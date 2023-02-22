Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов
Сборная Украины не будет выступать на женском и мужском чемпионатах мира по боксу, потому что туда допущены спортсмены из России и Беларуси.
Об этом сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко для Суспільне Спорт, передает Цензор.НЕТ.
"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", - сказал Ильченко.
Он добавил, что сборная Украины будет бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов.
Уточняется, что Польша, Чехия, США и Ирландия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды уже объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям.
Примечательно, что Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта будет принимать индийский Нью-Дели.
Мужское мировое первенство 1-14 мая пройдет в узбекистанском Ташкенте.
Украина на последних чемпионатах мира по боксу завоевала лишь одну медаль: "золото" Юрия Захареева на ЧМ-2021 в первом среднем весе.
После решения США и Ирландии бойкотировать чемпионаты мира по боксу IBA отреагировала угрозами санкций против федераций этих стран.
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Раніше була Міжнародна федерація аматорського боксу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Federation Internationale de Boxe Amateur, FIBA), яку заснували у 1920 році час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1920 літніх Олімпійських ігор 1920 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD Антверпені , представники національних асоціацій Англії, Франції, Бельгії, Бразилії та Нідерландів.
Але FIBA була розпущена в листопаді 1946 року як раз через втрату довіри до деяких керівників організації, у зв'язку з їх поведінкою у Другій світовій війні (підтримували нацистів!!) На її місце покликано Міжнародну асоціацію аматорського боксу. (**** )
Але потім **** стала керувати боксом на Олімпійських іграх без використання слова «аматор»..і загубила літеру "А".
Якщо ця IBA чи то **** не може сама поміняти росіянина Кремльова (бо гроші все інше затуляють ) то треба так саме як і в 1946 убирати від керування IBA чи то **** і створювати нову федерацію