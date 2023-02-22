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На Харьковщине оккупированными остаются 29 населенных пунктов, связи с ними нет, - Синегубов

синєгубов,ізюм,келлоґ

Связи с пока оккупированными населенными пунктами Харьковщины нет, сколько там осталось жителей точно неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире национального марафона "Единые новости" начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"У нас временно оккупированными остаются 29 населенных пунктов, никакой связи с ними нет. Сообщения с этими территориями нет. Людей там осталось мало, но там они есть. Но мы не имеем возможности отправить туда гуманитарную помощь. Люди фактически год уже без электроэнергии. Ситуация достаточно тяжелая", - сказал Синегубов.

Он напомнил, что за весь год полномасштабной войны россияне не согласовали на Харьковщине ни одного "зеленого коридора", и эвакуация проходила только по хаотическим, ситуативным договоренностям и с учетом военной обстановки.

Как сообщалось, в Купянском районе Харьковской области проходит линия фронта. Войска РФ не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры. Временно оккупированными остаются менее 2% территории области.

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Автор: 

оккупация (10167) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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один із зебілів... дай згадаю... це був брехав, що вся Харківська область була Залужним звільнега. Коли йому вказував на його брехню (називаючи причини: в т.ч. що ЗСУ, на жаль, досі не має такої потужності, щоб звільняти ВСЮ окуповану територію) -
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22.02.2023 18:02 Ответить
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22.02.2023 18:41 Ответить
Вже піарятся Харьківской областью хоча ії ще не зільнили. Для мене Залужний такий же Узеленський як і їнші доки він не відповість де була армія коли переходили Чонгар 24.02.22 ? Чому перетин Чонгару був о 01.30 коли відомо що війска Московіі перейшли кордон о 05.00 ?
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22.02.2023 18:45 Ответить
 
 