це із всією повагою до греко-католиків. Вже настав час до об'єднання.
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22.02.2023 13:08 Ответить
УГКЦ не може обʼєднатися з ПЦУ з чисто канонічних міркувань !!! виходів є два:
1. екумунічне братество і співпраця на благо України - те що є зараз ...
2. злиття обох Церков в одну шляхом ліквідації однієї з них - на даному етапі розвитку Християнства дія практично не можлива ...
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22.02.2023 13:19 Ответить
В самій церкві я не бачу взагалі ніяких відмінностей. Які канонічні міркування!? Головою української греко-католицької церкви являється римський папа-ось і вся відмінність. Служба проходить українською мовою і всі моляться одному Богу.
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22.02.2023 13:51 Ответить
Окрім підпорядкування те ще щось є відмінне ... я не теолог, тому більш докладно не можу сказати ...
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22.02.2023 13:58 Ответить
Папа також додав, що "справжню перемогу" в Україні "не можна будувати на руїнах". Папа ,касір в банку Ватікану .котрий отримує свої "юдині проценти" від зберігання рашистськи лярдів.котрі куйло витрачає на війну з Україною і вбивства українського народу. Папа ,холуй рашиста ,справжню перемогу не тільки України.але і всієї світової спільноти і самого Господа Бога можна збудувати лишень на руїнах і розвалинах держави - антихриста на землі 3,14дерації
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22.02.2023 13:09 Ответить
Якщо чесно, то папа рік тому , взагалі намагався примирити нас
із окупантом та припинити воєнні діі , тобто капітулювати !!
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22.02.2023 13:09 Ответить
Класичний приклад обтічного формулювання. Ні вашим, ні нашим, коли і жертву шкода і агресора назвати агресором страшно.
Папа не засудив російську агресію проти України, а засудив "абсурдну та жорстоку війну" на території України. Ну, війна, в принципі, іншої й не буває. Усі війни абсурдні та жорстокі.
А слабО Папі назвати росію агресором, а путіна кривавим убивцею?
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22.02.2023 13:10 Ответить
Цікаво, а де заховані статки ху йла? а там немало небагато ще в 2014-му році в мережі проскакувала цифра від 200 лярдів американських зелених. І, як усі пам'ятають, після 1-го "ріхвірєндума" 11.05.2014. планувався через деякий час і 2-й "ріхвірєндум" по прісоєдінєнію дири до кацапії. і в цей проміжок між тими ріхвірєндумами в мацкву приїжджав президент Швейцарії. і вже потім той другий ріхвірєндум відмінили. Цікаво, чи пов'язана відміна його з візитом швейцарця чи ні.
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22.02.2023 13:10 Ответить
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22.02.2023 13:12 Ответить
Папа, на грошах газпрьома, забув, як ***** прутін вдерся в Україну убивати Українців!!!
Галич О . був правий: https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw https://www.youtube.com/watch?v=5CyfJqMi5Uw

Іст орію світу папі гріх забувати!!!
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22.02.2023 13:13 Ответить
Папа, отдай Ху#лу пол-Ватикана, а потом договорись с ним посредине.
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22.02.2023 13:25 Ответить
ти старе римске пердло !! от ти хто
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22.02.2023 13:26 Ответить
Я не розумію, вот нахера, потрібні ці інституції, папи ,патріархати ,та інші зберателі грошей від населення, коли вони ,не мають впливу на Сатана, та не можуть его приборкати.
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22.02.2023 13:46 Ответить
А засудити винуватця цієї війни слабо? (((
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22.02.2023 13:48 Ответить
нах
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22.02.2023 13:56 Ответить
В казне папы хранится 1 триллион долларов мавзолейного Вермахта,типа НЗ путлера...,от Роснефти и ГрязьПрома...
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22.02.2023 14:22 Ответить
кто начал войну, папа? скажи, а не разглагольствованиями занимайся
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22.02.2023 14:49 Ответить
Главное слово папа не сказал - война захватническая
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22.02.2023 15:56 Ответить
... до сих пор не посетил Киев, поскольку сейчас нет возможности приехать в Москву ...

За методичками поедет? Или вовремя не заплатили?
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22.02.2023 18:13 Ответить
 
 