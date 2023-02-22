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Новости Война
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Резников: Российские танки "ворвались" ночью в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты. ФОТО

резніков

Украина отправила 4 трофейных российских танка в Германию, Литву, Латвию и Эстонию. Там их выставят в качестве музейных экспонатов.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью 4 российских танка "ворвались" в ЕС и НАТО. Но, как говорится, есть нюанс. Благодаря украинским воинам. 24 февраля граждане четырех стран - Германии, Литвы, Латвии и Эстонии - одновременно увидят, что российские танки могут попасть в Европу через Украину только в виде музейных экспонатов", – написал он в фейсбуке.

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Резников: Российские танки ворвались ночью в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты 01
Резников: Российские танки ворвались ночью в ЕС и НАТО. Как музейные экспонаты 02

Резников отметил, что европейцы смогут вблизи "посмотреть на настоящее лицо" российской оруженной машины. Уже чаще, по его мнению, оно вызывает не тотальный страх, а отвращение и презрение.

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"Больше европейцев убедится, что Россию можно и нужно побеждать на поле боя. И лучше это сделать в Украине, чтобы потом не пришлось останавливать врага у своего дома", – добавил министр обороны.

выставка (449) танк (2260) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+25
Шото цього мародера Резнікова дуже багато в новинах стало ...
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22.02.2023 14:07
+24
Копии контрактов на продукты для армии по сумасшедшим ценам от месье Резникова были приложены к сопроводительным документам на танки?...
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22.02.2023 14:06
+22
Нехай дивляться як Україна крошить другу армію.
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22.02.2023 14:05
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Нехай дивляться як Україна крошить другу армію.
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22.02.2023 14:05 Ответить
Вони нам гроші на яйця, а ми їм металобрухт. Влаштувався пацан розподільником яєць і диспечером диванів з баксами.
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22.02.2023 14:11 Ответить
норм троллинг ))
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22.02.2023 14:06 Ответить
Обоснуй
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22.02.2023 14:18 Ответить
Копии контрактов на продукты для армии по сумасшедшим ценам от месье Резникова были приложены к сопроводительным документам на танки?...
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22.02.2023 14:06 Ответить
Шото цього мародера Резнікова дуже багато в новинах стало ...
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22.02.2023 14:07 Ответить
Ще й , скотиняка , намагається бути "оригінальним" : ...руські танки вдерлися в ЄС і НАТО ... Шутнік хрєнов.
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22.02.2023 14:14 Ответить
Цікаво, скільки бюджету коштують його піарні бенефіси. Великий сумнів, що цей клоп платить з власної кишені.
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22.02.2023 14:15 Ответить
Це щоб ми звикали до корупції...
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22.02.2023 15:15 Ответить
Яйца в кг того стоят.А с возможным приходом ему на замену тандема Буданов-гогиашвили в новостях их будет не меньше..,а то и побольше..
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22.02.2023 17:23 Ответить
Резнікопф!
Спроба пожартувати нагадює щось рідке та жовтувате!
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22.02.2023 14:07 Ответить
Ракет дальностью 1000 км в Украине нет,но если понадобится мы их применим., сказал генерал Залужный 💪✊ Потужный...🥇🥇🥇
Слава ЗСУ та генералу Мудрому 👍💯💙💛🔱🔱
...😝
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22.02.2023 14:09 Ответить
Вспомнил цитату Голды Меир :
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."👍🏼👍🏼👍🏼😊
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22.02.2023 14:16 Ответить
***** еще и норм повыбирали....нет чтоб ржавые с берцой кацапа на броне
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22.02.2023 14:12 Ответить
На цьому шобла резніка і Ко заробила більше, ніж на яйцях?
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22.02.2023 14:13 Ответить
Сподіваюсь хоч не боєздатні, а то нас не зрозуміють.
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22.02.2023 14:23 Ответить
Полякам минулого року уже подарували гранатомет.
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22.02.2023 14:38 Ответить
у нас і не прийнято звільняти корупціонерів. Бо всі знають що то корупціонери ще в момент призначення. І за що ж звільняти людину, яка робить очікувані кроки і нічим вас не дивує. Всі знають, від кого призначають людей, кому треба подзвонити «Better call …" і куди йдуть грошові потоки.
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22.02.2023 14:40 Ответить
Придурок
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22.02.2023 14:53 Ответить
вторая армия мира
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22.02.2023 14:57 Ответить
... лежит поверх первой
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22.02.2023 15:25 Ответить
Этих нам не присылайте. У нас из и так хватает.
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22.02.2023 17:46 Ответить
береги яйца
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22.02.2023 15:33 Ответить
петухи не несуть яйця а то був би золотой петушок
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22.02.2023 15:44 Ответить
Воно нікчемне прокралося, а тепер хоче відволікти увагу дебільним бахвальством про рашистські танки, які «вдерлися» до ЄС і НАТО?
Схиблений скомарох!
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22.02.2023 15:46 Ответить
Я так понимаю, что обратно этим же транспортом что то полезное повезут
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22.02.2023 15:53 Ответить
Цікаво, чи перевірили їх на відсутність небезпечних артефактів всередині, бо в Україні вже були випадки, коли діти отримували поранення.
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22.02.2023 17:01 Ответить
Рєзніков - сране воровите базікало, як і вся ЗЄ-влада.
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22.02.2023 17:30 Ответить
Пан юморист, блеать.
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23.02.2023 08:44 Ответить
 
 