За границей находятся 500 тыс. украинских детей и 12,5 тыс. учителей, - Минобразования
За границей находятся более 500 тысяч украинских детей и 12,5 тысячи учителей.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Вера Рогова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
"За границей у нас уже более 500 тыс. детей, и эта цифра не была ниже 470 тысяч за последний год. И увеличилось количество педагогов – 12 585 учителей находятся за границей. Это очень большой вызов для нас", – сообщила чиновник.
По данным министерства, еще более 161 тыс. школьников и около 26 тыс. дошкольников получили статус внутренне перемещенных лиц.
Более 4,1 тыс. школ Украины ввели очное обучение, 4,5 тыс. – учатся по смешанной форме, а в 4,2 тыс. учреждениях продолжается дистанционное обучение.
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