Завтра в ВР планируют поспешно передать полномочия Черниговского городского совета военной администрации, - секретарь горсовета
Завтра в Верховной Раде планируют в спешке рассмотреть вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета.
Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
Ломако обратился к народным депутатам не поддерживать это решение, чтобы не уничтожить избранную громадой власть в Чернигове.
"Завтра Раду будут заставлять спешно уничтожить избранную громадой власть в Чернигове. По информации, которую я только что получил от народных депутатов Украины, завтра на заседание профильного комитета ВР выносится проект Постановления о ликвидации работающего местного самоуправления в Чернигове и наделении созданной городской военной администрации полномочиями городского исполнительного комитета и городского головы одновременно (!!!). Прошу народных депутатов Украины не голосовать за вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета", - заявил Ломако.
Он отметил, что вопрос планируется вынести на рассмотрение в последний момент.
"Официально проект Постановления еще не зарегистрирован. Учитывая, что вопрос, мягко говоря, сомнительный, его будут вносить в последний момент перед заседанием комитета и ВР. Это делается для того, чтобы затем оперативно "протолкнуть" в сессионном зале", - отметил Ломако.
Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город также обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации.
Как сообщалось, соответствующее решение Черниговского горсовета было принято на внеочередном заседании 21 февраля. Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной – назначенная военная администрация, подчеркивается в обращении Черниговского горсовета. Петиция к президенту не вводить в Чернигове военную администрацию за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.
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У КУЧМЫ БЫЛ ПРИМЕР ТАКОГО ******** КОГДА ОН ОТСТРАНИЛ ИЗБРАННОГО Одес ситами 78% ГОЛОВУ ОДЕССЫ- ГУРВИЦА И НАЗНАЧИЛ ПРЯМОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЦА в Одессе... И ВОТ ВОВЧИК ПОЦЯ № 2
Тим не менше, порушувати закон не можна.
Позбавити депутата від ОПЗЖ мандату не можна, бо він (депутана ця) обраний народом і немає закону. А прийняти такий закон зелена пліснява не поспішає (якщо взагалі збирається). А от позбавити місто відразу від усіх народних обранців, замінивши їх призначенцями з Банкової - та легко!
Хто буде наступним у цій узурпації влади та вбивстві місцевого самоврядування? Дніпро, Харків, Львів, Київ?
Якщо такі плани є, то дєрьмаківці починають форсувати події для запобігання європейської та євро-атлантичної інтеграції України і, як наслідок, обережного надання зброї нашим ЗСУ.
77.80%
19.99%
Він на вас насрав в буквальному сенсі.
Однак навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення депутати проросійських партій не позбавлені мандатів через низку причин. Навіть тепер представники заборонених партій користуються всіма депутатськими правами та пільгами.
А у Верховній Раді нардепи від забороненої ОПЗЖ вдало перефарбувались, мімікрують під патріотів і досі впривають на те, за якими правилами житиме Україна. Вони виступають спікерами на національному телемарафоні та інших ЗМІ, і навіть голосують за те, якими будуть особливості військової служби в ЗСУ.
Сценарій Херсону не пройшов, тому зелена влада очевидно під повторний наступ Рашки прибрала непідконтрольних)))