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За границей находятся 500 тыс. украинских детей и 12,5 тыс. учителей, - Минобразования

школа

За границей находятся более 500 тысяч украинских детей и 12,5 тысячи учителей.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За границей у нас уже более 500 тыс. детей, и эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов – 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас", – сообщила чиновник.

По данным министерства, еще более 161 тыс. школьников и около 26 тыс. дошкольников получили статус внутренне перемещенных лиц.

Более 4,1 тыс. школ Украины ввели очное обучение, 4,5 тыс. – учатся по смешанной форме, а в 4,2 тыс. учреждениях продолжается дистанционное обучение.

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дети (6523) школа (3016) Минобразования (1738) учитель (497)


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діти - майбутнє...най пересидять
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22.02.2023 20:16 Ответить
Якщо батьки матимуть розум то ніколи не приїдуть з дітьми у цю недодержаву.
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22.02.2023 20:22 Ответить
У мене знайомий який закінчив школу виїхав у Німеччину, я його повністю підтримав і порадив ні за яких обставин не повторювати мою помилку. Він каже що з його класу виїхали за кордон уже всі хлопці. Я горджуся нинішньою молоддю! Я свого часу був дурнішим.
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22.02.2023 20:27 Ответить
Знаю десь півсотні тих, хто виїхав закордон за останні 15 років: польща, німеччина, британія, франція, австрія, сша, канада, ізраїль. У всіх вища освіта. Слідкую за їхнім життям у соцмережах. Ніхто з них не купив собі нове авто дорожче 30 тис баксів, жоден з них не є власником будинку чи апартменту (по місцевим міркам) - більшість живуть в аренді чи кредиті, жоден з них не може похвастатися відпусткою декілька раз на рік закордоном і тд... Для порівняння, із 50 знайомих в Києві, Одесі, Харкові, більшість має власне житло, автомобілі рівня 15+ тис, всі постійно кудись літають відпочивати по декілька разів на рік. Війна - це форс-мажор який все похєрив, однак люди не будучи в корупції у мутняках заробляли нормально в Україні: хто власним бізнесом, хто власним професіоналізмом.
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22.02.2023 22:34 Ответить
І ніхто ніколи не нив, що Україна їм нічого не дала.
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22.02.2023 22:37 Ответить
Намного больше! При том, что наших граждан пребывает за границей от 7 до 9 млн, процентов 45-50 из них дети! В Испании, например, почти все семьи с детьми. Точнее, мамы с детьми... На одну маму часто 2-3 ребенка разного возраста. Все ходят в школу, имеют медицину, помощь!
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22.02.2023 20:26 Ответить
мої знакйомі втікли за кордон не від війни, а на халявне життя... вертатися в Україну не планують... сподобалося там....
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22.02.2023 21:18 Ответить
Все ідьот по плану. Соломона.
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22.02.2023 23:23 Ответить
 
 