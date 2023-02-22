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Россияне ударили 255 ракетами по 112 критическим объектам инфраструктуры, - генпрокурор Костин

тец,обстріл

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что 255 ракетных атак РФ, начавшихся 10 октября 2022 года, по критическим объектам Украины достигли своих целей.

"Начиная с октября, если я не ошибаюсь, это было 10 октября 2022 года, враг уничтожает критическую инфраструктуру. В частности, совершил 255 ударов по 112 объектам. Это те удары, которые достигли целей, а не те, которые были сбиты нашими военными ", - сказал Костин на пресс-конференции в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина рассматривает эти атаки как сознательное создание со стороны РФ неприемлемых для жизни условий, имеющих признаки геноцида.

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крылатые ракеты (881) обстрел (27396) Костин Андрей (181)


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Кацапи завжди так воюють. "По утверждению участника антибольшевистской борьбы после Октябрьской революции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 С. П. Мельгунова , левый эсер https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Муравьёв М. А. , например, так докладывал предсовнаркома Ленину о боях за Киев в январе 1918 года: «Войскам обеих армий, Егорова и Берзина, я приказал уничтожать в Киеве всех офицеров, юнкеров, монархистов, всех врагов революции. Заняв город, я бил по дворцам и церквам, по попам, по монахам, никому не давал пощады! 28 января оборонческая городская дума просила перемирия. В ответ я велел бить химическими удушливыми газами. Сотни генералов, может - и тысячи, были убиты беспощадно. Так мы мстили. Мы были бы в состоянии удержать данный взрыв мести, но мне не надо было этого, ибо наш лозунг - быть беспощадными!»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B5_(1918)#cite_note-8 [8] .
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22.02.2023 18:55 Ответить
Костін рахівником в Московії працює.
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22.02.2023 18:56 Ответить
Думаю, что количество уничтоженных объектов Украины благодаря асфальту не меньше.
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22.02.2023 18:56 Ответить
А з 24 лютого ракети в поле летіли?!
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22.02.2023 19:01 Ответить
Ну!? І нахіба про це триндіти? Чи то підказка московитам, куди наступного разу бити? Московська гнида!
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22.02.2023 19:02 Ответить
"якщо я не помиляюся"
Отакі у на прокурори!
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22.02.2023 19:28 Ответить
Генпрокуратура не знає чим зайнятися, всі переорали!
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22.02.2023 19:41 Ответить
 
 