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22 февраля россияне нанесли 9 ракетных ударов, из которых 4 по городу Харькову и 10 авиаударов, - Генштаб

ракета

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ракетно-авиационных обстрелах со стороны российских оккупантов в течение 22 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток противник нанес 9 ракетных, 4 из которых - по городу Харькову, и 10 авиационных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины".

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Генштаб ВС (6339) крылатые ракеты (881) обстрел (27396)


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І хто в цьому винен? Путін? Та ні, кацапське Міністерство освіти...
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22.02.2023 20:39 Ответить
 
 