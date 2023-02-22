Байден о приостановлении РФ участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях: Большая ошибка

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин совершил ошибку, приостановив участие РФ в последнем действующем договоре между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Большая ошибка", - коротко сказал он, комментируя решение Москвы.

Это был первый комментарий Байдена после того, как Путин объявил, что Россия "приостанавливает" свое участие в договоре из-за поддержки США Украины, и обвинил Соединенные Штаты и их союзников в НАТО в том, что они открыто работают на уничтожение России.

Напомним, сегодня Госдума единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Читайте также: Мир без контроля над ядерным оружием опасен, - в ООН отреагировали на решение России о стратегических наступательных вооружениях