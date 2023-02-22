Резников: Российские танки "ворвались" ночью в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты. ФОТО

Украина отправила 4 трофейных российских танка в Германию, Литву, Латвию и Эстонию. Там их выставят в качестве музейных экспонатов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам. 24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", – написал он в фейсбуке.

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Резников отметил, что европейцы смогут вблизи "посмотреть на настоящее лицо" российской оруженной машины. Уже чаще, по его мнению, оно вызывает не тотальный страх, а отвращение и презрение.

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"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – добавил министр обороны.