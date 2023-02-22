Необходимо оказать Украине поддержку для победы, а затем не дать истории повториться, - Столтенберг

Нельзя допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что через год после вторжения Путин не готовится к миру, а "готовится к новой войне".

Столтенберг призвал союзников оказать Украине поддержку, необходимую для победы, а затем обеспечить, чтобы история не повторилась.

"Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет", – сказал он, вспомнив Грузию, Крым и Донбасс.

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"Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот цикл российской агрессии", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что союзники по НАТО защитят каждый дюйм территории союзников.

"Ваш визит в Киев направил четкое сообщение о непреклонной поддержке Украины", - сказал он Байдену.