На Харьковщине оккупированными остаются 29 населенных пунктов, связи с ними нет, - Синегубов

Связи с пока оккупированными населенными пунктами Харьковщины нет, сколько там осталось жителей точно неизвестно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в эфире национального марафона "Единые новости" начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"У нас временно оккупированными остаются 29 населенных пунктов, никакой связи с ними нет. Сообщения с этими территориями нет. Людей там осталось мало, но там они есть. Но мы не имеем возможности отправить туда гуманитарную помощь. Люди фактически год уже без электроэнергии. Ситуация достаточно тяжелая", - сказал Синегубов.

Он напомнил, что за весь год полномасштабной войны россияне не согласовали на Харьковщине ни одного "зеленого коридора", и эвакуация проходила только по хаотическим, ситуативным договоренностям и с учетом военной обстановки.

Как сообщалось, в Купянском районе Харьковской области проходит линия фронта. Войска РФ не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры. Временно оккупированными остаются менее 2% территории области.

Читайте также: Оккупанты обстреляли по меньшей мере 20 приграничных населенных пунктов Харьковщины за прошедшие сутки, - ОВА. ФОТОрепортаж