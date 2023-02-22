"Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП
Нардеп Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать полицейскому взятку по делу о ДТП, заключил соглашение с прокурором.
Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Трухин сегодня пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда. В ходе заседания стало известно, что депутат подписал с прокурором САП соглашение о признании виновности.
Он обязался в течение 30 дней лично перечислить 6 млн грн на проект United24 "Армия дронов" в поддержку Вооруженных Сил Украины.
Также Трухин согласовал с прокурором свое наказание – 4 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 68 тыс. грн.
Защитник Трухина со своей стороны отметил, что нардеп сдаст свои полномочия как народный депутат.
Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".
1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, а як ви розцінюєте застосування зброї Пашинським свого часу?
Ладу не буде поки не оновлять суди і ті не почнуть саджати за злочини.
1) звідки у депутата з зарплатою ~50тисяч знайшлися 6 мільйонів?
2) де результати обіцяної експертизи чи був Трухін за кермом ауді під час аварії?
3) чьому притягли до відповідальності за аварію людину яка, можливо, не була за кермом (оговорила себе), хто за це відповість?