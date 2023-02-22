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Преподаватель крымского вуза уведомлен о подозрении за призывы к геноциду украинцев, - Офис генпрокурора

викладач

По данным следствия, доцент оккупационного Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора

Как отмечается, во время своих выступлений по "крымскому телевидению", мужчина поддерживал действия государства-агрессора, оправдывал преступления РФ и призывал к геноциду украинского народа. В своих выступлениях он использовал привычный нарратив российской пропаганды, что якобы украинцы не являются "полноценным народом", а денацификацию называл основной целью российской агрессии против Украины.

Таким образом, подозреваемый, будучи публичным лицом, влиял на аудиторию, оправдывал действия врага и превращал граждан Украины в легитимную и необходимую мишень для уничтожения.

При процессуальном руководстве прокуратуры автономии ему поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

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Автор: 

вуз (906) геноцид (416) Крым (26412) подозрение (492) Офис Генпрокурора (2479)


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Якщо цей кримський "доцент" захищався в Україні то потрібно позбавити його помилково виданого Україною диплому "кандидата наук".
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22.02.2023 17:06 Ответить
Скільки ще сотен тисяч українських смертей потрібно,щоби зрадників почали фізично знищувати,а не фуфлові підозри повідомляти??? Чому у кожної паскуди мордяка заблюрена? ***,якась гра в одні ворота...
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22.02.2023 17:35 Ответить
Дійсно, країна мусить та бажає знати своїх "героїв" в обличчя. Ну, щоби помилково на вулиці при зустрічі ні з ким не сплутати.
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22.02.2023 17:47 Ответить
Что за дебильная мода на всех ресурсах забирать морды ******- предателей?
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22.02.2023 17:49 Ответить
Де прізвище? Де морда обличчя?
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22.02.2023 19:08 Ответить
А як йому "повідомлено"? Листом, телефоном чи стуком в рельсу?
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22.02.2023 21:00 Ответить
 
 