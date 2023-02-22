22 февраля россияне нанесли 9 ракетных ударов, из которых 4 по городу Харькову и 10 авиаударов, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ракетно-авиационных обстрелах со стороны российских оккупантов в течение 22 февраля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 9 ракетных, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины".
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Oresta Bartka
показать весь комментарий22.02.2023 20:39 Ответить Мне нравится 0
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