Шольц продолжит звонить Путину, несмотря на отсутствие результатов от этих разговоров

Несмотря на отсутствие результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит звонить в Кремль.

Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но важно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт, добавив, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций по войне.

Спикер не разделяет оценки некоторых экспертов, что риторика Путина стала менее агрессивной. "Мы услышали то же, что властитель в России говорит месяцами и неделями", - заметил он.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с речью перед федеральным собранием. Он снова обвинил Запад в войне, которую Россия ведет против Украины, и пообещал продолжать боевые действия.

Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину более дальнобойных систем Россия будет "далее отодвигать угрозу" от российских границ.

Также он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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