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Новости Война
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Необходимо оказать Украине поддержку для победы, а затем не дать истории повториться, - Столтенберг

столтенберг

Нельзя допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что через год после вторжения Путин не готовится к миру, а "готовится к новой войне".

Столтенберг призвал союзников оказать Украине поддержку, необходимую для победы, а затем обеспечить, чтобы история не повторилась.

"Мы видели российскую модель агрессии на протяжении многих лет", – сказал он, вспомнив Грузию, Крым и Донбасс.

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"Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала разрушать европейскую безопасность. Мы должны разорвать этот цикл российской агрессии", – сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что союзники по НАТО защитят каждый дюйм территории союзников.

"Ваш визит в Киев направил четкое сообщение о непреклонной поддержке Украины", - сказал он Байдену.

Автор: 

НАТО (10002) россия (95702) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
"Необходимо оказать Украине поддержку для победы.."
Необходимо оказать Украине максимальную поддержку для победы - вот как должен говорить Столтенберг..
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22.02.2023 17:52
+3
Так точно,кеп! Необхідно!!!
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22.02.2023 17:27
+3
І то пошвидше.
Вже РІК війні.
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22.02.2023 17:49
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Ніколи не було, і от знов ...
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22.02.2023 17:22 Ответить
Так точно,кеп! Необхідно!!!
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22.02.2023 17:27 Ответить
На Мавзолейной Помойке путлера спивають пестню Миши Круга... Владимирский Централ... за что ж ты так рабZeю обосрал обоссцал и с КАЛен встать не 😁👺👹👹дал🦍💀👽
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱🥇Потужному 💪✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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22.02.2023 17:38 Ответить
А Орбану можна?
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22.02.2023 17:46 Ответить
І то пошвидше.
Вже РІК війні.
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22.02.2023 17:49 Ответить
"Необходимо оказать Украине поддержку для победы.."
Необходимо оказать Украине максимальную поддержку для победы - вот как должен говорить Столтенберг..
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22.02.2023 17:52 Ответить
Может сегодня или вчера надо было.
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22.02.2023 18:55 Ответить
У нас кров л'ється а ти су.ка призиваєшь чмо необисцяне
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22.02.2023 19:08 Ответить
F-16 будуть?
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22.02.2023 21:04 Ответить
Живуть там майбутнім - а тут ЗАРАЗ люди гинуть.
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22.02.2023 23:14 Ответить
Цікаво, яка буде реакція Столтенберга, США та Британії при таких подіях?

24/02/23 або ХХ/ХХ/24...китайські пісні про головне.

На 24.02.22 неоімперську машину Росії ідеологічно перемелено на фронтах України, залишилися ресурси як матеріальні, так і людські низької якості. Україна за наростаючою отримує матеріальні ресурси та можливість якісно нарощувати людські ресурси. Певні висновки з війни Китай вже отримав, але ось стратегічні цілі - головним інструментом є вплив, тепер вимагають виробити підхід до проблеми. Проблемі, яка на 24.02.22 та на 24.02.23 має різні цілі. На 24.02.22 за допомогою перемоги режиму Кремля розширював би вплив... але щось пішло не так. На 24.02.23 тепер завдання захистити горе-переможця м'яко кажучи від самого Заходу. Тут проблема не тільки дешевих ресурсів - проблема в тому, що не путінська Росія сама може вже впливати на Китай ідеологічно.

Невдала війна Кремля послабила вплив Китаю на країни Європи, а за цим йдуть ринки. Зробила залежною Китаю від "успіхів" війни і несе непередбачені ризики.
Тут просто черговим "мирним планам" за всі добрі проти всього поганого не відбутися... Якщо Мирний чи "мирний" план буде слабким за "спокусою", то це зведе ще більше впливу Китаю на світові процеси через неефективну і слабку зовнішню політику, що ще більше погіршить становище Китаю. За фактом, війна путінської Росії зробила за рік Китай вразливим до зовнішніх ризиків, за якими йдуть економічні. Це означає, що Китаю треба повернути ситуацію до 23.02.22.

Залишається проблема росії та Китаю щодо не розширення НАТО і не вступу України до ЄС для путінської росії, щоб Україна не відновила економічний потенціал, а за ним військовий, зберегла низькі соціальні стандарти, як основу слабкості громадянського суспільства.

Інструменти.
У Європі є так званий "китайський клуб", який використовує Китай як альтернативу ринкам та політики США та Британська співдружність - основа: Німеччина, Франція, Італія.
"Випадкові візити" Глава МЗС КНР Ван І - Німеччина, Франція, Італія... Москва.
Відсутні - США, Британія, Польща, країни Балтії та Східної Європи. Яка дивина... Італія відкрито підтримує

Так звана "формула миру" від України, яка як "Мінські угоди" через нелогічність у пунктах (м'яко кажучи) та процедурах не дає можливості завершити конфлікт.
"випадковість"
Німеччина підтримує усі 10 пунктів формули світу Зеленського - Бербок
Зеленський з Макроном обговорив реалізацію "формули світу"
Італія підтримує українську 'формулу миру' та кроки до НАТО? та ЄС?
Тонкість. Ключові положення формули Зеленського увійшли до проекту резолюції ГА ООН щодо України, - Кулеба. Голосування призначено до оголошення "мирного плану" Китаю.

Що запропонує Китай? Мирний чи " мирний " план має кілька етапів. Перший - вихід на ситуацію 23.02.22. Друге. До основного документа точно буде роз'яснення - "біс у деталях", тонкощах...

Що дає. Кордони 23.02.22 повертають ситуацію до довоєнного стану. Через незавершеність конфлікту путінська росія домагається не вступу України до НАТО та ЄС. Сама Росія повністю переходить у фарватер впливу Китаю.

Вплив США на Німеччину, Францію, Італію слабшає - Китай отримує вплив та ринки, все згідно з концепцією імперії впливу.

Якого ж типу дотримуватиметься територіальна цілісність України?
Друге. До основного документа точно буде роз'яснення на основі "формули світу" Зеленського, рішення якої буде відкладено в часі. Формально юридично Крим та Донбас українці, за фактом за "мирним планом Китаю" та К немає.
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23.02.2023 02:54 Ответить
Цей чувак (Столтенберг) навіть чисто зовні виглядає, як сцикун.🤡
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23.02.2023 08:01 Ответить
 
 