Россияне ударили 255 ракетами по 112 критическим объектам инфраструктуры, - генпрокурор Костин

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что 255 ракетных атак РФ, начавшихся 10 октября 2022 года, по критическим объектам Украины достигли своих целей.

"Начиная с октября, если я не ошибаюсь, это было 10 октября 2022 года, враг уничтожает критическую инфраструктуру. В частности, совершил 255 ударов по 112 объектам. Это те удары, которые достигли целей, а не те, которые были сбиты нашими военными ", - сказал Костин на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина рассматривает эти атаки как сознательное создание со стороны РФ неприемлемых для жизни условий, имеющих признаки геноцида.

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