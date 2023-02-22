Шольц продолжит звонить Путину, несмотря на отсутствие результатов от этих разговоров
Несмотря на отсутствие результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит звонить в Кремль.
Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но важно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт, добавив, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций по войне.
Спикер не разделяет оценки некоторых экспертов, что риторика Путина стала менее агрессивной. "Мы услышали то же, что властитель в России говорит месяцами и неделями", - заметил он.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с речью перед федеральным собранием. Он снова обвинил Запад в войне, которую Россия ведет против Украины, и пообещал продолжать боевые действия.
Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину более дальнобойных систем Россия будет "далее отодвигать угрозу" от российских границ.
Также он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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Сама Європа багато її лідерів і також світу не в повній мірі зрозуміли і усвідомили що Бен ладен і інші гівно терористи відпочивають , якщо порівнювати з цим лайном.
Сорь. У мене сьогодні бажання вчептися в глотку всім, тому що прийшли снаряди 119 мм замість 120. І, підозрюю, таке щастя не тільки нам випало.
Как Гитлер пришел к власти с помощью Сралина в 1933 году...коротко и ясно...
- Алё, Кремль? Дайте Путина.
- (Путин) Кхем... Чаво?
- (Щольц) Ггыгыгыгыгыгыгы (бросает трубку)