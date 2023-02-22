Завтра в ВР планируют поспешно передать полномочия Черниговского городского совета военной администрации, - секретарь горсовета

Завтра в Верховной Раде планируют в спешке рассмотреть вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета.

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

Ломако обратился к народным депутатам не поддерживать это решение, чтобы не уничтожить избранную громадой власть в Чернигове.

"Завтра Раду будут заставлять спешно уничтожить избранную громадой власть в Чернигове. По информации, которую я только что получил от народных депутатов Украины, завтра на заседание профильного комитета ВР выносится проект Постановления о ликвидации работающего местного самоуправления в Чернигове и наделении созданной городской военной администрации полномочиями городского исполнительного комитета и городского головы одновременно (!!!). Прошу народных депутатов Украины не голосовать за вопрос наделения Черниговской городской военной администрации полномочиями городского совета и его исполнительного комитета", - заявил Ломако.

Он отметил, что вопрос планируется вынести на рассмотрение в последний момент.

"Официально проект Постановления еще не зарегистрирован. Учитывая, что вопрос, мягко говоря, сомнительный, его будут вносить в последний момент перед заседанием комитета и ВР. Это делается для того, чтобы затем оперативно "протолкнуть" в сессионном зале", - отметил Ломако.

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Секретарь горсовета Чернигова отметил, что город также обратился к парламентариям с призывом не голосовать за передачу полномочий городского совета военной администрации.

Как сообщалось, соответствующее решение Черниговского горсовета было принято на внеочередном заседании 21 февраля. Заниматься развитием Чернигова должен избранный совет, а обороной – назначенная военная администрация, подчеркивается в обращении Черниговского горсовета. Петиция к президенту не вводить в Чернигове военную администрацию за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.