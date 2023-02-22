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Новости Война
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Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян и белорусов

бокс

Сборная Украины не будет выступать на женском и мужском чемпионатах мира по боксу, потому что туда допущены спортсмены из России и Беларуси.

Об этом сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко для Суспільне Спорт, передает Цензор.НЕТ.

"Ответ наш четкий: наши спортсмены и представители федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", - сказал Ильченко.

Он добавил, что сборная Украины будет бойкотировать Олимпиаду в случае допуска россиян и белорусов.

Уточняется, что Польша, Чехия, США и Ирландия, Великобритания, Канада, Швеция и Нидерланды уже объявили о бойкоте ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WBA восстановила в рейтингах российских и белорусских боксеров: "Они не солдаты"

Примечательно, что Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта будет принимать индийский Нью-Дели.

Мужское мировое первенство 1-14 мая пройдет в узбекистанском Ташкенте.

Украина на последних чемпионатах мира по боксу завоевала лишь одну медаль: "золото" Юрия Захареева на ЧМ-2021 в первом среднем весе.

После решения США и Ирландии бойкотировать чемпионаты мира по боксу IBA отреагировала угрозами санкций против федераций этих стран.

Автор: 

Беларусь (7901) бойкот (244) бокс (598) россия (95702)


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Топ комментарии
+10
А що, гроші досі вимір совісті ?
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22.02.2023 17:49
+10
Голова Київської обласної асоціації футболу Засуха, синочок регіоналки Тетяни Засухи, з паспортом рф відпочиває в Австрії. Як він виїхав за кордон? Як він у 2022 році отримав медаль від Резнікова?
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22.02.2023 17:54
+8
А ще гроші можна під Бахмутом заробляти, і нікуди їхати не треба, ніяких тобі чемпіонатів.
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22.02.2023 17:55
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ну и зря ! надо было поехать туда всем желающим, даже хокеистам и фигуристам ))))) и набить кацапам ***** клюшками и коньками ! я думаю биатлонисты отличились бы, а спринтерам я бы раздал пистолеты - не убежиш и не спрячешся ))))
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22.02.2023 17:37 Ответить
Так я не зрозумів, це наказали наших спортсменів чи як? Бо чемніонати світу це місце де спортсмени заробляють гроші. Не пустити наших спортсменів заробляти гроші, ну таке якесь рішення.
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22.02.2023 17:44 Ответить
А що, гроші досі вимір совісті ?
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22.02.2023 17:49 Ответить
А ще гроші можна під Бахмутом заробляти, і нікуди їхати не треба, ніяких тобі чемпіонатів.
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22.02.2023 17:55 Ответить
Странно... А в статье про херсонских предателей, вы рассказывали, что продаются только алкаши и неудачники...
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22.02.2023 17:56 Ответить
Пусти свою дружину на кільцеву, недотямкуватий - дай жінці заробити.
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22.02.2023 18:04 Ответить
Може й сам там стати - на кожен товар знайдеться покупець.
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22.02.2023 18:21 Ответить
А він звідти і пише.
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22.02.2023 21:05 Ответить
це чемпіонат світу серед аматорів Міжнародна асоціація аматорського боксу і називатися вона повинна не IBA а **** із словом анг .Amateur. А очолює цю організацію росіянин -українофом колишній бандит Кремльов Умар.. він вже намагався наших українських боксерів позбавити права виступати під прапором України. По ньому було розслідування у 2019 і хотіли вигнати за кримінальне минуле, але напевне забашляли і залишили.

Раніше була Міжнародна федерація аматорського боксу (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. Federation Internationale de Boxe Amateur, FIBA), яку заснували у 1920 році час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1920 літніх Олімпійських ігор 1920 року в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD Антверпені , представники національних асоціацій Англії, Франції, Бельгії, Бразилії та Нідерландів.
Але FIBA була розпущена в листопаді 1946 року як раз через втрату довіри до деяких керівників організації, у зв'язку з їх поведінкою у Другій світовій війні (підтримували нацистів!!) На її місце покликано Міжнародну асоціацію аматорського боксу. (**** )

Але потім **** стала керувати боксом на Олімпійських іграх без використання слова «аматор»..і загубила літеру "А".

Якщо ця IBA чи то **** не може сама поміняти росіянина Кремльова (бо гроші все інше затуляють ) то треба так саме як і в 1946 убирати від керування IBA чи то **** і створювати нову федерацію
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22.02.2023 18:08 Ответить
Тобі стільки з під Бахмуту пишуть, а ще казали, що там гаряче.
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22.02.2023 18:28 Ответить
Голова Київської обласної асоціації футболу Засуха, синочок регіоналки Тетяни Засухи, з паспортом рф відпочиває в Австрії. Як він виїхав за кордон? Як він у 2022 році отримав медаль від Резнікова?
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22.02.2023 17:54 Ответить
ну как как... показал резникову яйца и получил медаль ))))
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22.02.2023 17:58 Ответить
Це ж Засуха - оборонець Віденського фронту, орденоносець, герой. Не то, що хлопці "прохлаждаються" в окопах з ледяною водою та відстрілюються від російського спецназу під Бахмутом
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22.02.2023 18:05 Ответить
І це правильно!
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22.02.2023 17:55 Ответить
Не можна виступати на одній кухні з тарганами!
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22.02.2023 17:57 Ответить
Бокс кровью не пахне.
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22.02.2023 18:05 Ответить
 
 