Генерал Бундесвера Фрейдинг: Оборона ВСУ в сложной фазе, РФ учится. Западные танки помогут Украине

Бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что оборона Вооруженных Сил Украины сегодня находится в сложной фазе.

Об этом он сообщил в интервью агентству dpa, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, оборона украинцев в сложной фазе, так как военное руководство РФ показывает способность к обучению.

Он отметил, что Украина сейчас не может пополнять свои части только добровольцами и набирает резервистов разных рангов.

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"Это указывает на то, что в настоящее время они находятся под давлением", — сказал Фройдинг.

Генерал подчеркнул, что западные танки и бронемашины помогут ВСУ создать локальное превосходство на фронте и добиться успеха как в обороне, так и в атаке.

"С другой стороны, широкое продвижение затруднено. Линия фронта имеет протяженность 1200 километров. Однако украинцы доказали, что тактически они могут быть очень умелыми", — заявил военачальник.

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