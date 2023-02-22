Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов

Сборная Украины не будет выступать на женском и мужском чемпионатах мира по боксу, потому что туда допущены спортсмены из России и Беларуси.

Об этом сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко для Суспільне Спорт, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", - сказал Ильченко.

Он добавил, что сборная Украины будет бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов.

Уточняется, что Польша, Чехия, США и Ирландия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды уже объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

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Примечательно, что Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта будет принимать индийский Нью-Дели.

Мужское мировое первенство 1-14 мая пройдет в узбекистанском Ташкенте.

Украина на последних чемпионатах мира по боксу завоевала лишь одну медаль: "золото" Юрия Захареева на ЧМ-2021 в первом среднем весе.

После решения США и Ирландии бойкотировать чемпионаты мира по боксу IBA отреагировала угрозами санкций против федераций этих стран.