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Новости
2 023 14

Вашингтон не знает истинных намерений Путина, но вряд ли в его интересах начинать гонку ядерных вооружений, - Пентагон

зброя,ядерна

Президент России Владимир Путин оставил для России возможность вернуться к договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений New START, ведь он заявил, что Кремль приостанавливает участие в соглашении, а не выходит из него.

Об этом в интервью украинской службе Голоса Америки заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам США Колин Кол, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что он выбрал эту фразу намеренно, я думаю, что он, вероятно, не считает, что в интересах России, учитывая то, что страна разоряется, участвовать в широкомасштабной гонке ядерных вооружений с Соединенными Штатами, как мы видели это во время Холодной войны".

Кол подчеркнул, что Вашингтон не знает истинных намерений Путина, но "с точки зрения правительства США, даже в разгар Холодной войны для нас было важно вести переговоры по стратегической стабильности с Советским Союзом".

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"То же касается сегодняшней России, мы несем особую ответственность, как два крупнейших ядерных государства мира, не позволить нашим ядерным арсеналам выйти из-под контроля и никогда не использовать их в конфликте", - добавил Кол, объяснив, что по мнению администрации президента Джо Байдена соглашение о сокращении вооружений New START отвечает интересам США. "Поэтому мы продолжим изучать, сможем ли мы вернуться к этому разговору", - сказал чиновник.

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Напомним, 21 февраля во время выступления перед федеральным собранием президент России Владимир Путин заявил, что Россия "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

На следующий день Госдума России единогласно приняла закон о приостановлении участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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Автор: 

Пентагон (1464) россия (95702) США (26877) ядерное оружие (1337) ядерная безопасность (495)


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Топ комментарии
+8
ви розмірковуєте про нормальну людину - а він соціопат.. от ваша головна помилка
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22.02.2023 20:02
+3
Ї*банутость расеян не має міри..... треба діяти привінтивно....... а потім ножки буша.....
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22.02.2023 19:53
+2
Когда же "условный Запад" поймёт, что федерастия и рациональность несовместимы?
У федерастов психология саранчи, закреплённая на генетическом уровне.
Что очередные "ножки Буша" спровоцируют очередной рецидив ...
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22.02.2023 20:15
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Ї*банутость расеян не має міри..... треба діяти привінтивно....... а потім ножки буша.....
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22.02.2023 19:53 Ответить
ви розмірковуєте про нормальну людину - а він соціопат.. от ваша головна помилка
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22.02.2023 20:02 Ответить
Краще би почали.Швидше би відкинули копита.
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22.02.2023 20:11 Ответить
Когда же "условный Запад" поймёт, что федерастия и рациональность несовместимы?
У федерастов психология саранчи, закреплённая на генетическом уровне.
Что очередные "ножки Буша" спровоцируют очередной рецидив ...
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22.02.2023 20:15 Ответить
Це Пентагон так троллить русню, а ви всерйоз сприймаєте.
Нароссія нездатна на перегони ядерних озброєннь.
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22.02.2023 20:17 Ответить
Та знають вони усе. Просто говорити про це не прийнято, як в Україні наприклад буданов з аналізами на усіх ресурсах.
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22.02.2023 20:18 Ответить
а дурню в голову, крім тарганів, ніхто залізти не може, жодний псіхолог.
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22.02.2023 20:22 Ответить
Ага, будуть ''бімби'' будувати з лайна та палок.
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22.02.2023 20:31 Ответить
Намерения путлера? Спасти свою жопу!
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22.02.2023 20:33 Ответить
на долго к нам свинорылая...?
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22.02.2023 20:55 Ответить
В старі часи, коли на Черкащині господар ставив на стіл пляшку "казьонки", гість міг спитаться:
- У тебе що, жінка - кацапка? Самогонки вигнать нездатна?
Так і тут Кацапи нездатні уже нічого Яка там ядерна гонка озброєнь? Колись "путінята" пробували позагравать з внучкою Брєжнєва Та їх "послала" трохи не "відкритим текстом" : Вы неспособны даже подкрасить то, что построил мой дед!"
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22.02.2023 21:22 Ответить
ніхто не знає, в якому стані на рашці ядерні ракети ,ще з минулого савецкого союзу.можливо там ядерний мотлох,який здатен при запуску знищити саму рашку
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22.02.2023 22:57 Ответить
 
 