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Завтра в ВР планируют поспешно передать полномочия Черниговского городского совета военной администрации, - секретарь горсовета

чернігів,міськрада

Завтра в Верховной Раде планируют в спешке рассмотреть вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета.

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Ломако обратился к народным депутатам не поддерживать это решение, чтобы не уничтожить избранную громадой власть в Чернигове.

"Завтра Раду будут заставлять спешно уничтожить избранную громадой власть в Чернигове. По информации, которую я только что получил от народных депутатов Украины, завтра на заседание профильного комитета ВР выносится проект Постановления о ликвидации работающего местного самоуправления в Чернигове и наделении созданной городской военной администрации полномочиями городского исполнительного комитета и городского головы одновременно (!!!). Прошу народных депутатов Украины не голосовать за вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета", - заявил Ломако.

Он отметил, что вопрос планируется вынести на рассмотрение в последний момент.

"Официально проект Постановления еще не зарегистрирован. Учитывая, что вопрос, мягко говоря, сомнительный, его будут вносить в последний момент перед заседанием комитета и ВР. Это делается для того, чтобы затем оперативно "протолкнуть" в сессионном зале", - отметил Ломако.

Читайте также: Зеленский образовал военную администрацию в Чернигове

Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город также обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации.

Как сообщалось, соответствующее решение Черниговского горсовета было принято на внеочередном заседании 21 февраля. Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной – назначенная военная администрация, подчеркивается в обращении Черниговского горсовета. Петиция к президенту не вводить в Чернигове военную администрацию за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Автор: 

ВР (29264) горсовет (667) местное самоуправление (259) Чернигов (886)


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Топ комментарии
+24
Чернігів дуже постраждав від кацапів, багато руйнувань, а значить багато бабла буде обертатись на відновлення, відбудову. На ці потоки бабла треба свої люди, щоб добре нагріти кармани зеленій шоблі. Всюди, де будуть обертатись великі гроші тепер будуть пхатись зелені рила.
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22.02.2023 20:07
+23
Лайно зелене продоажує срати на закон.
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22.02.2023 19:51
+22
демократія зеленого кольору
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22.02.2023 19:47
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демократія зеленого кольору
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22.02.2023 19:47 Ответить
Може вони ще й воювати за нас мають? Покидьки, самі то що зробили?
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22.02.2023 20:43 Ответить
ЭТО ГОСПЕРЕВОРОТ ОТ ВОВЫ МАЛАНСКОГО
У КУЧМЫ БЫЛ ПРИМЕР ТАКОГО ******** КОГДА ОН ОТСТРАНИЛ ИЗБРАННОГО Одес ситами 78% ГОЛОВУ ОДЕССЫ- ГУРВИЦА И НАЗНАЧИЛ ПРЯМОЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЦА в Одессе... И ВОТ ВОВЧИК ПОЦЯ № 2
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22.02.2023 21:20 Ответить
Дєрьмократія.
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22.02.2023 22:47 Ответить
Якого хріну?
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22.02.2023 19:48 Ответить
Чернігів дуже постраждав від кацапів, багато руйнувань, а значить багато бабла буде обертатись на відновлення, відбудову. На ці потоки бабла треба свої люди, щоб добре нагріти кармани зеленій шоблі. Всюди, де будуть обертатись великі гроші тепер будуть пхатись зелені рила.
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22.02.2023 20:07 Ответить
Особливо від кацапів що злітали з білоруських аеродромів. Білорусів, яким так заздрило багато чернігівців...
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22.02.2023 22:26 Ответить
ээээ я что то пропустил... я думал что когда в первые месяцы ишло рубилово в Черниговской области и постоянные обстрелы города были, рулили военные... а оказывается никто ничем не рулил толком ?
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22.02.2023 19:49 Ответить
В місті "рулила" вибрана влада А "воєнні" обороняли місто
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22.02.2023 20:48 Ответить
он воно як.
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22.02.2023 20:50 Ответить
головне не сплутати грішне с правидним.....
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22.02.2023 19:49 Ответить
Лайно зелене продоажує срати на закон.
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22.02.2023 19:51 Ответить
Не спішіть з висновками.Чернігівщина це ще той регіон(Недаремно москалі туди поперли одразу: сподівалися на масову підтримку,а вийшло не так.Але вати там достатньо також,нажаль.
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22.02.2023 19:53 Ответить
На Чернігівщині вати не більше, ніж в інших регіонах. З 2015го 2020й майже постійно там був по роботі. За сам Чернігів не можу сказати, а область вважав однією з найпатріотичніших.
Тим не менше, порушувати закон не можна.
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22.02.2023 20:00 Ответить
А в прикордонних районах працювали?
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22.02.2023 20:04 Ответить
В Чернігові вата є але її так само як і в інших регіонах центру. Не багато. Але трохи є. Основне населення це шлунки, які або за гречку, або противсіхи... Багато пенсів 'отставніків' і типової постсовкової бідноти яку легко схилити на свій бік дешевою ковбасою або ремонтом тролейбусної зупинки. Багато було любителів Луки- бо 'там дарогі харощиє і чісто віздє' ну і по кабельному в місті із безкоштовних каналів в основному Білораша і раша. Але відстоювати будь-яку свою позицію вони не підуть.
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22.02.2023 22:32 Ответить
Далі Київ?
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22.02.2023 19:54 Ответить
Для цього і задумка йде. Лишити містян їх вибору. Хотя так само і вибір Зеленського можна анулювати і передати владу військовим.
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22.02.2023 20:10 Ответить
Та він і так ніхто. Треба завгоспа прибирати
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22.02.2023 20:53 Ответить
Ні, уся Украіна. Чи не бачите, шо зермаківсько-каломойшевий клан всілякими засобами позбавляється народом вибраних посадовців та розставляє своіх, "перевірених". Подивимося, як відреагують мешканці Чернігова на завтрішнє голосування у Раді. Але висновок один: влада послідовно пропихує на місця своі креатури усілякими брудними методами.
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22.02.2023 21:08 Ответить
щупальца продажных зелёных арахнид пытаются замарадёрить всё в Украине, пока всё "неначаси"
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22.02.2023 19:57 Ответить
Борітеся - поборете, Вам бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
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22.02.2023 20:02 Ответить
Чекайте! WTF???

Позбавити депутата від ОПЗЖ мандату не можна, бо він (депутана ця) обраний народом і немає закону. А прийняти такий закон зелена пліснява не поспішає (якщо взагалі збирається). А от позбавити місто відразу від усіх народних обранців, замінивши їх призначенцями з Банкової - та легко!

Хто буде наступним у цій узурпації влади та вбивстві місцевого самоврядування? Дніпро, Харків, Львів, Київ?

Якщо такі плани є, то дєрьмаківці починають форсувати події для запобігання європейської та євро-атлантичної інтеграції України і, як наслідок, обережного надання зброї нашим ЗСУ.
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22.02.2023 20:04 Ответить
Наступним буде уся Украіна, якшо ми оце все проковтнемо.
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22.02.2023 21:12 Ответить
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22.02.2023 20:05 Ответить
Чернігівська обл.

77.80%

19.99%
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22.02.2023 20:16 Ответить
Попали всі разом ©️
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22.02.2023 20:19 Ответить
Интересно будет посмотреть кто будет голосовать и кто подголосовывать)
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22.02.2023 20:07 Ответить
А навіщо звертатись до депутатів, звертатись потрібно до мешканців Чернігова, але судячи з того як вони голосували їх влаштовували зелені лохи, отримали за це відплату, це карма.
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22.02.2023 20:08 Ответить
Галіма рашистська диктатура від гівноралісімуса.
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22.02.2023 20:11 Ответить
У Саратові ?
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22.02.2023 20:20 Ответить
Вас Лахта ніхто не розуміє
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22.02.2023 22:59 Ответить
фантомас разбушевался...
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22.02.2023 20:25 Ответить
Різні ''д'єрмаки'' продовжують підминати під себе залишки демократії! А далі призначать боневтіка-найвеличнішого довічним президентом...
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22.02.2023 20:27 Ответить
дерьмо зеленое, беспредельщики.
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22.02.2023 20:36 Ответить
ну атроха конечно далеко не святой но его выбрал народ
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22.02.2023 20:40 Ответить
І "Атроха" (порівняно з тим же Соколовим) дійсно містом займався!
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22.02.2023 20:50 Ответить
у соколова не было столько денег, он не решал ничего. у атрохи есть финансы, свои асфальтные и плиточные заводы. чернигов преобразился спору нет.я просто пишу что он далек от идеала, а снять его может только народ и никак не зеленые
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23.02.2023 18:54 Ответить
Та передайте вже всі можливі повноваження видатному шоумену, бажано назавжди
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22.02.2023 20:41 Ответить
Ну, як "все"?.. Тільки скіпетр та державу...
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22.02.2023 21:17 Ответить
Ну що ж... Поздоровляю всіх Чернігівчан, що голосували за ЗЄ.
Він на вас насрав в буквальному сенсі.
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22.02.2023 20:50 Ответить
Перший цвях в труну української демократії. Суддю, який відсторонив мера, і всіх що проголосують за знищення місцевого самоврядування, потрібно буде судити за встановлення диктатури і узурпацію влади. Ст 109 ККУ, до 5 років з конфіскацією майна.
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22.02.2023 21:03 Ответить
А повноваження Верховної Ради передадуть офісу президента. Це ж так просто. І як це зелемарафонці до цього раніше не додумалися? Летимо до ЄС - аж гай шумить.
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22.02.2023 21:16 Ответить
Натомість Мамай - регіонал у Полтаві, та офісу президента добре.
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22.02.2023 21:37 Ответить
Шота ні па дєцкі кіпішує міська рада, - депутатики ссуться, що зловживань розкопають на сотні мільйонів
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22.02.2023 21:38 Ответить
Невже депутати наплюють на Закон? Не бояться, що прийдеться відповідати?
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22.02.2023 21:46 Ответить
Вони тупі.
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22.02.2023 21:58 Ответить
Під час останніх виборів в Україні було обрано понад 3,7 тисячі депутатів від партій, які згодом було заборонено. Але після повномасштабного вторгнення дозволити допрацювати до наступних виборів депутатам від проросійських партій згодні лише 3% українців. Українці, за результатами соцопитування, не готові більше бачити проросійських депутатів із мандатами та повноваженнями впливати на зміни життя держави.

Однак навіть через рік від початку повномасштабного вторгнення депутати проросійських партій не позбавлені мандатів через низку причин. Навіть тепер представники заборонених партій користуються всіма депутатськими правами та пільгами.
А у Верховній Раді нардепи від забороненої ОПЗЖ вдало перефарбувались, мімікрують під патріотів і досі впривають на те, за якими правилами житиме Україна. Вони виступають спікерами на національному телемарафоні та інших ЗМІ, і навіть голосують за те, якими будуть особливості військової служби в ЗСУ.
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22.02.2023 21:51 Ответить
Такі прикордонні райони повинні були з початку війни підпорядковуватись військовим. Але краще зараз чим ніколи.
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22.02.2023 22:53 Ответить
От тільки ніхто не говорить, що мер Атрошенко забарикадував місто за кілька днів, і закликав усіх взяти зброю, безпосередньо організував ТРО і вдалось роздати 6000-7000 калашів. Чернігів у лютому обороняло один-два танки, це тільки в березні військові підтягнулися.
Сценарій Херсону не пройшов, тому зелена влада очевидно під повторний наступ Рашки прибрала непідконтрольних)))
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22.02.2023 23:38 Ответить
Якби Херсон був оперативно забарикадований і 6000-7000 калашів з усіх вікон торчало, змогли б "мальчікі в трусіках на бронє" проїхатись?
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22.02.2023 23:41 Ответить
 
 