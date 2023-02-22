Преподаватель крымского вуза уведомлен о подозрении за призывы к геноциду украинцев, - Офис генпрокурора

По данным следствия, доцент оккупационного Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора

Как отмечается, во время своих выступлений по "крымскому телевидению", мужчина поддерживал действия государства-агрессора, оправдывал преступления РФ и призывал к геноциду украинского народа. В своих выступлениях он использовал привычный нарратив российской пропаганды, что якобы украинцы не являются "полноценным народом", а денацификацию называл основной целью российской агрессии против Украины.

Таким образом, подозреваемый, будучи публичным лицом, влиял на аудиторию, оправдывал действия врага и превращал граждан Украины в легитимную и необходимую мишень для уничтожения.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

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