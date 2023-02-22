Вашингтон не знает истинных намерений Путина, но вряд ли в его интересах начинать гонку ядерных вооружений, - Пентагон
Президент России Владимир Путин оставил для России возможность вернуться к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений New START, ведь он заявил, что Кремль приостанавливает участие в соглашении, а не выходит из него.
Об этом в интервью украинской службе Голоса Америки заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам США Колин Кол, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что он выбрал эту фразу намеренно, я думаю, что он, вероятно, не считает, что в интересах России, учитывая то, что страна разоряется, участвовать в широкомасштабной гонке ядерных вооружений с Соединенными Штатами, как мы видели это во время Холодной войны".
Кол подчеркнул, что Вашингтон не знает истинных намерений Путина, но "с точки зрения правительства США, даже в разгар Холодной войны для нас было важно вести переговоры по стратегической стабильности с Советским Союзом".
"То же касается сегодняшней России, мы несем особую ответственность, как два крупнейших ядерных государства мира, не позволить нашим ядерным арсеналам выйти из-под контроля и никогда не использовать их в конфликте", - добавил Кол, объяснив, что по мнению администрации президента Джо Байдена соглашение о сокращении вооружений New START отвечает интересам США. "Поэтому мы продолжим изучать, сможем ли мы вернуться к этому разговору", - сказал чиновник.
Напомним, 21 февраля во время выступления перед федеральным собранием президент России Владимир Путин заявил, что Россия "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.
На следующий день Госдума России единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
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У федерастов психология саранчи, закреплённая на генетическом уровне.
Что очередные "ножки Буша" спровоцируют очередной рецидив ...
Нароссія нездатна на перегони ядерних озброєннь.
- У тебе що, жінка - кацапка? Самогонки вигнать нездатна?
Так і тут Кацапи нездатні уже нічого Яка там ядерна гонка озброєнь? Колись "путінята" пробували позагравать з внучкою Брєжнєва Та їх "послала" трохи не "відкритим текстом" : Вы неспособны даже подкрасить то, что построил мой дед!"