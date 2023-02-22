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Новости Война
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Шольц продолжит звонить Путину, несмотря на отсутствие результатов от этих разговоров

шольц,путін

Несмотря на отсутствие результатов переговоров с президентом России Владимиром Путиным, канцлер ФРГ Олаф Шольц продолжит звонить в Кремль.

Об этом сказал спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Важно оставаться в контакте. Канцлер и правительство в этом убеждены. Мы не видим желания Путина остановить войну, но важно время от времени звонить в Москву", - сказал Гебештрайт, добавив, что звонить следует даже при отсутствии результатов разговоров и разности принципиальных позиций по войне.

Спикер не разделяет оценки некоторых экспертов, что риторика Путина стала менее агрессивной. "Мы услышали то же, что властитель в России говорит месяцами и неделями", - заметил он.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин выступил с речью перед федеральным собранием. Он снова обвинил Запад в войне, которую Россия ведет против Украины, и пообещал продолжать боевые действия.

Путин пригрозил, что в случае поставок в Украину более дальнобойных систем Россия будет "далее отодвигать угрозу" от российских границ.

Также он заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Также читайте: В послании к Федеральному собранию Путин повторил давнюю риторику в попытке выиграть больше пространства и времени для затяжной войны, - ISW

Автор: 

путин владимир (31335) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+10
Такі вчинки що Макрона що Шольца показує як світ і їх лідери далекі від того розуміння що таке рашка і їх влада.Вони не розуміють своими мізками що пуйло від цього кайфує що вони принижуються перед ним.Вони думають що з ним можна розмоовляти і думають що вони роблять демократичні способи домовитися.Але вони не розуміють що ця тварюка це сприймає зовсім по іншому і тільки сміється над ними.в 45 з Гітлером хтось хотів домовлятися?Макрон сам зізнався як путлер його обманув і притому не один раз.Не вже цим лідерам не доходить що з терористами і цими гнидами розмовляти не можна.Навіть влада совка того союзу не була така й"бнута як це опущенне плішиве гівно !
Сама Європа багато її лідерів і також світу не в повній мірі зрозуміли і усвідомили що Бен ладен і інші гівно терористи відпочивають , якщо порівнювати з цим лайном.
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22.02.2023 15:59
+9
Шольц, не отбирай хлебушек у Макрона, не звони
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22.02.2023 15:48
+7
а тим часом в кремлі

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22.02.2023 16:03
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Шольц, не отбирай хлебушек у Макрона, не звони
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22.02.2023 15:48 Ответить
в гроб хай собі зателефонує куколд бюргерський
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22.02.2023 15:49 Ответить
макрону звони.. там не зайнято
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22.02.2023 15:49 Ответить
*******,що тут ще скажеш?
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22.02.2023 15:52 Ответить
Назвонюють -- не дають путі спокіино здохнути .
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22.02.2023 15:52 Ответить
Продовження пісні «позвоні мнє, позвоні…»?
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22.02.2023 15:53 Ответить
Ёжик кололся... плакал... но упёрто продолжал лезть на кактус... Шольц, как мне кажется, имеет какие то мазохистские начала в себе...
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22.02.2023 15:59 Ответить
Такі вчинки що Макрона що Шольца показує як світ і їх лідери далекі від того розуміння що таке рашка і їх влада.Вони не розуміють своими мізками що пуйло від цього кайфує що вони принижуються перед ним.Вони думають що з ним можна розмоовляти і думають що вони роблять демократичні способи домовитися.Але вони не розуміють що ця тварюка це сприймає зовсім по іншому і тільки сміється над ними.в 45 з Гітлером хтось хотів домовлятися?Макрон сам зізнався як путлер його обманув і притому не один раз.Не вже цим лідерам не доходить що з терористами і цими гнидами розмовляти не можна.Навіть влада совка того союзу не була така й"бнута як це опущенне плішиве гівно !
Сама Європа багато її лідерів і також світу не в повній мірі зрозуміли і усвідомили що Бен ладен і інші гівно терористи відпочивають , якщо порівнювати з цим лайном.
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22.02.2023 15:59 Ответить
"Двіжєньє всьо. Цель нічто." ... Шольц опортуніст "однако".
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22.02.2023 16:05 Ответить
Може Шольц за звичкою звонить куратору по штазі?
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22.02.2023 16:02 Ответить
а тим часом в кремлі

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22.02.2023 16:03 Ответить
Шольц із Макроном одняйкові близнюки ??? Як сташно жити
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22.02.2023 16:03 Ответить
Ага, одно яйцо на двоих...
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22.02.2023 16:21 Ответить
Тільки яйки? А млеко????
Сорь. У мене сьогодні бажання вчептися в глотку всім, тому що прийшли снаряди 119 мм замість 120. І, підозрюю, таке щастя не тільки нам випало.
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22.02.2023 16:36 Ответить
Блін. Це вже в них якась манія! Може їм пора до психолога звернутися
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22.02.2023 16:08 Ответить
мазохист )))
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22.02.2023 16:09 Ответить
Вова, пративный, атветь!
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22.02.2023 16:10 Ответить
Мабуть коли путло здохне, ці телефоні ман'яки макроношольці продовжать йому дзвонити попри відсутність результатів від цих розмов.
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22.02.2023 16:11 Ответить
придурок. тільки гірше робить...
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22.02.2023 16:12 Ответить
ну мы же не знаем о чем базарят ? может шольц с микроном пранкеры )))) звонят путину и когда тот говорит "алло", они сходу говорят "*****" и вешают трубку )))))))
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22.02.2023 16:15 Ответить
Шмальц - неисправимый!
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22.02.2023 16:23 Ответить
Дайте я позвоню! Результат тот же, но хоть выматерю в сласть
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22.02.2023 16:24 Ответить
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22.02.2023 16:28 Ответить
Так а смысл? Пусть лучше в рынду позвонит, больше толку будет
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22.02.2023 16:31 Ответить
Sidit na dvuh kreslah....
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22.02.2023 16:31 Ответить
після того як ху йло прямо наїпав Макрона з вагнерівцями в Африці, то у Макрона хоча б на якомусь мінімумі повинна проявитися самоповага, щоб більше не дзвонити тому ху йлу. так само як наїпало ху йло і Байдена, коли сказало йому, що не буде нападати на Україну. і з початку нападу Байден мабуть ні разу не говорив з ху йлом. Шольц такими заявами принижує себе в очах всього цивілізованого світу, оскільки всі давно вже зрозуміли, що ху йло - то є неадекватна, відірвана від реальності істота, з якою нема про що говорити.
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22.02.2023 16:38 Ответить
https://youtube.com/shorts/EU3yfec9zTg?feature=share ...

Как Гитлер пришел к власти с помощью Сралина в 1933 году...коротко и ясно...
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22.02.2023 16:47 Ответить
Западаноевропейские страны суетятся и шарахаются из одной крайности в другую, потому что их фантомное влияние оказалось пустышкой. Их роль в мире не больше чем у условных Болгарий или Румыний. Просто не в меру болтливые статисты.
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22.02.2023 16:52 Ответить
а ти тут чого разкукарекался лапоть. брись в курятнік до *****
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22.02.2023 18:34 Ответить
Мировая революция чЛенина Сралина точно пустой звон для дебилов краснопузых 👹👺💀👽 Статисты обосранные обезьяны путлера СкреПОНОСные Шариковы 😁👎
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22.02.2023 16:55 Ответить
Байден после развала блока НАТО в 2012 году,по факту создаёт новый блок НАТО...и это факт 🇱🇷🇬🇧🇺🇦✊💪
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22.02.2023 16:58 Ответить
да пусть хоть раком загнётся,главное чтобы оружие давал Украине!
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22.02.2023 17:04 Ответить
Может Шольц просто троллит *****?

- Алё, Кремль? Дайте Путина.
- (Путин) Кхем... Чаво?
- (Щольц) Ггыгыгыгыгыгыгы (бросает трубку)
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22.02.2023 17:04 Ответить
Шольцу пора переквалифицироваться в психиатра, раз его тянет общаться с пациентом
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22.02.2023 18:22 Ответить
діагноз.. завісімость от *****
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22.02.2023 18:32 Ответить
Эти звонки только придают уверенности террористу совершать свои преступления.
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22.02.2023 18:39 Ответить
Це якесь садо -мазо...
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22.02.2023 19:43 Ответить
 
 