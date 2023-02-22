За границей находятся 500 тыс. украинских детей и 12,5 тыс. учителей, - Минобразования

За границей находятся более 500 тысяч украинских детей и 12,5 тысячи учителей.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"За границей у нас уже более 500 тыс. детей, и эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов – 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас", – сообщила чиновник.

По данным министерства, еще более 161 тыс. школьников и около 26 тыс. дошкольников получили статус внутренне перемещенных лиц.

Более 4,1 тыс. школ Украины ввели очное обучение, 4,5 тыс. – учатся по смешанной форме, а в 4,2 тыс. учреждениях продолжается дистанционное обучение.

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