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"Слуга народа" Трухин признал, что предлагал взятку и пошел на соглашение с САП

олександр,трухін

Нардеп Александр Трухин, подозреваемый в попытке дать полицейскому взятку по делу о ДТП, заключил соглашение с прокурором.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Трухин сегодня пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда. В ходе заседания стало известно, что депутат подписал с прокурором САП соглашение о признании виновности.

Он обязался в течение 30 дней лично перечислить 6 млн грн на проект United24 "Армия дронов" в поддержку Вооруженных Сил Украины.

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Также Трухин согласовал с прокурором свое наказание – 4 тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 68 тыс. грн.

Защитник Трухина со своей стороны отметил, что нардеп сдаст свои полномочия как народный депутат.

Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

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По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через изгородь и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.

САП (2070) Антикоррупционный суд (1211) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+56
Ось так тут все і робиться. Тупо відкупився.
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22.02.2023 15:31
+51
Звідки в них такі гроші? Він же не останні віддасть.
Скоти.
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22.02.2023 15:31
+39
Це не депутати, це грабіжники й бандити.
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22.02.2023 15:35
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Прашу понять і простіть(с)...
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22.02.2023 18:28 Ответить
Так а откуда у трухина 6 лямов гривен на ЗСУ, простите? Налоговая, ау *****. ****, вы, ******, бесполезные, сидите и не крякаете? Или вам, ********, занесли помимо заявленного?
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22.02.2023 18:39 Ответить
Майбутній орденоносець. Скоро нарік підпише указ.
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22.02.2023 18:45 Ответить
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22.02.2023 20:19 Ответить
Понять и простить... Він же свій, а не бариг порошенківський
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22.02.2023 20:29 Ответить
Ну, карочь, чувяк офіційно визнав, що і тіхонічка в лєс ходив, і скоїв ДТП, і засцяв, як чоловік, визнати свою вину, став давати хабаря. Угода зі слідством - не найкращий вихід, бо баблом все не закриєш: сволота - вона і після угоди зі слідством залишається сволотою. Одне слово - прізвище промовисте.
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22.02.2023 20:36 Ответить
Без комментариев.
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22.02.2023 21:07 Ответить
Прокурора за грати. Обікрав ЗСУ. Уявляєте скільки можна отримати коштів на ЗСУ кофіскувавши майно такого хабарника.
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22.02.2023 21:18 Ответить
Віддав відсоток від спижженого та й буде на волі. І всі ситі.
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22.02.2023 21:27 Ответить
Очередная показуха борьбы с коррупцией. Столько шума вокруг по сути мелкого случая. А в это время весь крупняк коррупционеров спокойно живет, ворует и здравствует...
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22.02.2023 21:28 Ответить
що? що означає дріб'язковий випадок?
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23.02.2023 00:24 Ответить
Обычное ДТП, в котором нет погибших по его вине.
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23.02.2023 07:41 Ответить
Розглядається не ДТП, а пропонування хабаря! При чому представником вищої політичної влади!!!
Цікаво, а як ви розцінюєте застосування зброї Пашинським свого часу?
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23.02.2023 10:48 Ответить
Все просто, як в анедктоді - "чесний Трухін" визнав провину і пішов...І зевиборець схаває все! Навіть всплакне від гордості, що зробив правильний вибір бо обрав таких "чесних Трухіних"! Зараз все просто - не на часі! Яйця кілогарамами - пох! Дав хабар - пох!
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22.02.2023 23:28 Ответить
если без матов то просто ******!!!!и не взывайте к зеленым ********* они здесь почти не ходят 1+1 и найвеличниший по видосам очень утомленный + супер марафон где все Арестович с яйцами по 17 грн
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22.02.2023 23:42 Ответить
Що за «угода з НАБУ»? Де таке прописано в законі
Ладу не буде поки не оновлять суди і ті не почнуть саджати за злочини.
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22.02.2023 23:58 Ответить
Откуда у этой гниды 6 миллионов гривен?Этим прокуратура не интересуется?
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23.02.2023 01:12 Ответить
Очередное зелёное лайно?Интересно сколько из партии Зелёной плесени воюет на фронте.Есть стойкая интуиция,что абсолютное большинство этих клещей отсижиаается в тылу как и тех дебилов,которые за них голосовали.Они с огромной радостью расходуют всех патриотов,воюющих на фронте
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23.02.2023 01:17 Ответить
какая мерзкая шидовская рожа
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23.02.2023 07:08 Ответить
Залишаються відкритими три питання:
1) звідки у депутата з зарплатою ~50тисяч знайшлися 6 мільйонів?
2) де результати обіцяної експертизи чи був Трухін за кермом ауді під час аварії?
3) чьому притягли до відповідальності за аварію людину яка, можливо, не була за кермом (оговорила себе), хто за це відповість?
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23.02.2023 09:44 Ответить
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